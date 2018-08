Venäläisen taiteen kuuma nimi on tässä: Pokras Lampas yhdistää toisiinsa kalligrafiaa ja graffitia ja tekee yhteistyötä Niken ja Lamborghinin kanssa

1625 neliömetriä maalattavaa pintaa, 750 litraa maalia ja kaksi hyvin pitkää työpäivää. Tällaisista aineksista syntyi vuonna 2015 maailman suurin calligraffititaideteos Moskovan sydämeen, Punainen lokakuu - tehtaan katolle.

Teoksen tuhannet yksityiskohdat ja valtava koko tulevat esille vasta sitten, kun sen näkee ilmasta – tai pitäisikö pikemminkin sanoa, että avaruudesta. Mittasuhteista kielii sekin, että maalausprosessia varten valmistettiin metrin levyinen erikoisharja.

Punainen lokakuu -tehtaan kattoa Moskovassa. Sergei "Voogie" Valjaev

Punainen lokakuu -tehtaan taideteoksessa yhdistyvät näyttävällä tavalla kalligrafia ja graffiti, ja näiden kahden tyylin yhdistelmästä eli calligraffitista on tullut pietarilaisen Pokras Lampasin tavaramerkki.

– Tämän tyylin on alunperin luonut hollantilaistaiteilija Niels Shoe Meulman, ja calligraffitissa graffiti-ilmaisu on valjastettu kalligrafian muotoon. Konseptin filosofiassa on myös kyse siitä, että erilaisia kulttuureja sulautetaan toisiinsa. Itse otan vaikutteita taiteeseeni esimerkiksi arabimaista ja Aasiasta ja yleensäkin paikoista, joihin matkustan, Lampas kertoo Yle Uutisille Pietarissa.

Niinpä ei ole ihme, että Lampasin teoksien visuaalisesta ilmeestä tulee mieleen muun muassa arabialaisen kulttuurin ornamentiikka. Lampas on itse asiassa luonut myös kokonaan uuden taiteenlajin, jota hän kutsuu calligrafuturismiksi.

– Loin calligrafuturism-termin kolme vuotta sitten, ja olin tuolloin ensimmäinen ihminen maan päällä, joka sitä käytti. Nyt esimerkiksi Instagramista löytyy kyseisellä hashtagilla yli 2000 taideteosta. Kyse on ihmisistä, jotka jäljittelevät tyyliäni ja ideoitani, mutta pidätän täyden oikeuden käyttää calligrafuturism-termiä vain itselläni, Lampas painottaa.

Pokras Lampas Pokras Lampas

Goottilaisten kirjaintyyppien lumoissa

Pokras Lampas (oik. Arseny Pyženkov) syntyi Moskovan lähettyvillä sijaitsevassa Korolevin teollisuuskaupungissa vuonna 1991. Taiteilijanuraansa Lampas aloitteli tekemällä katuympäristössä perinteisiä graffiteja, mutta innostui sittemmin kalligrafiasta ja etenkin fraktuurasta ja goottilaisista kirjaintyypeistä.

Uran nousu on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana huimaa ja nopeaa – Lampas on jo ehtinyt tehdä yhteistyötä muun muassa Lamborghinin, Niken, Panasonicin, Pirellin ja Reebokin kanssa.

Viime vuonna Lampas teki kullankeltaisen calligraffitin roomalaisen muotitalo Fendin pääkonttorin kattoon. Maalia teokseen kului 500 litraa. Kuten tässäkin tapauksessa, äärimmilleen stilisoituihin kirjaimistoihin sisältyy luettavia viestejä: "me olemme tulevaisuus", "meidän ajattelumme on vapaata" tai "rajoittamatonta taidetta, pelotonta toimintaa".

Vaikka Lampas on tehnyt ja tekee yhteistyötä luksusbrändien kanssa, hän mieltää juuriensa olevan yhä tiukasti katutaiteessa.

– Graffitin voi nähdä alakulttuuriliikkeenä, mutta samalla sen voi ymmärtää tekniikkana, jolla ilmaiset itseäsi. Voin yhtä hyvin kokea olevani katutaiteilija joka työskentelee kadulla. Kaupallisella tasolla kyse taas on siitä, kuinka alkuperäisen taiteen arvot sulautuvat johonkin brändiin, Lampas pohtii.

Pokras Lampas Moskovassa Artrium X -teoksen uumenissa. Denis Byškovski

Lampas on luonut muotia myös itse. Äskettäin hän kehitti t-paidan, joka on omistettu venäläisrunoilija Vladimir Majakovskille.

Lampasin töissä kummittelee toisinaan muutenkin venäläisen taiteen kokeellinen kultakausi. Lampas teki viime vuonna moskovalaiselle ylikulkusillalle Artrium X -installaation, jossa on käytetty fluoresoivaa valoa ja teosta loppumattomiin heijastavia peilejä à la Yayoi Kusama. Kokonaisuuden kruunaa historiallinen konteksti: kirjaimissa on hyödynnetty 1900-luvun alun venäläisten avantgardetaiteilijoiden kehittämää typografiaa.

– Toivon kylläkin olevani pikemminkin kansainvälinen kuin venäläinen taiteilija, koska se mitä teen, on sekoitus kommunikointia ja kauneutta. Jos kokisin olevani pelkästään venäläinen taiteilija, se ei olisi oikein sitä kohtaan, mitä teen, Lampas pohtii.

Pokras Lampas Jussi Mankkinen / Yle

Hotelli sai uuden ilmeen

Lampasin uusin teos, Dualism, syntyi äskettäin tilaustyönä pietarilaisen Wynwood-hotellin sisäpihan palomuuriin. Teoksen koko on 250 neliömetriä, ja sen tarkoituksena on tarjota hotellivieraille muutakin katsottavaa kuin harmaa seinä. Hotelliketjun taholta kyse on myös uudenlaisen venäläisen nykytaiteen tukemisesta. Tarkoin suojellun Pietarin ydinkeskustassa teos on jo kokonsa puolesta poikkeuksellinen, joten voidaan puhua pioneerityöstä.

– Dualism-teos viittaa myös taiteeni lähtökohtiin: haluan tuoda yleiseen keskusteluun sitä, millä tavoin nuoret taiteilijat voisivat täällä ilmaista itseään. Samaan aikaan me tahdomme myös kunnioittaa kotikaupunkimme kulttuuria. Wynwood-hotellin kohdalla kyse ei ole pelkästä muraalista kaupungin keskustassa, vaan pikemminkin muraalista oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Dualism-teosta ja Wynwood-hotellin paloseinää. Jussi Mankkinen / Yle

Helppoa Dualismin tekeminen ei ollut palomuurin sijainnin takia.

– Etenkin yläosaa oli vaikeaa maalata. Alhaalla ei ole nurmikkoa tai maata vaan lasikatto, jonka päällä ei voinut olla. Niinpä liikuin ylös alas seinää pitkin rakennustelineen kanssa, Lampas muistelee.

Calligraffitin tekeminen isoille pinnoille on muutenkin haastavaa: yksikin väärä liike, ja koko teos pitää aloittaa uudestaan alusta.

– Tärkeintä on, että pystyn luottamaan itseeni. Minun ei kuitenkaan tarvitse treenata samaa kuviota, jotta pystyisin tekemään sen. Kyse on pikemminkin tunteesta kädessäni ja tunteesta paikassa, jossa työskentelen, Lampas kertoo.

Dualism on myös yksi esimerkki Pietarissa vellovasta katutaideboomista: esimerkiksi kaupungin Manege-näyttelytilassa on meneillään elokuun ajan laaja katutaiteeseen keskittyvä näyttely (siirryt toiseen palveluun).

Yksityiskohta Dualism-teoksesta. Tässä lukee "we" eli "me". Jussi Mankkinen / Yle

Matkalla virtuaalitodellisuuteen

Kun katsoo Lampasin työskentelyä isojen harjojen kanssa, taiteilijan sulavista liikkeistä tulee ensimmäisenä mieleen jonkinlainen moderni tanssi.

– Otan toki vaikutteita musiikista, kuten Kanye Westistä, mutta ei musiikki varsinaisesti mitenkään inspiroi liikkeitäni.

Pokras Lampasin lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu laaja soolonäyttely – todennäköisesti Yhdysvalloissa – sekä uuden teknologian haltuunotto.

– En halua tehdä calligraffitia pelkästään perinteiseen tyyliin, vaan soveltaa siihen myös virtuaalitodellisuutta sekä lisättyä todellisuutta.

Lampas asuu tällä hetkellä Pietarissa, mutta vierailee tiuhaan tahtiin myös Moskovassa. Hänen taiteessaan on selkeä filosofia, joka on samalla myös uuden pietarilaisen taiteilijasukupolven motto:

– Vähemmän rajoja ja enemmän kommunikointia erilaisten kulttuurien välillä. Tällaisesta fuusiosta voimme luoda jotakin uutta ja arvokasta.