Intian Keralaa piinaavat pahimmat tulvat vuosikymmeniin, kuolleita jo yli 100

Julkinen liikenne on pysähdyksissä ja ihmiset liikkuvat nyt kumivenein. Prakash Elamakkara / EPA

Tuhansia on jäänyt tulvan saartamaksi. Heitä pelastetaan helikoptereilla talojen katoilta.

Intian eteläisen Keralan osavaltiossa pelastustyöntekijät yrittävät saada ihmisiä turvaan nopeasti nousevien tulvavesien tieltä.

Monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 106 ihmistä. Lähes 150 000 on jäänyt kodittomaksi.

Monet kuolleista ovat jääneet maanvyörymien tai murtuneiden patojen aiheuttaman vedenpaisumuksen alle.

Ainakin 6 500 ihmistä on viranomaisten mukaan jäänyt tulvan saartamaksi eri puolilla osavaltiota.

Vesi on noussut myös Keralan toiseksi suurimman kaupungin Kochin kaduille. Prakash Elamakkara / EPA

Loukkuun jääneitä pelastetaan helikoptereilla talojen katoilta. Saarroksissa oleville pudotetaan ilmasta ruokaa ja vettä.

Tulva-alueille on myös tuotu pelastusveneitä ja laivaston sukeltajia.

Sääennusteet eivät lupaa helpotusta

Monsuunisateet koettelevat Keralaa joka vuosi, mutta osavaltion johdon tänä vuonna ne ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen vakavan kriisin.

Tuhoja sanotaan pahimmiksi lähes sataan vuoteen.

Sateiden ennustetaan jatkuvan.

Kerala on Intian suosituimpia matkailukohteita. Nyt osavaltion päälentokenttä on kuitenkin suljettu ja turistien pääsy joillekin alueille on turvallisuussyistä kielletty.

Lähteet: AFP