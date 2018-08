Miksi turvapaikanhakija käännytetään Afganistaniin, mutta ei Jemeniin? Maahanmuuttovirasto vastaa 7 kysymykseen

Maahanmuuttoviraston mukaan esimerkiksi Kabul on edelleen riittävän turvallinen joillekin henkilöille, vaikka he eivät olisi kaupungista kotoisin. Viimeisin palautuslento lähti torstaina.

Kulunut kuukausi on ollut Afganistanissa verinen. Viime viikolla keskisen Afganistanin Ghaznissa Talibanin ja armeijan välillä puhkesi taistelu, jossa on kuollut ainakin toista sataa armeijan sotilasta ja siviiliä.

Tällä viikolla Kabulin länsiosassa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa tehtiin pommi-isku, jossa kuoli 48 ja loukkaantui 67 ihmistä. Isis on ottanut iskun nimiinsä.

Viimeksi torstaina asemiehet hyökkäsivät maan tiedustelupalvelun rakennukseen pääkaupungissa Kabulissa. Asemiehet tapettiin tunteja kestäneen tulitaistelun jälkeen.

Kiihtyvät levottomuudet ovat nostattaneet jälleen vastalauseita Suomen turvapaikkalinjasta, sillä tällä hetkellä Suomi käännyttää suuren osan kansainvälistä suojelua hakeneista afganistanilaisista. Torstaina Suomi palautti Kabuliin neljä Afganistanin kansalaista.

Miksi Suomi käännyttää ihmisiä Afganistaniin? Yle kysyi aiheesta seitsemän kysymystä Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatiedon yksikön ylitarkastajalta Juuso Hyväriseltä.

1. Millä perusteella Suomi katsoo Afganistanin olevan riittävän turvallinen paluuta varten?

– Maahanmuuttovirasto arvioi Afganistanin turvallisuustilannetta kokonaisuutena ja paikkakuntakohtaisesti. Siinä huomioidaan mm. siviiliuhrien määrä, taisteluiden voimakkuus ja maantieteellinen levinneisyys. Näiden kriteerien perusteella koko maassa ei ole tilannetta, jossa aseellinen väkivalta olisi äärimmäisellä tasolla. Arvio perustuu erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden linjaan, Hyvärinen sanoo.

Hyvärinen viittaa KHO:n kesäkuiseen päätökseen (siirryt toiseen palveluun), jossa todettiin Kabulin turvallisuustilanteen olevan sinänsä riittävä palautuksiin.

– KHO katsoi, että aseellinen väkivalta ei ollut yltänyt niin äärimmäiselle tasolle, että kuka tahansa kaupunkiin palaava henkilö olisi vaarassa joutua sen kohteeksi.

Eli jotkin alueet arvioidaan liian turvattomiksi, mutta esimerkiksi Kabulia ei?

– Turvallisuustilannetta arvioidaan ikään kuin skaalalla matalasta äärimmäisen korkeaan. Mitä korkeampi henkilön kotipaikkakunnalla esiintyvä väkivalta on, sitä vähemmän henkilön tarvitsee osoittaa, että väkivalta kohdistuisi nimenomaan häneen. Kun väkivalta on äärimmäisen korkealla tasolla, katsotaan, että kuka tahansa henkilökohtaisista olosuhteista riippumatta olisi vaarassa joutua väkivallan kohteeksi alueelle palatessaan. Kabulissa aseellinen väkivalta ei ole vielä niin korkealla tasolla.

2. Maahanmuuttovirasto arvioi Afganistanin päätöksissään aina myös ns. sisäisen paon mahdollisuutta. Tarkoittaako se, että kenet tahansa voidaan käännyttää esimerkiksi Kabuliin, jos hänen kotiseutuaan pidetään liian turvattomana?

– Näin voidaan tehdä, jos sisäistä pakoa pidetään henkilön kohdalla turvallisena, mahdollisena ja kohtuullisena vaihtoehtona. Harkinta on aina tapauskohtainen.

Hyvärinen viittaa aiemmin mainitsemaansa kesäkuiseen KHO:n vuosikirjapäätökseen, jossa KHO käytännössä kumosi Maahanmuuttoviraston tekemän käännytyspäätöksen. Vaikka KHO piti Kabulia sinänsä mahdollisena paikkana paluuseen, tapausta koskevalle turvapaikanhakijalle Kabulia pidettiin liian vaarallisena.

Kyseisessä tapauksessa ratkaisevaa oli Hyvärisen mukaan käännytyspäätöksen saaneen henkilökohtaiset ominaisuudet.

3. Miten turvapaikanhakijan henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat harkintaan?

– Esimerkiksi ikä ja sukupuoli ovat asioita, jotka voi korostaa aseellisen väkivallan uhan henkilökohtaisuutta. Henkilön huono terveydentila taas on seikka, joka voi tehdä sisäisestä paosta kohtuutonta.

KHO:n vuosikirjapäätöksen henkilö oli nuori, ammattitaidoton, kärsi mielenterveysongelmista ja kuului Afganistanissa vainottuun hazara-vähemmistöön. Kotiseudullaan hän oli joutunut talebanien vainoamaksi ja Kabulissa hänellä ei ollut verkostoja.

4. Maahanmuuttovirasto arvioi Afganistanin turvallisuustilanteen "jatkuvan epävakaana". Kuinka lähellä ollaan sellaista sekasortoa, että maahan ei käännytettäisi ketään?

– Afganistanin konfliktissa on merkittävää aluekohtaista vaihtelua. KHO:n näkemyksen mukaisesti kaikkialla Afganistanissa väkivalta ei ole sillä kaikkein äärimmäisellä tasolla, kuten Kabulissa.

5. Tällä hetkellä Suomi ei käännytä turvapaikanhakijoita Syyriaan, Jemeniin, tai Etelä-Sudaniin. Miten Afganistanin tilanne eroaa näistä?

– Jemenin kohdalla päätös perustuu KHO:n joulukuussa antamaan linjaukseen, jonka mukaan väkivalta on äärimmäisen korkealla tasolla koko maan alueella. Syyrian linjaus perustuu nopeasti ja laajalle levinneeseen sotatilaan, joka on jatkunut vuodesta 2012 ilman olennaisia muutoksia. Etelä-Sudanin tilannetta on tarkasteltu viimeksi 2016-2017 vuodenvaihteessa. Siellä on vuosikymmeniä jatkunut aseellinen konflikti, suuri määrä sisäisiä pakolaisia ja siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa, jossa on etnisen puhdistuksen merkkejä.

EU-maiden tulkinnoissa on eroja. Esimerkiksi Ranska on pariin otteeseen estänyt afganistanilaisen turvapaikanhakijan palauttamisen Suomeen, vaikka Suomi olisi vastuussa turvapaikkaprosessista. Syynä on se, että Suomi palauttaisi henkilön Afganistaniin, mitä Ranskan tuomioistuin on pitänyt virheenä.

6. Vaikuttavatko Ranskan tuomioistuimen päätökset Suomen linjaan?

– Ranskan tai muiden jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikalla ei ole vaikutusta siihen miten Migri soveltaa ulkomaalaislakia. Se perustuu KHO:n linjauksiin ja muuhun velvoittavaan oikeuskäytäntöön.

7. Miten nopeasti Maahanmuuttovirasto muuttaa arvioitaan maan turvallisuustilanteesta, jos siihen nähdään tarvetta?

– Maahanmuuttovirasto seuraa aina ajantasaista lähtömaan tietoa. Päätöksiä tehdään myös puolivuosittaisten tilannekatsausten (siirryt toiseen palveluun) välillä.

