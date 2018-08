Halu auttaa toisia on hyve, mutta se voi myös viedä itseltä mehut – vuosia hyväntekeväisyystempauksia tehnyt turkulaismies opettelee suoritusten keskellä sanomaan ei

Kymmeniä asuntokauppoja, kolme maailmanympärimatkaa, lukuisia ulkomaanmatkoja, useita maratoneja ja Chilen sekä Kaakkois-Aasian korkeimpien vuorien valloittamista.

Turkulainen Peter Eriksson, 37, on elänyt reilussa kymmenessä vuodessa täysillä ottaen päivistä irti enemmän kuin moni ehtii koko elämänsä aikana.

Kun Eriksson alkoi elää haluamallaan tavalla, teki hän sen täysillä. Vauhtia on ollut välillä jopa liikaa. Silloin on pitänyt lyödä jarrut pohjaan, vaikka Erikssonille se on aina ollut se viimeinen vaihtoehto.

Kroppa pysäyttää, jos ei ymmärrä hiljentää ajoissa

Peter Eriksson on jo pitkään antanut kiireisestä elämästään tuhdin siivun tukihenkilötoimintaan ja hyväntekeväisyyteen. Varsinkin nuorten hyvinvointi huolettaa. Hän on mukana Aurajoen Nuorkauppakamarissa, Samppalinnan Rotaryklubissa ja toimii myös Turun kaupunkilähetyksen tukihenkilönä.

Auttaminen tulee sydämestä ja aidosta halusta auttaa, mutta menevän miehen kroppa yrittää välillä muistuttaa, ettei mies ole mikään joka paikkaan ehtivä Super-Hessu.

Alkukesällä Peter Erikssonilla oli takanaan tavanomainen, kiireinen työviikko. Ilta sujui kepeästi lukiessa iltasatua tyttärelle ja odotellessa puolisoa töistä kotiin. Yön aikana kepeys haihtui ja muuttui ahdistukseksi.

Mies oli juossut parin kuukauden sisällä kaksi maratonia, yhden puolimaratonin ja treenannut tulevaa sadan kilometrin juoksua varten. Eriksson oli urheillut itsensä ylikuntoon. Oli vaikeaa rauhoittua, vaikka kroppa huusi lepoa. Mieli laukkasi senkin edestä.

– Tiesin jo aiemmasta kokemuksesta, että kun on rääkännyt itseään liikaa henkisesti tai fyysisesti, niin silloin pitäisi osata myös levätä.

Eriksson oli valmistautunut jo pitkän aikaa tulevaa hyväntekeväisyysjuoksua varten, joten lepo ei ollut ensimmäisenä mielessä. Ylikunto nosti kuitenkin sykkeen niin korkealle, että oli pakko pysähtyä. Öiset tunnit lipuivat eteenpäin ja Eriksson valvoi ahdistuksen kourissa.

– Minua vaivasi silloin seuraava päivä, sillä olin lupautunut viettämään viikonloppua yhdistystoiminnassa. Huomasin vain, että omat patterit olivat lähes lopussa.

Tällä kertaa hänen oli todettava, että hän ei yksinkertaisesti jaksa. Mieli vaati lepoa ja mies tajusi haluavansa aikaa perheen kanssa ja itsekseen.

Ei ollut ensimmäinen kerta, kun Eriksson paini jaksamisen kanssa.

– Mietin, että miksi suoritan. Yritän saada hyviä asioita aikaan. Koko maailmaa ei tietenkään voi pelastaa, mutta kun yrittää tehdä edes vähän parempaa kaikille, niin saan mielihyvää.

Mies perui osallistumisensa viikonlopun tapahtumaan ja lähti hakemaan rauhaa mereltä. Veneretki perheen ja ystävän kanssa avasivat lukkoja, mutta toipuminen kesti muutaman viikon. Seuraavina viikkoina suurin ponnistus oli kävelylenkki. Ikiliikkujalle tällainen tahdin hidastaminen otti hermoille, mutta vaihtoehtoja ei ollut.

Intohimo muiden auttamiseen syntyi omasta tuskasta

Peter Erikssonia voisi helposti kadehtia.

Hän aloitti jo parikymppisenä menestyksekkään kiinteistösijoittamisen ja on nähnyt suuren palan maailmaa. Hän on terve, fyysisesti hyvässä kunnossa ja vaikuttaa onnelliselta. Oman pienen perheen keskipisteitä ovat puoliso Sonja, tytär Emma ja Peterin suuresti arvostama veli Kenneth.

Kadehtia voi kuitenkin korkeintaan sitä paloa, jolla hän on elämänsä rakentanut. Lapsuuteen mahtui paikoin synkkyyttä, mutta yhtenä synkkyyden hetkenä Erikssonille syttyi se sisukkuus, jonka siivittämänä hän päätti menestyä.

Lapsuudessa oli koulukiusaamista, alkoholismia ja väkivaltaa. Teini-ikäisenä hän hän oli jopa lähellä itsemurhaa.

– Silloin päätin, että jos aion yrittää, en anna koskaan periksi. Päätin lopulta itkua pidätellen ja hammasta purren taistella ja yrittää. Syntyi intohimo, Eriksson sanoo.

Hän alkoi rakentaa omaa menestystarinaansa. Ensin hän opiskeli kiinteistökaupan kiemuroita. Hän osti ja myi ensimmäisen asuntonsa edes näkemättä sitä. Reilun kymmenen vuoden aikana hän on ostanut ja myynyt viitisenkymmentä asuntoa.

– 25-vuotiaana päätin, että kymmenen vuoden päästä olen siinä tilanteessa, että ei ole pakko tehdä töitä. Se olisi oikeastaan ollut mahdollista, mutta en osannutkaan olla tekemättä mitään.

Ja Eriksson tekee. Työviikko voi venyä kuusipäiväiseksi ja siihen päälle sijoitusasuntojen hoitamista, kokouksia, remontointia, vapaaehtoistyötä ja treenejä. Hiljalleen hän on oppinut raivaamaan tilaa kalenteristaan myös ihan vaan itselleen.

– Olen oppinut, että elämässä terve itsekkyys on välillä ihan ok. Jos ei voi auttaa itseään, ei voi auttaa muitakaan.

Todellisuudesta kertoo se, että välillä Eriksson osaa pysähtyä vain autoa ajaessa tai lentokoneessa. Silloin on oltava hetki paikoillaan, kun ei voi oikein muuta tehdä.

– Lentokone on tila, jossa en pääse suorittamaan. Silloin joudun istumaan paikoillani. Se on itselleni myös terapeuttista ja nollaan itseäni. Nautin matkasta kohti uusia maisemia ja virikkeitä

Vimma vie

Heinäkuun puolessa välissä Joensuussa juostiin Suomi-juoksu. Peter Eriksson oli päättänyt juosta reitillä sata kilometriä ja kerätä samalla varoja nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön.

Hän oli puolentoista vuoden ajan valmistautunut elämänsä kovimpaan fyysiseen suoritukseen henkisesti ja fyysisesti. Kun talvella ei huvittanut lähteä lenkille, mies motivoi itsensä liikkeelle ajatellen sitä hyvää, mitä juoksullaan voisi tehdä. Moni nuori saisi apua.

Eriksson juoksi sata kilometriä sateen piiskatessa.

– 80 kilometriä sadasta satoi vettä. Aina kun oli saanut kuivaa päälle, niin sade alkoi uudelleen. Päätin kuitenkin, että ihan sama mitä sataa, sillä juoksen joka tapauksessa.

Matka sateisessa metsässä eteni tasaisesti. Jalkapohjiin sattui ja toinen jalka oli erityisen kipeä.

Eriksson pyöritti mielessään toiselta juoksijalta kuulemaansa ajatusta: mieti sitä jalkaa mikä vielä toimii, älä kipeää.

Vasta 30 kilometrin kohdalla Eriksson antoi itselleen luvan kuunnella musiikkia. Se voimaannutti ja suoritus eteni tasaisesti. Hän ei miettinyt paljonko matkaa on jäljellä, vaan paljonko sitä oli jo takana.

Matkalla oli mukana se sitkeys ja periksiantamattomuus, mikä Erikssonia oli kantanut jo vuosia. Nämä sata kilometriä hän halusi juosta, vaikka lääkäri oli kieltänyt juoksemisen vain muutamaa päivää aiemmin.

– Sain kaksi ampiaisen pistosta viikon sisällä. Toinen turvotti jalan niin, ettei siihen saanut edes kenkää, Eriksson kertoo.

Musiikki kantoi sadan kilometrin pinkomista, kunnes jatkuva sade rikkoi kuulokkeet. Illan kääntyessä yöksi metsässä kuului vain tasainen märkien lenkkareiden lätinä. Oli pimeää, märkää ja hiljaista - ja mies nimeltä Eriksson.

Kaikki 30 kierrosta ja sata kilometriä täyttyi. Urakan jälkeen Eriksson ajatteli, ettei ikinä enää.

Hän joi oluen, katsoi hetken televisiota ja jo seuraavana päivänä mietti millä tavoin voisi seuraavaksi auttaa. Mietti hän sitäkin, miten hän voisi auttaa itseään, jotta kilometrejä olisi runsaasti vielä edessäkin päin.