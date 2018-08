Yksinkertainen keltainen viiva pelastaisi ihmishenkiä ja säästäisi monelta mielipahalta – "Harkinnan arvoinen asia"

Suojateiden turvallisuus on aiheuttanut suurta huolta jo vuosien ajan. Huoli on ollut aiheellinen, sillä esimerkiksi vuonna 2017 suojatieonnettomuuksia kirjattiin 216 kappaletta.

Ongelmia ovat aiheuttaneet etenkin väärin pysäköidyt autot suojatien läheisyydessä. Tieliikennelaki sanoo, että autoa ei saa pysäköidä alle viiden metrin päähän suojatiestä.

Liian lähelle suojatietä pysäköity auto estää näkyvyyden suojatielle aiheuttaen vakavan vaaratilanteen suojatietä ylittävälle kävelijälle tai pyöräilijälle.

Monelle autoilijalle etäisyyden tulkitseminen suojatiestä aiheuttaa kuitenkin paljon päänvaivaa.

Moni toivoisikin, että keltaisella yhtenäisellä reunamerkinnällä tai vastaavalla merkinnällä tiehen voitaisiin osoittaa pysäyttämisrajoitus.

Käytäntö on tuttu monelle esimerkiksi portikongien edustoilta.

Yle / Eino Kossila

Yle tiedusteli Liikenneturvan tutkimuspäälliköltä Juha Valtoselta kantaa siihen, voisiko esimerkiksi keltainen reunamerkintä olla tulevaisuudessa ratkaisu turvallisuuden lisäämiseen suojatiellä.

– Keltainen viivamerkintä olisi täysin mahdollista toteuttaa. Siihen ei ole estettä tieliikennelaissa, kertoo tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Poliisi ja pysäköinninvalvonta joutuvat usein puuttumaan tilanteeseen sakottamalla väärin pysäköityä autoa.

Esimerkiksi koulujen alkaessa Turussa valvoi kaupungin pysäköinninvalvonta tehostetusti suojateiden läheisyydessä. Tehovalvonnan tavoitteena oli tukea suojateiden turvallisuutta juurikin näkyvyydestä huolehtimalla.

– On lähdetty siitä, että viisi metriä on suhteellisen helppoa arvioida ilman mitään merkintöjä. Se on noin auton mitan verran, kertoo Valtonen.

Kalevi Pitkäkangas / Yle

Suomessa suojateitä on valtava määrä. Valtosen mukaan niiden täydellinen merkitseminen olisi valtava kustannuserä.

– Varmasti on löydettävissä kuitenkin ne alttiit paikat, missä tyypillisesti tapahtuu suojatieonnettomuuksia. Kyllä tämä on harkinnan arvoinen asia, päättää Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.