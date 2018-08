Kansalaisopistossa tarjotaan enkelikurssia ja energiahoitoharjoituksia – kaupungin mukaan hyväksyttävää, ministeriökään ei voi puuttua

Oulu-opistossa järjestetään kurssit Energiahoito sekä Enkelit elämässämme. Yhteiskunnan rahoja kuluu opiston rehtorin arvion mukaan pari sataa per kurssi.

Tästä on kyse Oululaisessa kansalaisopistossa järjestettävät energiahoitoon ja enkeleiden kanssa toimimiseen keskittyvät kurssit kiinnostavat – jälkimmäinen täyttyi jo ilmoittautumispäivänä.

Oysin erityisvastuualueen piirilääkäri kuitenki toteaa kurssien sisällön kuuluvan uskomushoitoihin, eikä lääkärin mielestä kaupungin tulisi osallistua niiden markkinointiin.

Kansalaisopiston rehtorin mukaan kyseisillä kursseilla ei tarjota hoitoa eikä se ole mahdollistakaan kansalaisopistossa ilman hoitoalan koulutusta.

On arveluttavaa, että yhteiskunnan rahoja ja veroeuroja käytetään uskomushoitoon ja sen tukemiseen, sanoo Oysin erityisvastuualueen piirilääkäri Timo Tuovinen. Oululaisessa kansalaisopistossa Oulu-opistossa järjestetään alkavana lukuvuotena kurssit energiahoidosta ja enkeleiden kanssa toimisesta.

Vaikka Enkelit elämässämme ja Energiahoito -kurssit tuskin ovat suurta bisnestä, uskomushoito maailmalla on sellaista. Ja se saa lapsia, vanhuksia ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia pahimmillaan jopa luopumaan oikeasta hoidosta, Tuovinen pelkää.

– Kaupungin ei tarvitsisi osallistua tällaiseen markkinointiin, kun kyseessä ovat uskomushoidot, Tuovinen sanoo.

Tuovisen työnantaja Lääkäriliitto on ottanut yleisellä tasolla jo aiemmin kantaa siihen, että uskomushoitoja pitäisi myös laissa säädellä enemmän.

Oulu-opiston rehtorin Outi Lohen mukaan kyseisillä kursseilla ei tarjota hoitoa eikä se ole mahdollistakaan kansalaisopistossa ilman hoitoalan koulutusta.

Timo Tuovinen kuitenkin huomauttaa, että kurssikuvaukset kuulostavat aivan muulta. Oulu-opiston Energiahoito-kurssilla muun muassa luvataan "käyttää ihmisen energiakeskuksia hoitoharjoituksissa".

Rehtori Lohi sanoo, että kurssikuvausten termejä ja toki myös kurssien sisältöä täytyy miettiä, jos kursseja jatkossa järjestetään. Hänen mukaansa sekä enkeli- että energiahoitokurssissa kyse on keskustelukursseista.

– Hoitolaitos emme ole. En näe sitä hoitona, koska ei ole hoitoalan ammattilaisista kysymys.

Moni on kiinnostunut enkelikurssista

Enkelikurssi meni täyteen jo ilmoittautumispäivänä, energiahoitokurssin ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Molemmat kurssit on järjestetty myös viime lukuvuonna, ja Lohen mukaan etenkin enkelikurssi on ollut kysytty. Juuri niiden suuren suosion vuoksi kurssit on otettukin valikoimaan, Lohi kertoo.

Koulun rehtorit ja opettajakunta ovat arvioineet, että kun kysyntää on, tällaisia kursseja voidaan järjestää. Mika Penttilä

Lohi korostaa, että opisto järjestää noin 50 000 tuntia opetusta lukuvuonna, ja niistä enkeli- ja energiahoidon käsittelyyn menee vain murto-osa, eli noin kolmekymmentä tuntia.

Rehtorin mukaan kursseista verorahoin maksettava osuus on parista kolmeensataan euroa kurssia kohti.

Oppilaitoksilla päätäntävalta sisällöistä

Kansalaisopistojen rahoituksesta suuri osuus tulee yhteiskunnalta, käytännössä kaupungeilta, jotka jakavat valtionosuusrahaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei kuitenkaan ole juuri sanomista kurssien tarjontaan, jos sisällöt vain ovat laillisia.

Opetusneuvos Kirsi Lähde kertoo, että hieman vastaavia kursseja nousee joskus esiin. Hän sanoo, että tällaisia kursseja ei mitenkään suositella, mutta opetuksen järjestäjien on itsensä harkittava, millaisia kursseja ne järjestävät.

Erilaiset uskomushoidot ovat Oysin erityisvastuualueen piirilääkärin mukaan valtava bisnes maailmalla. Marko Siekkinen / Yle

Myöskään Oulun kaupungin mukaan enkelikurssi tai energiahoitokurssissa ei ole mitään ongelmaa, sanoo kaupungin sivistysjohtaja Mika Penttilä.

– Nämä kurssit täyttävät kursseille asetettavat edellytykset. Kyseessä eivät ole hyvän tavan vastaiset tai tämän tyyliset kurssit. Koulun rehtorit ja opettajakunta ovat arvioineet, että kun kysyntää on, tällaisia kursseja voidaan järjestää, sanoo Penttilä.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, miksi kysymyksiä on herännyt.

Penttilän mukaan esimerkiksi hopeavesikurssi olisi jo eri asia.

– Jos vaikka tällainen kurssi järjestettäisiin, haluaisin rehtorilta selvityksen. Tässä varmaan lähestyttäisiin sitä rajaa, että ei olisi julkisena toimijana syytä järjestää tämäntyylisiä kursseja.

Uskomushoidoista eniten pinnalla on viime aikoina ollut juuri hopeavesi. Pahimmillaan vakavia oireita aiheuttavan hopeaveden käyttö on lisääntynyt etenkin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

