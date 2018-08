Jari Sillanpää tuomittiin 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, "Huumetuomiosta ei suuria tunnekuohuja" – Katso, mitä Sillanpää sanoi huumeidenkäytöstään oikeustalolla

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Jari Sillanpään 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdesta huumerikoksesta.

Sillanpään tuomio tuli huumejutusta, jossa häntä syytettiin huumeiden hallussapidosta ja levityksestä.

Käräoikeus katsoi Sillanpään hankkineen 1-10 gramman erissä yhteensä 108 grammaa kristallihuumetta eli metamfetamiinia. Lisäksi oikeus katsoi, että Sillanpää oli hankkinut Thaimaassa 10 grammaa samaista huumetta. Hänen katsottiin myös tuoneen matkalaukussaan Thaimaasta Suomeen 0,5 grammaa kristallia.

Sillanpää oli oman kertomansa ja oikeuden päätöksen mukaan käyttänyt itse huumeita, ja hän oli antanut niitä maksutta kavereilleen.

Syyttäjä vaati oikeudessa Jari Sillanpäälle enintään puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta kahdesta huumausainerikoksesta. Puolustuksen mukaan sakkorangaistus olisi ollut riittävä.

Toinen huumesyyte koski sitä, että Sillanpää oli hankkinut Thaimaassa 10 grammaa metamfetamiinia. Hänen matkalaukustaan löytyi 0,5 grammaa metamfetamiinihuumetta, kun Sillanpää oli palaamassa Thaimaasta Suomeen maaliskuussa.

Huumejutun pääsyytetty tuomittiin lähes 20 huumerikoksesta neljän vuoden vankeusrangaistukseen. Sillanpää ja muut syytetyt olivat ostaneet häneltä huumeita.

Sillanpää myönsi huumesyytteet myös oikeudessa.

Syyttäjä sanoi tänään perjantaina Ylelle, ettei hän aio kommentoida Sillanpään tuomiota tänään. Hän haluaa rauhassa lukea tuomion, ja aikoo kommentoida sitä maanantaina.

Leppiniemi: Tuomio oli jonkin verran alempi kuin syyttäjä vaati

Jari Sillanpään asianajajaja Riitta Leppiniemi kommentoi Ylelle Sillanpään saamaan tuomiota.

– Ratkaisu perustuu Sillanpään esitutkinnassa itse myöntämään käsitykseen kauppojen suuruusluokasta. Hän on itse kertonut, että on kolmen ja puolen vuoden aikana hankkinut huumausaihetta omaan käyttöön ja tarjonnut sitä myös ystävilleen. Käräjäoikeuden antama tuomio on jonkun verran alempi kuin syyttäjä vaati, Leppiniemi sanoi.

Leppiniemi keskusteli tuomiosta Sillanpään kanssa heti sen jälkeen, kun käräjäoikeus antoi tuomion.

– Tästä huumetuomiosta ei aiheudu suuria tunnekuohuja Sillanpäälle.

Sillanpään huumerikostutkintaa ja -oikeudenkäyntiä on seurattu runsaasti julkisuudessa. Julkisuus ei vaikuttanut käräjäoikeuden antamaan tuomioon.

Käräoikeus totesi ratkaisussaan, että ”Lähtökohtaisesti vastaajat ovat voineet varautua siihen, että vaarallisen huumausaineen myymistä, ostamista ja käyttämistä koskevaa rikosta käsitellään julkisuudessa."

Jo toinen huumetuomio Sillanpäälle

Tämänpäiväinen huumetuomio ei ollut Sillanpäälle ensimmäinen. Hänet tuomittiin tämän vuoden tammikuussa 50 päiväsakkoon rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Hänen tuloillaan sakkojen suuruus oli lähes 24 000 euroa.

Poliisi pysäytti viime syksynä Helsingin keskustassa Sillanpään, joka oli ajanut autoa metamfetamiinin vaikutuksen alaisena. Samaista metamfetamiinihuumetta löytyi tuolloin myös hänen autostaan.

