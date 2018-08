Toimistojen taikatuolit ja tietokoneen säteilyltä suojaava kaktus – Paluu arkeen muistuttaa venäläistyöpaikoilla kukoistavasta taikauskosta

On jälleen se aamu, kun herätyskellon pirinä tuntuu erityisen armottomalta. Edessä on ensimmäinen työpäivä pitkän kesäloman jälkeen.

Kapuan sängystä, hoidan aamutoimet, menen toimistoon.

Toimiston keittiössä avaan jääkaapin oven ja hätkähdän. Edessäni roikkuu hiiri nyöri kaulassaan.

Silmissä on eloton katse, ruumis on veltto. Tuijotan näkyä hetken. Sitten kutsun venäläiset kollegani paikalle ja tiedustelen, miksi meillä on jääkaapissa itsemurhan tai hirttotuomion täytäntöön pannut pehmolelu.

– Oi, meillä Venäjällä sanotaan, että jos ruokaa ei ole, niin hiiri hirttäytyy, he selvittävät.

Nyökkään ja suljen jääkaapin oven.

Grigori Vorobjov / Yle

Kaktukset ovat suosittuja toimistokasveja

Venäläiset ovat taikauskossaan liikuttava kansa. Monet uskomuksista ulottuvat myös työpaikoille, kuten epätoivoisen hiiren tapaus osoittaa.

Venäläisissä toimistoissa on paljon viherkasveja, mutta alkuun en kiinnittänyt asiaan huomiota.

Sitten kun tiesin mitä etsiä, aloin nähdä niitä liki kaikkialla – kaktuksia. Venäläiset uskovat kaktuksen suojaavan tietokoneen säteilyltä.

Tämä klassikko-uskomus sai alkunsa samoihin aikoihin, kun tietokoneet alkoivat yleistyä venäläisillä työpaikoilla 1980-luvun lopulla. Väitetään, että tietolähde olisi ollut neuvostolehti Työläisnainen, jonka artikkelissa kerrottiin miten tavallinen kaktus imisi itseensä tietokoneesta tulevaa säteilyä.

Sittemmin kaktuksen suojeluksesta tai tietokoneen haitallisesta säteilystä ei ole löytynyt tieteellistä näyttöä. Siitä huolimatta kaktusten asema venäläisissä toimistoissa on taattu.

Grigori Vorobjov / Yle

Tietokoneiden kova luonne

Hiiren löytymisen jälkeen suuntaan kulkuni työpöytäni ääreen. Avaan tietokoneeni, jonka ääressä ei ole kaktusta – vielä.

Alan käydä läpi satoja lomani aikana saapuneita sähköposteja, kuten niin moni muukin työhön palaaja. Kutsujen kohdalla painan printtaa-näppäintä.

Printteri ei pukahdakaan. Kiroan – ja ohikulkeva venäläiskollegani katsahtaa minuun pitkään ja kurtistaa kulmiaan.

Tietokoneisiin suhtaudutaan Venäjällä kuin eläviin sieluihin. Sille ei saa suuttua, sillä luonteeltaan kone voi olla ärhäkkä ja kostonhimoinen. Huokaan syvään ja alan silittää vaivihkaa koneeni näppäimistöä.

Tämän jälkeen soitan tekniseen tukeen, sillä hively ei tunnu konettani lepyttävän.

– Printteri pitää asentaa uudestaan, teknisestä tuesta kerrotaan eikä oteta kantaa siihen, onko printtausongelmien taustalla koneeni suutahtaminen.

Keittiöiden siivottomuuden syy

Koittaa loman jälkeisen ensimmäisen työpäiväni ensimmäinen kahvitauko. Suuntaan toimituksen keittiöön.

Venäjällä, kuten koti-Suomessakin, keittiöt ovat työpaikkojen sosiaalisen elämän keskuksia. Ja mikä voisikaan olla ärsyttävämpää, kuin rakkaiden kollegojen jälkeensä jättämä sotku?

Venäjällä siivottomuutta voi tosin selittää se, että täällä oman kahvimukin tiskaaminen työpaikalla tietää huonoa onnea.

Asian voi kiertää joko viemällä likaisen mukin kotiin pestäväksi tai ylipuhumalla yhtä taikauskoinen kollega pesemään se työpaikalla. Meillä kahvikupit pesee riippumaton taho, astianpesukone.

Taikatuoli varmistaa lapsen tai ylennyksen

Venäläisten uskomusten kirjo on valtaisa, ja osa niistä on kääntynyt sujuvasti myös työelämän tarpeisiin.

Venäläiset uskovat, että jos kollega saa ylennyksen tai päätyy äitiyslomalle, häneltä vapautuva tuoli tietää erittäin hyvää onnea: Se, joka nappaa itselleen kyseisen tuolin saa osakseen saman siunauksen.

Moskovassa kansainvälisessä työpaikassa työskennellyt ystäväni Ali kertoo, miten päätyi kerran todistamaan venäläisten erikoista tuolileikkiä. Alin kollega jäi äitiyslomalle eikä kulunut aikaakaan, kun myös hänen tuolinsa perinyt seuraajansa oli raskaana.

– Tosin lapsihanketta saattoi vauhdittaa ulkomaisen työnantajamme poikkeuksellisen hyvä äitiyslomakorvaus, Ali nauraa.

Tuolista on kuulemma hyötyä myös jälkeläisistä haaveilevalle miehelle, sillä se edesauttaa miestenkin hedelmällisyyttä.

Grigori Vorobjov / Yle

Kalenterin valinnan tärkeydestä

Venäläisillä tuntuu olevan loputtomasti ”tietoa” siitä, miten toimistotyöläisen arkea pitäisi järjestää.

Esimerkiksi kahta kaimaa ei pitäisi sijoittaa samaan työhuoneeseen, koska se tuo huonoa onnea. Vasta-alkajan kannattaa vältellä käyntikorttien painatusta heti ensimmäisenä työpäivänä, sillä se tietää lyhyttä uraa kyseisessä työpaikassa.

Palkkaneuvotteluissa kannattaa taas pitää kiinni esimiehen pöydästä tai taikatuoli-logiikan mukaan yrittää istua hänen tuolilleen.

Nykyisin työt ovat tunnetusti usein projektiluontoisia. Venäjällä taikausko on sen verran joustavaa, että se kohtaa myös muuttuvan työelämän tarpeet.

Jos projektiryhmään määrätään kesken kaiken kokonaan uusi jäsen, se tarkoittaa, että koko projekti päättyy pian – eikä positiivisesti. Erityisen taikauskoiset miehet eivät aja partaansa ennen kuin projekti on saatu menestyksekkäästi valmiiksi.

Työhuoneen seinälle ei kannata sijoittaa nakukalenteria eikä kyse ole poliittisesta korrektiudesta. Syy on se, että jos yksikään malli poseeraa kameralle peräpää edellä, kyseinen kuukasi menee koko firmalta päin – no, takapuolta.

Työhuoneeni seinällä roikkuu hevoskalenteri. Elokuun kohdalla laukkaa korskea lusitano-ori. Se tietänee nopeasti kehittyviä uutistapahtumia ja kiirettä uutisrintamalla.