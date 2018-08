Herätys: Sillanpää saa tuomionsa, kännykän hiplaaminen lisännyt hukkumisia, luvassa hellettä ja sateita

Turvapaikanhakijoiden henkilöllisyys jää usein mysteeriksi

Lähes joka toisen turvapaikanhakija henkilöllisyys jää selvittämättä. Se on suurempi osuus kuin vuonna 2015, jolloin saatiin varmuus vain joka viidennen turvapaikanhakijan henkilöllisyydestä. Toisaalta turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut. Henkilöllisyys jää useimmiten selvittämättä passin puutteen vuoksi.

Antti J. Leinonen

Sillanpään tuomio tänään

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisun viihdetaiteilija Jari Sillanpään huumejutussa. Syyttäjä on vaatinut Sillanpäälle enintään 1,5 vuoden ehdollista vankeusrangaistusta. Sillanpää on myöntänyt käyttäneensä itse ja tarjonneensa ystävilleen 118 grammaa metamfetamiinia vuosina 2014–2018. Keväällä hänen matkatavaroistaan löytyi 0,5 grammaa Thaimaassa hankittua metamfetamiinia.

Henrietta Hassinen / Yle

Norjalaisen lohen viennistä Suomen kautta on tullut valtava bisnes

Suomesta on tullut entistä tärkeämpi kauttakulkumaa norjalaisen lohen kuljetuksille. Esimerkiksi viime vuonna maan läpi kuljetettiin kymmenien miljoonien eurojen edestä Pohjois-Norjassa viljeltyä lohta. Suomen kansantaloudelle jälleenviennistä ei ole kuitenkaan suurta hyötyä, sillä kuljetukset ja jalostus ovat pääosin ulkomaisten yritysten käsissä.

Paulus Markkula / Yle

Trumpin suuri sotilasparaati siirtyy ensi vuoteen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi halunnut Washingtoniin marraskuuksi näyttävän sotilasparaatin – viime vuonna Pariisissa näkemänsä kansallispäivän paraatin malliin. Puolustusministeriö on nyt kuitenkin siirtänyt paraatin järjestämisen vuodelle 2019.

Hukkumiset lisääntyvät Euroopassa, kun vanhemmat vahtivat enemmän kännykkäänsä kuin uimassa olevaa lastaan

Kuuman kesä on lisännyt hukkumiskuolemia eri puolilla Eurooppaa. Saksan hengenpelastajien mukaan ihmiset keskittyvät myös rannoilla niin tiiviisti älykännyköihinsä, että se on lisännyt hukkuneiden määrää. Myös Suomessa on nähty läheltä piti -tilanteita, kun vanhemmat eivät ole vahtineet lapsiaan.

Kaksi lasta leikkii rannalla. Rusty Canuck / AOP

Hellettä ja ukkoskuuroja

Suuressa osassa Suomea on päivällä poutaa ja etelässä on luvassa paikoin jopa hellettä, ennustaa Ylen meteorologi Toni Hellinen. Lännestä saapuu säärintama sade- ja ukkoskuuroineen, joka yltää iltapäivällä Länsi-Lappiin ja vähitellen myös länsirannikolle. Viikonlopun aikana sää viilenee ja Suomen yli liikkuu useita sadealueita. Lue lisää Ylen sääsivuilta.