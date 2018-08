40 vuoden harkinta-aika päättyi – Pariskunta avioitui salaa kauppakeskuksessa

Erikoiset päivämäärät houkuttelevat avioitujia. 18.8. on nähtävästi vuoden vilkkain vihkipäivä. Päätöksensä viime hetkeen jättäneillä oli maagisena numeropäivänä tilaisuus mennä naimisiin vaikkapa kauppakeskuksen humussa.

Jyväskyläläisen kauppakeskuksen pop up -vihkipaikalta astelee tuore aviopari. Eija Kaksonen ja Heikki Pukkinen ovat juuri sanoneet toisilleen tahdon – melkein salaa.

Pari halusi juhlia keskenään ilman glamouria, eikä vihkimisestä tiennyt kuin pariskunnan lähellä asuva poika.

– Nuorempana ajattelin, että minut vihitään lentokoneessa, ja kansa on alhaalla maassa. Nyt kun aika on vierinyt, tuli tällaiset yksinkertaiset häät. Ystävät varmaan yllättyvät, ettei ollutkaan niitä suuria häitä, tyttönimensä säilyttävä Eija Kaksonen kertoo.

Muuramelainen pari on ollut avoliitossa pitkään. Avioitumista on pohdittu aika ajoin, mutta harkinta-aika venähti lopulta lähes 40 vuoteen.

– On hyväksi asialle, että on riittävästi katsellut ja hyväksi todennut, eiköhän se ole hyvä pohja avioliitolle, Heikki Pukkinen pohtii.

Heikki Pukkiselle avioliitto on toinen, Eija Kaksoselle ensimmäinen.

Vakavasti pari pohti vihkiytymistä yhteisen lapsen syntymän aikaan. Avioliitto tuli puheeksi pari viikkoa ennen kastepäivää. Siihen patistivat myös kummankin vanhemmat.

– Mutta Heikki mainitsi, että siihenhän olisi tarvittu kuulutukset kuukautta aiemmin. Se jäi sitten, ja nyt ollaan tässä, Eija Kaksonen nauraa.

Kirkkoherranvirastossakin virkailija oli hämillään, kun pari ilmoitti menevänsä naimisiin 40 vuoden jälkeen. Myös ystäväpiiri on ehtinyt odottaa häitä.

– En ole ollut saamaton, se vain lykkääntyi. Kaikki oli kunnossa ja kulki, eikä ollut erityistä tarvetta vain sen takia, että olisimme naimisissa. Vapaamuotoinen liitto panee ihmiset ehkä pitämään enemmän kiinni toisistaan kuin ne sormukset, Heikki Pukkinen tuumii.

Heikki Pukkisen ja Eija Kaksosen varhainen "hääkuva". Kuvaan on yhdistetty kummankin lapsuudenkuva. Riika Raitio / Yle

Numeropäivät suosiossa

Maagiset päivämäärät houkuttelevat pariskuntia joka vuosi numeroleikkiin. Tälle vuosituhannelle suuria numeropäiviä on sattunut useita.

Viime vuonna suosituin vihkipäivä oli lauantai 1.7. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa vihittiin silloin 563 paria.

– Mies vain sanoi, mennäänkö naimisiin. Vastasin, että jos mennään, niin se on 18.8.18, Eija Kaksonen perustelee taianomaista vihkipäivää.

Päivämäärä on helppo muistaa, koska se toimii etu- ja takaperin. Monet muut ovat ajatelleet samoin – kyseessä on näillä näkymin tämän vuoden vilkkain vihkipäivä.

Esimerkiksi Jyväskylän seurakunnassa on järjestetty päivän aikana 26 avioliittoon vihkimis- tai siunaustilaisuutta. Tavallisena kesälauantaina niitä on noin puolet vähemmän. Suositun päivämäärän vuoksi tilaisuuksia on pidetty kirkkojen lisäksi myös kodeissa ja juhlapaikoissa.

– Jo keväällä tiedettiin, että 18.8. tarvitaan niin paljon väkeä töihin kuin mahdollista. Ainakin kaksi kolmasosaa meidän papeista on töissä. Se onnistui onneksi normaalilla sopimisella, kertoo työvuoroja virastopappina järjestelevä seurakuntapastori Heli Ahonen Jyväskylän seurakunnasta.

Samalla syntyi ajatus hyödyntää seurakunnan uutta Kipinä-tilaa Sepän kauppakeskuksessa. Lauantain pop up -vihkimiselle varattiin kaksi paikkaa ja kaksi pappia.

Jyväskylän seurakunnan pastorit Annemari Siistonen ja Päivi Kärkkäinen olivat valmiit vihkimään sarjassa 18.8.2018. Riika Raitio / Yle

– Kun kävi ilmi, että tästä tulee niin suosittu vihkipäivä, etteivät kirkkotilat välttämättä riitä, päätettiin antaa vielä pareille mahdollisuus mennä tällä päivämäärällä naimisiin, Ahonen perustelee.

Aiempina vuosina järjestetyt joukkovihkimiset ovat keränneet Jyväskylässä kymmeniä naimisiin haluavia pareja. Tänään kauppakeskuksessa ei alttarille syntynyt jonoa.

Eija Kaksonen ja Heikki Pukkinen olivat tyytyväisiä valintaansa avioitua poikkeuksellisessa paikassa.

– Oikein hyvältä tuntui. Me lähdemme tästä nyt syömään ja ehkä vuoden päästä järjestämme avioliiton siunaustilaisuuden, tuore hääpari pohti papin aamenen jälkeen.

Pariskunta lähtee myöhemmin häämatkalle. Matkan piti aluksi olla tavallinen kaukomatka, mutta yllätyshääpäivä muutti suunnitelmat.

– Joo, se ei ollut varatessa häämatka. Mutta se vähän vaikutti naimisiin menoon, kun se oli siellä pohjalla jo, tuore aviomies nauraa.

Kesähäistä tullut syyskesähäitä

Kaksosen ja Pukkisen valitsema elokuinen ajankohta on nykyään suosituinta avioitumisaikaa.

Alkukesän ja etenkin juhannuksen suosio häiden ajankohtana hiipuu. Juhlat painottuvat yhä useammin keski- ja loppukesään, jopa syyskuulle.

– Melkein 80 prosenttia vihkimisistä on heinä-elokuussa. Juhannuksen hääperinne on vähitellen murtunut, kertoo seurakuntapastori Heli Ahonen.

Sama suuntaus näkyy pitopalveluissa.

– Edes yhtään kyselyä ei tullut enää juhannukseksi. Ihmiset haluavat viettää vapaata ja olla sukulaisten ja tuttavien kanssa, mutta eivät halua olla tämmingissä. Kesälomia myös pidetään paljon ulkomailla, kertoo jyväskyläläinen pitopalveluyrittäjä Raija Sipinen.

Syyskesän häistä haetaan myös tunnelmallisuutta.

– Monet pariskunnat sanovat, että on upeaa mennä naimisiin syksyllä, kun vettä sataa ja on kauniit lehdet puissa. Tunnelmaa tuovat esimerkiksi kynttilät, yrittäjä Raija Sipinen luonnehtii.

Häihin haetaan omaperäisyyttä myös erikoisista vihkipaikoista ja -tilaisuuksista. Perinteisten kirkkohäiden määrä on vähentynyt selvästi viime vuosina.

Vuonna 2017 Suomessa solmittiin 19 086 avioliittoa, joista kirkollisia vihkimisiä oli 10 693. Vuonna 2007 avioliittoja solmittiin 26 859, joista kirkollisten vihkimisten osuus oli vielä 17 615.