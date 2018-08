Lehti: Soulin kuningattarelle julkiset ruumiinvalvojaiset – Franklin siunataan haudan lepoon kuun lopussa

Torstaina kuolleen soulartisti Aretha Franklinin hautajaiset pidetään elokuun 31. päivä tähden kotikaupungissa Detroitissa.

Hautajaiset pidetään apostolisessa Greater Grace Temple –kirkossa.

Ennen hautajaisia artistille järjestetään kaksipäiväiset julkiset ruumiinvalvojaiset. Tuona aikana laulajan maalliset jäännökset ovat nähtävissä afroamerikkalaisen historian museossa, kertoo paikallislehti Detroit Free Press. (siirryt toiseen palveluun)

Franklin oli kuollessaan 76-vuotias. Hän sairasti tiettävästi vuonna 2010 haimasyövän, mutta kiisti väitteet pitkään. Viime vuonna hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle.

Franklin tunnetaan muun muassa hiteistä Chain of Fools, Think, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman ja I Say a Little Prayer for You.

Hän voitti uransa aikana kaikkiaan 18 Grammy-palkintoa ja myi yli 75 miljoonaa levyä.

Lähteet: Reuters