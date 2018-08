Biisonimafia toteuttaa unelmaansa – ”Armeijan jälkeen mietimme mitä haluamme tehdä elämällämme ja päätimme, että no mehän mennään leffabisnekseen”

Sketsiryhmä Biisonimafia kuvaa ensimmäistä maksukanavalla julkaistavaa elokuvaansa. Aikaisemmin ryhmän videoita on nähty esimerkiksi Youtubessa, missä ne ovat keränneet miljoonia katselukertoja.

Kolmekymppiset miehet järjestelevät elokuvan kuvauspaikkaa punkaharjulaisessa luolastossa. Biisonimafian nokkamiehet Janne Kaperi ja Kai Rinkinen ovat projektista innoissaan.

– Monesti olemme kysyneet pääsisimmekö tänne kuvaamaan ja nyt pitkän odotuksen jälkeen se viimein onnistui, Biisonimafian tuottaja-näyttelijä Janne Kaperi hehkuttaa Tuunaansaaren luolaston suuaukolla.

Tekeillä oleva elokuva on Biisonimafian ensimmäinen maksullisella kanavalla julkaistava tuotos. Se on jatkoa kolmiosaiselle elokuvasarjalle MC Helper. Kaksi ensimmäistä osaa on julkaistu Youtubessa Biisonimafian Youtube-kanavalla, kuten lähes kaikki ryhmän aikaisempikin videotuotanto.

Youtubessa ryhmän sketsivideot keräävät viikoittain satojatuhansia katselijoita. Kanavan suosituimpia videopätkiä on katsottu miljoonia kertoja.

Uusi sketsivideo julkaistaan aina keskiviikkoisin. Nyt viikoittaisten videoiden tekeminen on kuitenkin ollut tauolla, sillä elokuvan kuvaukset ovat nielleet suuren osan miesten työajasta.

– Ei vaan riittänyt jätkissä tehoa tehdä tähän vielä niitä sketsejä päälle, Kaperi naurahtaa.

Elokuvaa on kuvattu Tuunaansaaren luolastossa. Kuvassa Viivi Pumpanen. Biisonimafia

Alle kymmenenminuuttiseenkin sketsiin uppoaa monta työtuntia. Vaadittavat työvaiheet eli käsikirjoittaminen, tuottaminen, kuvaaminen ja lopulta kaiken editoiminen saattavat kestää yhteensä lähes kolme viikkoa.

– Siinä on aika suuri työmäärä yhdelle sketsille kun mietitään, että viikoittain julkaistaan, Kaperi toteaa.

Harrastelijoista videoalan ammattilaisiksi

Biisonimafia on tehnyt nettivideoita yli kymmenen vuoden ajan. Vuosien vieriessä ja katsojalukujen kasvaessa toiminta on pikkuhiljaa ammattimaistunut.

Tekijöiden tiivis ydinporukka on koko ajan pysynyt samana.

– Vuosikausia kun tehdään töitä samalla porukalla niin sitä hitsautuu yhteen, kaikki tietävät oman paikkansa. Työnteosta tulee nopeaa ja dynaamista, minkä kautta saadaan laatua nostettua, Kaperi kertoo.

Alussa Kaperin ja Rinkisen ystäväporukka kuvasi lumilauta- ja stunttitemppuja. Tekemisen myötä he oppivat editoimaan kuvaamiaan videoita sekä esiintymään kameran edessä.

Nälkä kuitenkin kasvoi syödessä.

– Armeijan jälkeen mietimme mitä haluamme tehdä elämällämme ja päätimme, että no mehän mennään leffabisnekseen, Kaperi nauraa.

Ensimmäinen verkossa ilmaiseksi julkaistu täyspitkä elokuva kuvattiin kotikutoisesti. Pankkilainalla projektia varten saatiin hankittua kamerat ja näyttelijöinä olivat miehet itse.

Kuvaushommiin ystävykset ryhtyivät innosta puhkuen ilman sen kummempaa kokemusta.

– Illalla katsoimme kuvaamaamme materiaalia ja totesimme, että eihän se näyttänyt ollenkaan Hollywoodilta!

Kaperi ja Rinkinen ystävineen kuvasivat yhtä ja samaa dialogikuvausta viiden päivän ajan. Lopulta ahkera yrittäminen ja elokuvan kuvaaminen palkittiin.

– Siitä tuli hirveä hitti ja suosio. Se oli sitä aikaa kun serverit kaatuilivat kun elokuvaa piti netissä latailla, Kaperi muistelee.

Esikoiselokuvan jälkeen Biisonimafia on tehnyt sketsivideoita ja muutaman tv-sarjan. Sketsien myötä ryhmä on oppinut käsikirjoittamaan, näyttelemään ja käsittelemään videoita sekä kameraa.

Yhteistyö mainostajien kanssa rajoittaa sisältöä

Yleensä Biisonimafia rahoittaa tuotantonsa mainostuloilla. Tämä näkyy sketseissä esimerkiksi tuotesijoitteluna, minkä vuoksi videoiden käsikirjoituksia joudutaan monesti tekemään mainostajien ehdoilla.

Nyt yhteistyö elokuvan julkaisijan kanssa ja sitä kautta saatu rahoitus mahdollistavat elokuvan tekemisen ilman mainostajien asettamaa painetta. Tuottaja Janne Kaperi on tilanteesta hyvillään.

– Mainostajan määrittämänä et voi tehdä niin roiseja juttuja tai tietynlaista huumoria. Nyt me pystymme tekemään ihan täysin sisällön ja tarinan ehdoilla.

Sketsivideoiden kuvaaminen vie toisinaan hienoihinkin maisemiin. Biisonimafia

Elokuvan kuvaukset kestävät syyskuuhun saakka. Sen jälkeen alkaa kuvattujen materiaalien jälkikäsittely ja editointi.

– Julkaisupäivä on vielä auki. Toivotaan itsekin mahdollisimman aikaista julkaisua, jotta päästään sitten kuulemaan katsojien kommentteja, Kaperi kertoo.

Tekeillä olevan elokuvan taustajoukoissa pyörii Biisonimafian perustajien Janne Kaperin ja Kai Rinkisen lisäksi suurempi tuotantoryhmä. Joukkokohtauksien kuvauksissa on parhaimmillaan nähty yli neljäkymmentä rosvoja ja poliiseja esittävää avustajaa.

Biisonimafian vakionäyttelijöissä on Kaperin ja Rinkisen lisäksi myös julkkiksia. Esimerkiksi Viivi Pumpanen ja Janni Hussi ovat näytelleet ryhmän sketseissä jo pitkään.

– Aika helppo heidät oli houkutella mukaan! Molemmat ovat sellaisia heittäytyjiä, Kaperi kehuu näyttelijäkollegoitaan.