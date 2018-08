Kasvotatuoinnit ovat amerikkalaisräppäreiden uusin trendi – taustalla maskuliinista uhoa ja sisäistä motivointia

Tampereen Blockfesteillä esiintyvän Post Malonen naamasta löytyvät tatuoituina piikkilanka, miekka ja Playboy-pupu. Kulmakarvan yläpuolella on teksti "Stay Away", joka viittaa Nirvanan kappaleeseen. Räppärin viimeisin tatuointi, "Always Tired" silmien alapuolelle, on herättänyt ihmetystä. AOP