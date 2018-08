Googlen työntekijät vastustavat sensuuriystävällisen hakukoneen kehittämistä Kiinan markkinoille

Google on pystyttänyt logonsa näkyvästi yhtiön Pekingin-konttorin edustalle.

Teknologiayhtiö Googlen työntekijät vastustavat yhtiön päätöstä kehittää Kiinan markkinoita varten hakukone, joka auttaa viranomaisia sensuroimaan hakutuloksia.

Noin 1 400 työntekijää on allekirjoittanut asiaa koskevan protestikirjeen, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Kirjeessä työntekijät vaativat yhtiöltä suurempaa läpinäkyvyyttä. Heidän mielestään Googlen ilmeinen valmius hyväksyä Kiinan sensuurivaatimukset herättää moraalisia ja eettisiä kysymyksiä.

– Tällä hetkellä meillä ei ole riittävästi tietoa, jotta voisimme tehdä eettisesti informoituja päätöksiä työstämme, projekteistamme ja työsuhteestamme, kirjeessä todetaan.

Kirje kiertää yhtiön sisäisessä viestintäjärjestelmässä. Sen sisältö on vuodettu usealle medialle.

The Intercept -verkkolehti paljasti (siirryt toiseen palveluun) alkukuusta, että Google kehittää sensuuriystävällistä hakukonetta Kiinaa varten. Kone poistaisi hakutuloksista tietyt nettisivustot sekä rajoittaisi esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja uskontoon liittyviä hakuja. Salainen projekti kulkee yhtiön sisällä nimellä Dragonfly.

Google ei ole puhunut hankkeesta julkisesti.

Kahdeksan vuotta sitten Google veti hakukonetoimintonsa Kiinasta protestiksi sensuurille ja hakkeroinnille. Yhtiöllä on maassa kuitenkin yhä merkittävä määrä toimintoja ja satoja työntekijöitä.

Viime vuonna Google ilmoitti suunnittelevansa Kiinaan tekoälyyn keskittyvää tutkimuskeskusta.

Kiinassa arvioidaan olevan maailman laajin internet-yleisö, mikä tekee siitä houkuttelevan markkina-alueen. Yhdysvaltalaisilla teknologiayrityksillä on kuitenkin ollut vaikeuksia saada jalansijaa maassa.

