Timo Soinin seitsemän vastausta aborttiin ja katolisen kirkon pedofiliakohuun

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mielestä katolisen kirkon ja oikeuslaitoksen Yhdysvalloissa pitää saattaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet papit vastuuseen. Soini kuitenkin muistuttaa, että katolisen kirkon abortinvastainen kanta ja pedofilia ovat kaksi eri asiaa.

Timo Soini vastasi Ylen ja MTV Uutisten kysymyksiin hänen abortinvastaisista näkemyksistään sinisen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Turussa.

1. Puolustatte aborttinäkökantojanne sillä, että ne on tehty vapaa-ajalla. Missä kulkee raja, milloin olette ulkoministeri ja milloin ette?

Minulla on vakaumus elämän pyhyyden puolesta. Jokaisella ihmisellä on sanan, omantunnon ja uskonnon vapaus. Ne koskevat kaikkia. Pidän oikeuksistani kiinni. Suomi on länsimainen demokratia.

2. Miksi sanomisistanne tulee kohu?

Ilmeisesti asiat ovat kipeitä monelle. Ei haluta sietää poikkeavia kantoja, mikä minun mielestäni demokratiassa on kaiken ydin.

3. Otatteko aborttiasioita esille, jotta tulisi kohu ja saisitte näkyvyyttä?

Ei ole siitä kysymys. Olen ollut 30 vuotta politiikassa. Minun kantani ovat tunnetut. Minulta kysytään näitä ja luullaan, että muutan mielipiteeni. En minä muuta.

4. Jos aborttikanta on henkilökohtainen asia, miksi julkisuus, olette kirjoittanut blogeja?

Kaikki ihmiset kertovat asioitaan. Poliitikot, joilla toinen kanta asiaan, kertovat kantojaan julki. Pitäisikö minun olla hiljaa, kun muut kertovat mielipiteensä? Se ei ole länsimaista demokratiaa. Ei sellainen käy. Ulkoministeriäkin koskee sananvapaus

Nyt katsotaan oikeuskanslerin vastaus minun toimintaani. Oikeusvaltio on sellainen, että kun pyydetään selvitys, annetaan selvitys. Tutkitaan ennen kuin hutkitaan.

5. Mitä mieltä olette Yhdysvalloissa, Pennsylvaniassa esiin tulleista, vuosikymmenten aikana tapahtuneista katolisten pappien lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä?

Hirveää ja täysin tuomittavaa. Katolisen kirkon pitäisi saattaa tällaiset ihmiset vastuuseen kirkon sisällä ja oikeuslaitoksessa. Ei siinä ole mitään poikkeuksia ja suojaa. Tämä koskee kaikkia.

Abortilla ja pedofilialla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Abortin vastustamisella suojellaan elämän pyhyyttä. Pedofilia on iljettävää ja rikollista toimintaa. Syyllistyy siihen sitten pappi tai pakana.

6. Jos laillinen abortti kielletään, tehdään laittomia abortteja?

Kun puhutaan elämän pyhyydestä, ei jossitella. Elämä on joko pyhä tai se ei ole.

Meidän on tehtävä sellaista politiikkaa, että aborttien määrä vähenee. Suomen politiikka on aivan oikeata, että korostetaan naisten ja tyttöjen oikeuksia. Mutta abortti ei ole ehkäisykeino.

Elämä on pyhä. Elämä alkaa hedelmöittymisestä. Siellä kasvaa lapsi, eikä mikään solumöykky.

7. Ovatko aborttikirjoitukset vaalikampanjaa?

Aborttikirjoitukset eivät ole vaalikampanjaa. En elämän pyhyydellä politikoi. Minä en politikoi, minä puhun asiaa. Politikointi on peliä, sitä minä en harrasta.

