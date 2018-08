Pentagon: Kiina kehittää ydinaseita kuljettavia pommikoneita ja todennäköisesti harjoittelee iskuja Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on julkaissut vuosittaisen raporttinsa Kiinan asevoimien kehityksestä. Raportin mukaan Kiina on kehittämässä pitkänmatkan pommikoneita, joiden avulla se laajentaa valvomaansa aluetta Tyynellä valtamerellä. Raportista kertoo mm. uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Pommikoneita kehitetään myös siten, että ne olisivat tutkassa näkymättömiä ja ne voisivat kuljettaa ydinaseita, kerrotaan Annual Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China -raportissa.

Pentagon uskoo, että pitkänmatkan pommikoneilla harjoitellaan jo iskuja Yhdysvaltoja vastaan.

Kiina on jo muutaman vuoden ajan tehnyt pitkiä lentoja Xian H-6K -pommikoneilla, kertoo Hong Kongissa ilmestyvä South China Morning Post -leht (siirryt toiseen palveluun)i.

Armeija kehittyy, tukikohtia maailmalle

Kiinan presidentti Xi Jinping määräsi viime vuonna maansa armeijan totuttamaan massiivisen uudelleenorganisoinnin, joka tehostaa sen toimintakykyä.

Samassa yhteydessä armeija määrättiin valmistautumaan "taistele ja voita" -tyyppisiin sotiin. Määräys on kauhistuttanut Kiinan naapurimaita, sillä monella on Kiinan kanssa rajakiistoja.

Esimerkiksi Taiwanilla ollaan huolissaan Kiinan kasvavasta varustautumisesta. Jännitystä kasvatti se, että uusimman puolustusbudjettinsa yhteydessä Yhdysvaltain asevoimat saivat maan johdolta kehotuksen kasvattaa yhteistyötä Taiwanin kanssa. Tämä suututtaa Kiinaa

Kiina on myös määrätietoisesti kasvattanut vaikutusvaltaansa eri maissa.

Vuosi sitten se solmi sopimuksen sotilastukikohdan perustamiseksi Afrikan sarvessa sijaitsevaan Djiboutiin. Muutamaa kuukautta myöhemmin se otti käyttöön Hambantotan sataman Sri Lankalla.

Pentagon uskoo, että Kiina pyrkii perustamaan tukikohdan myös ainakin Pakistaniin.

Kiinan puolustusbudjetti oli viime vuonna 190 miljardia dollaria. Se on selvästi pienempi kuin Yhdysvaltain 700 miljardin dollarin asebudjetti.