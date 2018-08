Finnair vahvistaa: Ilmaliikennejuopumuksesta epäilty lentokapteeni on Finnairin työntekijä – "Tällaisessa tilanteessa seuraa aina työsuhteen purku"

Finnair vahvistaa, että yhtiössä työskentelevän lentokapteenin epäillään syyllistyneen ilmaliikennejuopumukseen Helsinki-Vantaan lentoasemalla keskiviikkona.

Ilmaliikennejuopumus-epäilystä kertoi ensimmäisenä MTV (siirryt toiseen palveluun).

Finnair kertoo tiedotteessa, että yhtiön henkilökunta teki ilmoituksen päihde-epäilystä, ja poliisipartio kutsuttiin puhalluttamaan miehistö. Puhalluskoe todensi epäilyn.

Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist ei halua kommentoida tapausta Ylelle yksityiskohtaisemmin. Hän pitää tapausta erittäin harvinaisena.

– Asia on poliisitutkinnassa. Tässä heräsi päihde-epäily, Finnairin henkilöstö teki ilmoituksen päihde-epäilystä, ja sitten toimimme prosessiemme mukaisesti eli poliisi kutsuttiin paikalle selvittämään tilanne ja siinä puhalluskoe todensi sen epäilyn, kertoo Tallqvist.

Finnairin lentokoneissa on Tallqvistin mukaan reitistä riippuen kahdesta kolmeen lentäjää. Tallqvist ei kerro, mikä lento tässä tapauksessa oli kyseessä.

– Meillä on (päihteiden kohdalla) nollatoleranssi kaikille, jotka työskentelevät turvallisuuskriittisissä tehtävissä, joihin lentäjän tehtävä luonnollisesti kuuluu. Eli jos on työssä alkoholin vaikutuksen alaisena, sen seurauksena on aina työsuhteen purku, ja me ilmoitamme asiasta myös asiaankuuluville viranomaisille. Näin on toimittu tässäkin tapauksessa.

Eli tämän lentokapteenin työsuhde on nyt purettu?

– Tällaisessa tilanteessa seuraa aina työsuhteen purku. Me suhtaudumme näihin asioihin äärimmäisen vakavasti, Tallqvist sanoo.

MTV: Puhalsi puolitoista promillea

MTV:n mukaan lentokapteeni puhalsi 1,5 promillea. Lentokone ei vielä ollut lähdössä, vaan lähtöselvitysvaiheessa. Kapteeni ei vielä istunut koneen ohjaamossa tekemässä lähtötarkastuksia.

Rikoskomisario Leif Malmberg Itä-Uudenmaan poliisista kertoi MTV:lle, että tapaus on lain tulkinnan kannalta epäselvä ja siitä on neuvoteltava syyttäjän kanssa. Malmbergin mukaan syyttäjän kanssa on keskusteltava, missä vaiheessa lentoonlähtöä rikos täyttyy.

Ilmaliikennejuopumuksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.