Los Angelesin metro ottaa käyttöön henkilöskannerit, jotka paljastavat aseet ja räjähteet ohi kulkevilta matkustajilta – Laitteet kiinnostavat myös Helsingissä

Los Angelesin metro on ilmoittanut ottavansa asemilla käyttöön henkilöskannerit. Järjestelmän tarkoitus on havaita matkustajien mahdollisesti kuljettamat räjähteet ja aseet.

Matkantekoa uusi järjestelmä ei hidasta. Metron käyttäjät voidaan tutkia esimerkiksi liukuportaissa matkustajien pysyessä liikkeessä.

– Uusi teknologia parantaa meidän jo ennestään kehittyneitä turvallisuusjärjestelyjämme. Se auttaa estämään mahdollisia hyökkäyksiä, Los Angelesin piirikunnan metrolautakunnan puheenjohtaja Sheila Kuehl kommentoi lehdistötiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Järjestelmä mittaa kehosta säteilevää lämpöä

Skannerit otetaan aluksi käyttöön vain muutamilla asemilla. Liikutettavista yksiköistä koostuva järjestelmä voidaan tarvittaessa siirtää esimerkiksi suurten yleisötapahtumien läheisille metroasemille.

Noin 90 000 euroa maksava itsenäinen sensoriyksikkö perustuu samankaltaiseen tekniikkaan kuin joillain lentokentillä käytettävät henkilöskannerit. Uusi järjestelmä ei kuitenkaan lähetä itse säteilyä vaan se mittaa ihmisen kehosta säteilevää lämpöä.

Mikäli laite havaitsee vaatteiden alla jonkin esteen lämpösäteilylle, matkustaja voidaan poimia turvatarkastukseen. Skannerit havaitsevat sekä metalliset että muut lämpöä peittävät esineet.

Kevyehköt skanneriyksiköt pystytään tarpeen mukaan siirtämään eri metroasemille. EPA / LA METRO

Joukkoliikenteen turvallisuutta on viime vuosina kehitetty ympäri Yhdysvaltoja. Liikenneturvallisuudesta vastaava TSA on kokeillut vastaavanlaisia uusia skannerijärjestelmiä muun muassa New Jerseyssä ja San Franciscossa.

Helsingissä ei samanlaista tarvetta

Suomessa metron turvallisuutta parantavia projekteja seurataan tarkasti. Henkilöskannerit eivät kuitenkaan tule toistaiseksi Helsingin metron hankintalistalle.

– Meillä ei ole ollut samanlaista tarvetta parantaa turvallisuutta kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai vaikka Pariisissa, mutta ehdottomasti näitä asioita seurataan, sanoo metroa operoivan HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski Ylelle.

– Mikäli Los Angelesin uusi järjestelmä parantaa turvallisuutta ilman, että se häiritsee merkittävästi liikenteen sujuvuutta, olemme totta kai kiinnostuneet siitä.

Pääkaupunkiseudulla metron läpi kulkee päivittäin lähes 200 000 matkustajaa. Turvallisuutta valvotaan sadoilla kameroilla ja muilla tietolähteillä. Kameroiden tuottaman kuvavirran seulominen tapahtuu ihmisvoimin.

– Käytössä ei ole kasvojentunnistusohjelmistoa, mutta ajatus on kehittää järjestelmää siihen suuntaan, että ihmisten resurssit saadaan parhaimpaan käyttöön. Juuri nyt meillä on käynnissä tilannekuvan päivittämisprojekti, jonka tavoitteena on hyödyntää eri lähteistä tulevaa tietoa entistä tehokkaammin, Lehmuskoski sanoo.

Lue lisää:

NPR: Los Angeles Is Deploying Body Scanners To Screen Metro Riders (siirryt toiseen palveluun)