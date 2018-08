HPV-rokote vähentänyt kohdunkaulansyöpää ja sen esiasteita Skotlannissa ja Australiassa – tulevaisuudessa seulontoja voidaan Suomessa harventaa

HPV-rokotteen avulla alhaiseksi saatu kohdunkaulansyövän esiintyvyys voi tulevaisuudessa pienentää terveydenhuollon seulontakustannuksia. Näin arvioi Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Ahti Anttila.

Anttila ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek vierailivat Yle Radio 1:n Ykkösaamussa perjantaina.

Seulontoja tehdään papakokeilla, joita on otettu Anttilan mukaan erittäin paljon alle 30-vuotiaista ja jopa alle 25-vuotiaista. Todellisuudessa tarvetta seulonnoille ei tuon ikäisillä juurikaan ole.

– Tämän ikäisiltä löytyy paljon syövän esiasteita, jotka lyhyenkin seurannan jälkeen paranevat itsestään. 30–35-vuotiaista noin puolet esiasteista johtaisi syöpään. Tätä nuoremmilla ehkä 10 prosenttia etenee esiasteesta syöväksi, Anttila kertoo.

Anttila arvioi, että seulontojen käytäntöjä joudutaan muuttamaan sen jälkeen, kun ensimmäiset rokotetut saavuttavat seulontaiän vuonna 2023.

Seulonnat lopetetaan liian aikaisin vanhemmilta naisilta

Liian nuorien kohdunkaulansyövän testaaminen johtaa noin tuhanteen esiastehoitoon vuodessa. Lisäksi on erilaisia seurantatestejä.

– Kaiken kaikkiaan tautitaakan kustannukset, eli syövän hoidot ja testaukset ovat 40 miljoonan luokkaa vuosittain, Anttila sanoo.

Kohdunkaulansyövän seulonnat lopetetaan myös liian aikaisin, 64-vuotiaana. Sitä vanhemmilla syöpää kuitenkin esiintyy enemmän. Nuorten naisten seulontoja harventamalla ja kohdentamalla riski-ikäisiin saataisiin Anttilan mukaan aikaiseksi merkittäviä säästöjä.

Lisäksi seulontojen tarvetta pienentäisi poikien rokottaminen, minkä kustannukset olisivat pienet verrattuna seulontojen ja syövän esiasteiden hoidon kustannuksiin.

HPV-rokote otettiin tyttöjen kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Tulokset ovat olleet hyviä, vaikka kokonaisvaikutukset nähdään vasta pitkän ajan kuluessa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että jo nyt on havaittu, että kohdunkaulansyövän esiasteiden määrä on vähentynyt Skotlannissa ja Australiassa, joissa HPV-rokotusohjelma on aloitettu jo jonkin aikaa sitten.

– Lisäksi on saatu ensimmäisiä merkkejä siitä, että varsinainen kohdunkaulansyöpäkin on vähentynyt.

Poikien rokottaminen on myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etu

Tällä hetkellä rokotekattavuus, eli kuinka moni rokoteikäisiin 11–12-vuotiaisiin tyttöihin kuuluvista on rokotteen ottanut, on keskimäärin 70 prosenttia. Alueellista vaihtelua on kuitenkin paljon.

Myös mahdollisuutta rokottaa samanikäisiä poikia selvitetään. Tautitaakkaa, kustannuksia ja rokotteen vaikuttavuutta pojilla arvioidaan, ja valmista pitäisi olla vuoden vaihteeseen mennessä. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö pohtii asiaa asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta.

Aikaisintaan poikien rokottaminen voitaisiin aloittaa vuonna 2020.

Pelkästään tyttöjen rokottaminen ei THL:n Nohynekin mukaan riitä antamaan laumasuojaa. Myös pojat sairastavat erilaisia papilloomaviruksen aiheuttamia syöpiä, kuten suun ja nielun sekä sukuelinten alueen syöpiä.

Rokotekattavuutta miettiessä ei voida myöskään olettaa, että papilloomavirus leviäisi vain heteroseksissä. Nohynek huomauttaa, että poikien HPV-rokottaminen ehkäisisi myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöissä olevien sairastavuutta.

