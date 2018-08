Armomurhaaja on Suomen ehdokas Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi

Teemu Nikki nauttii työstään lähinnä elokuvia tehdessä, eikä perusta gaaloissa pönöttämisestä ja elokuvien paremmuusjärjestykseen asettamisesta. – Mutta jos me voitetaan, niin sitten olen sitä mieltä, että rakastan gaaloja ja on hienoa, että on kilpailuja, Nikki nauraa. Nella Nuora/Yle