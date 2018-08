Asuntosijoittajat haistoivat matkailun kasvun – Airbnb-myynti mitataan jo miljoonissa Rovaniemellä

Jopa kokonaista kerrostaloa kaupitellaan majoituskäyttöön. Tilaa uudelle majoitusbisnekselle on luonut hotellirakentamisen hiljaiselo Rovaniemen keskustassa.

Rovaniemen keskustan kerrostaloasunnot ovat lohkaisseet merkittävän siivun matkailumarkkinoista viimeisen parin vuoden aikana.

Siinä missä hotelliyritykset eivät ole rakentaneet keskustaan merkittävää uutta kapasiteettia pitkään aikaan, ovat vuokra-asuntosijoittajat haistaneet nopeasti matkailun kasvun.

Majoitusvuokrauksen kasvu näkyy hyvin, kun vertaillaan viime vuoden ja tämän vuoden tammi-kesäkuun lukuja. Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

– Airbnb taitaa semmoiset reippaan kymmenisen prosenttia kattaa tästä Rovaniemen majoitusmyynnistä, jos tarkastellaan esimerkiksi päättynyttä puolivuotisjaksoa, Sanna Kärkkäinen sanoo.

Visit Rovaniemen mukaan hotellien myynti tammi-kesäkuussa Rovaniemellä oli runsaat 20 miljoonaa euroa ja Airbnb:n yli 3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia vuokrahuoneistoja Airbnb- tai muussa nettivälityksessä on Rovaniemellä ehkä viisisataa, tai kovimman arvion mukaan jopa tuhat – tarkkaa lukua ei kuitenkaan tiedä kukaan.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Jarmo Honkanen / Yle

Kokonaista kerrostaloa kaupitellaan majoitustoimintaan

Rovaniemellä matkailun kova kasvu näkyy myös asuntojen markkinoinnissa. Nyt jopa kokonaista kerrostaloa kaupitellaan majoitustoimintaan. Myyntikohde on Domus Arctica opiskelija-asuntosäätiön vasta äsken kiinteistösijoittajalle myymä vanha opiskelijavuokratalo Ounasvaaralla Kuntotiellä.

Asuntoa välittää rovaniemeläinen kiinteistönvälitysyritys Asuntonet Oy. Sen omistaja Jorma Pöyhönen ilmoitti, ettei kiinteistön Domus Arcticalta ostanut ja nyt sitä myymässä oleva taho halua julkisuutta. Myös Pöyhönen kieltäytyi välittäjänä asiaa koskevasta haastattelusta.

Yle Rovaniemi sai useasta lähteestä selvitettyä, että Domus Arcticalta Kuntotien 5 asuinkerrostalon osti elokuun alussa rovaniemeläinen kiinteistösijoittaja. Nyt kohteelle on siis haussa jälleen uusi omistaja.

Rovaniemen rakennusvalvonnan päällikkö Pentti Ylitalo sanoo Domus Arctican Kuntotie 5 pihalla, ettei majoitusliikkeen perustaminen asuintaloon noin vain onnistu.

– Ei tähän voi kyllä perustaa majoitusliikettä aivan suoraan päätä. Kaavamerkintä on AK eli asuinkerrostaloalue ja asuinhuoneistoja tässä ei voi muuttaa hotellitoimintaa tai majoitusta palvelevaksi asunnoksi ilman kaavamuutosta, sanoo rakennusvalvonnan päällikkö Pentti Ylitalo.

Kaavamuutoksen saaminen on Ylitalon mukaan epätodennäköistä.

Hämmentävää monelle voi olla rakennusvalvonnan päällikön vastaus kysymykseen, voisiko Kuntotie 5 talossa harjoittaa airbnb:n tyyppistä lyhytaikaista vuokrausta matkailijoille.

– No kun ne ovat asuntoja, niin kyllähän se on mahdollista, vastaa Ylitalo.

Rajanveto sen suhteen, mikä on asunnonvuokrausta ja mikä majoitusliiketoimintaa, tuntuu hankalalta. Yhdestä tapauksesta on Rovaniemellä jo tehty kantelu lainvalvojalle. Asiasta on uutisoinut Lapin Kansa. (siirryt toiseen palveluun)