Maakunnallinen sote ajaa yrittäjiä ahdinkoon: ”Suomessa mennään perse eellä puuhun”

Siun soten toiminta on tehnyt ison loven yritystoimintaan, huokaa Nurmeksessa kuntoutusalan yritystä pyörittävä Mika Mustonen. Mies kertoo olevansa hyvin pettynyt sosiaali- ja terveyspalveluja maakunnassa tuottavaan kuntayhtymään.

Siun soten aloitettua toimintansa yrityksen liikevaihdosta on Mustosen mukaan hävinnyt kaksi kolmasosaa – ja osa kollegoista on vielä Mustostakin pahemmassa jamassa. Aikaisemmin asiat rullasivat Nurmeksessa hyvin.

– Aiemmin lääkärit laittoivat kuntoutusta tarvitseville potilaille lähetteen. Nyt nämä ihmiset ovat mystisesti kuntoutuneet ja he eivät tarvitsekaan kuntoutusta. Jos jotain tarjotaan, niin se on ryhmäkuntoutusta terveyskeskuksessa. Tämä homma ei vain toimi, kritisoi kuntoutusalalla yli kaksi vuosikymmentä toiminut Mustonen.

Valinnanvapaus ei toimi

Sosiaali- ja terveyspalveluja 14 kunnan alueella tuottava Siun sote aloitti viime vuoden alussa ja on ehtinyt vuoden aikana saada runsaasti kritiikkiä. Alkukesästä työntekijät kertoivat rajuista säästöistä ja tiukasta budjetista. Viime syksynä ammattijärjestö Tehyn jäsenet järjestivät mielenilmauksen Siun soten säästöjä vastaan. Myös pienet pohjoiskarjalaiset hoitoalan yritykset harmittelevat alan kilpailutusta, missä pienet jäävät altavastaajiksi.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoi torstain Karjalaisessa (siirryt toiseen palveluun) olevansa huolissaan sosiaali- ja terveysalan yritysten tilanteesta Pohjois-Karjalassa.

– Yrittäjien luottamus Siun sotea kohtaan on huvennut täysin, mistään muualta ei ole kuulunut samanlaista palautetta kuin täältä, sanoi Pentikäinen.

Pentikäisen lisäksi myös Pohjois-Karjalan Yrittäjät ovat huolissaan Siun soten käyttämästä uudesta hankintamallista (siirryt toiseen palveluun), joka yrittäjäjärjestön mukaan syrjii pieniä yrittäjiä.

Kuntoutusalan palveluja tarjoavan yrittäjän Mika Mustosen mielestä valinnanvapaus ei toimi Siun sotessa lainkaan, mutta ei myöskään muualla Suomessa. Hänen käsityksensä mukaan Siun sote tuottaa palvelunsa pitkälti itse ja vasta kun omissa palveluissa on ”ylivuotoa”, otetaan se palveluntarjoajalta.

– Eurot eivät saisi määrätä kuntoutuksen tarvetta, mutta kyllä se Siun sotessa määrää. Olen kuullut samaa viestiä Savon suunnalta ja Etelä-Karjalasta. Suomessa mennään perse eellä puuhun, uskoo Mustonen.

Monilla on yritys ja työpaikat vaarassa. Mika Mustonen

Mustosen mukaan Siun soten usein tarjoama ryhmäterapia ei kuntoutusmuotona sovi kaikille.

– Joillakin vamma vaatii yksilöterapiaa ja he ovat jääneet ihan tyhjän päälle, suree Mustonen.

Hän harmittelee sitä, että myös itse maksavien lähetteiden määrä on vähentynyt roimasti.

– Monilla on yritys ja työpaikat vaarassa.

Ilkka Pirskanen. Heikki Haapalainen / Yle

"Siun sote ei ole ohjeistanut lääkäreitä"

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen myöntää, että joillain alueilla Pohjois-Karjalassa ostopalvelut ovat vähentyneet. Pirskanen selittää tätä sillä, että Siun soten toiminnan alussa ostoja ja palvelujen tarjoamista tasattiin koko maakunnassa. Tuolloin lisättiin myös kuntoutuksen painoarvoa ja siitä tehtiin oma palvelualueensa.

– Tämä liittyy tietysti myös siihen, että minkälaisia hoidontarpeita lääkärit näkevät potilailla. Siun sote ei ole ohjeistanut lääkäreitä millään tavalla, vakuuttaa Pirskanen.

Hän kuitenkin toteaa, että kaikilla palvelualoilla katsotaan ensin oma kapasiteetti ja vasta sen jälkeen hoito otetaan ostopalveluna.

– Palveluseteleissä olemme hyvin ja rohkeasti lähteneet liikkeelle ja meillä on käytössä ehkä Suomen laajin palvelusetelivalikoima. Kaikilla osa-alueilla se ei kuitenkaan vielä ole käytössä, etenemme askel kerrallaan.

Kilpailutilanne on erittäin tiukka monissa sotepalveluissa ja se on yrittäjille aina huono. Ilkka Pirskanen

Pirskanen korostaa, että yrittäjäjärjestöjen kanssa on aiemmin viikolla keskusteltu hyvässä hengessä ja sovittu toimenpiteitä keskusteluyhteyden parantamiseksi. Hän tyrmää Suomen yrittäjien puheenjohtajan Mikael Pentikäisen väitteet sotatilasta.

– Varmaan osa näistä ongelmista liittyy siihen, että markkinoille on tullut uusia isoja valtakunnallisia toimijoita yhtä aikaa Siun soten kanssa. Kilpailutilanne on erittäin tiukka monissa sotepalveluissa ja se on yrittäjille aina huono.

Hän muistuttaa, että palvelujen kilpailutuksessa on toimittava lainsäädännön mukaisesti. Pieniä paikallisia yrityksiä ei voi asettaa etusijalle.