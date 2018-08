Tubettamisen monet kasvot näkyvät Tubeconissa: HurHur nukkuu puussa, Bars and Melody saa yleisön kirkumaan ja papitkin ovat ryhtyneet tubettamaan

Bars and Melody villitsee yleisöä.

Bars and Melody villitsee yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Tubecon-tapahtumassa sattuu jatkuvasti pieniä pyörremyrskyjä – tässä yksi esimerkki. Yhtäkkiä kymmenet pikkupojat ja -tytöt piirittävät nuoren miehen, ja raikuvat Hurri-huudot täyttävät Helsingin Messukeskusta. Ilma on tiheänä jännityksestä, odotuksesta ja innostuneisuudesta. Kyynärpäitä ei sentään käytetä, mutta ryysis on valtaisa. Mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu?

– Kaikki juoksivat sinne koska he halusivat nimikirjoituksita HurHurilta, eli sellaista siellä tapahtui. HurHur tekee hyviä videoita ja se on hyvä tyyppi, ala-asteelainen Joanna Kaunisto kertoo.

Joanna Kaunisto sai HurHurilta nimikirjoituksen, vieressä äiti Tarja. Jussi Mankkinen / Yle

Kaunisto onnistui itsekin saamaan HurHurin nimikirjoituksen äskettäin ostamaansa valkoiseen t-paitaan, jota koristaa kirkkaanpunainen, aaltomainen Tubecon-logo.

– Tämä on ensimmäinen kertani Tubeconissa. Tulin tänne siksi, koska halusin nähdä tubettajia.

Joanna Kaunisto on liikkeellä äitinsä Tarjan kanssa.

– Aluksi hieman jännitti tulla tänne, koska en ole tähän genreen juurikaan perehtynyt, mutta kyllähän tässä pikku hiljaa pääsee näihin kuvioihin mukaan. Kiva tapahtumahan tämä on, Tarja Kaunisto sanoo.

Tubeconin päälavaa. Jussi Mankkinen / Yle

Kun tubettaja nukkui puussa

Alussa mainittu HurHur (joka kutsuu videoillaan itseään myös nimellä Hurri) on kovassa nousussa oleva oululainen tubettaja, jonka erikoisalaa ovat huumorivideot ja parodiat.

Parikymppisen HurHurin eli Konsta Saajannon nousu Youtube-tähdeksi sai alkusysäyksensä kuusi vuotta sitten.

– Olin tehnyt jo pitkään videoita ihan vaan huvikseni. Sitten minulle tuli jonkinlainen älynväläys, että voisin upata niitä Youtubeen. Aiemmin olin sen verran nuori, etten edes tiennyt, että videoita saattoi julkaista jossakin. Näytin niitä lähinnä kavereilleni ja perheelleni, Saajanto muistelee.

HurHur eli Hurri eli Konsta Saajanto. Jussi Mankkinen / Yle

Nyt HurHurin Youtube-kanavalla on oli 170 000 tilaajaa, ja suosituimmilla videoilla, kuten Joululaululla, Pokemon GO RAP!illä ja Lakupatukalla on yli miljoona katselukertaa. Fanikuntaan kuuluu runsaasti teini-ikäisiä.

– Vastuuni katsojille lähtee siitä, että haluan olla esikuva. Kerron huumorin ohessa miten asiat ovat ja miten niiden tulisi olla. Lähtökohtana on, että kaikilla olisi hyvä olla, Saajanto sanoo.

Saajanto kuvaa pokkarikameralla ja tekee videonsa alusta loppuun asti itse.

– Tämä tarkoittaa sitä, että teen sitä mistä itse tykkään ja niistä aiheista, joista itse haluan. Minulla ei esimerkiksi ole sellaista tunnetta, että jotakin tiettyä teemaa pitäisi ryhtyä välttelemään.

Tubeconin peliosastoa ja innokkaita pelaajia. Jussi Mankkinen / Yle

Niinpä Saajannon videoista löytyykin runsaasti aihevaihtelua. Hän on muun muassa kokeillut puussa nukkumista, chopannut purjoa ja räjäytellyt perunaa sekä tehnyt myös parodiaa muista tubettajista. Kanavalta löytyy mun muassa railakas ja taitavasti kettuiltu cover-versio Tuure Boeliuksen homoteemaisesta Lätkäjätkä-biisistä.

– Olen tehnyt sellaisenkin videon, jossa istun kolme minuuttia pahvilaatikossa ja pesen hampaita. Ehkä se vetoaa katsojiin, koska se on niin outo ja erilainen, Saajanto vinkkaa ja hymyilee vinosti.

Konsta Saajannon omiin suosikkitubettajiin kuuluvat muun muassa absurdia ja roisia huumoria viljelevä jenkki Filthy Frank sekä suomalaiset Roni Back ja Justimusfilms.

– Justimus tekee todella hauskoja videoita ja Roni pysyy ajan tasalla, Saajanto kiteyttää.

Tubeconin yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Tubettamiseen kuuluu vaikuttajamarkkinointi

Kun ihmisiltä tiedustelee Tubeconissa tämän hetken suosituimpia kotimaisia tubettaja, esiin nousevat nimenomaan Roni Back ja Justimusfilms. Backin kanavalla on yli 400 000 seuraajaa ja Justimuksella taas yli puoli miljoonaa, eli kymmenen prosenttia suomalaisista.

– Back on henkilönä mukava, hän tekee videoita päivittäin ja hänen sisältönsä on viihdyttävää. Youtube-suosioon vaikuttaa paljolti juuri se, kuinka usein sinne sisältöä tekee ja kuinka viihdyttämisessä onnistuu, Tubeconin Suomen osastoa johtava Jussi Koski analysoi.

Pastorific eli Jussi Koski. Jussi Mankkinen / Yle

Kosken arvion mukaan Suomesta löytyy tällä hetkellä joitakin kymmeniä henkilöitä, jotka ansaitsevat toimeentulonsa pelkästään tubettamalla.

– Kun tubettajalla alkaa olemaan 50 000 - 100 000 seuraajaa, voidaan jo puhua henkilöstä, joka tekee videoita ammatikseen.

Tuloja tubettajat saavat mainoksista ja yhteistyösopimuksista.

– Tällaisia sopimuksia tulee hyvin monesta eri lähteestä. Monet yritykset ovat heränneet siihen todellisuuteen, että vaikuttajamarkkinointi on, noh, hyvin vaikuttavaa. Kohderyhmä joka tällä tavalla tavoitetaan on hyvin tarkennettua eli tällaiseen kannattaa lähteä mukaan, Koski toteaa.

Nimikirjoitusten jakamista. Jussi Mankkinen / Yle

Vaikuttajamarkkinointia ovat hyödyntäneet muun muassa Silja Line sekä älypuhelinvalmistaja OnePlus. Yritykset antavat tubettajille usein reunaehtoja ja videoita hyväksytetään, mutta Kosken mukaan parhaat kampanjat syntyvät siten, että vaikuttajalle annetaan vapauksia kampanjan toteuttamisessa.

– Vaikuttajan – ja etenkin luovan henkilön – on itse uskottava asiaansa, Koski summaa.

Tubettajien ja yritysten välisissä sopimuksissa voidaan puhua kymmenistä, jopa yli sadasta tuhannesta eurosta, jos kyse on pitkäkestoisesta ja isosta kampanjasta.

Myös Tubecon on laajentumaan päin: tapahtumaformaatti teki äskettäin sopimuksen ranskalaisen mediayhtiö La Dépêchen kanssa ja ensi vuonna Tubecon toteutetaan Ranskassa Toulousen kaupungissa.

– Onhan tämä meille merkittävä juttu, Koski myöntää.

Tubeconin Fortnite-tanssikilpailua. Jussi Mankkinen / Yle

Papitkin tubettavat

Kotimaisen (ja globaalinkin) tubettamisen tuoreisiin trendeihin kuuluu muun muassa aikuistubettaminen, joka on on tuonut alalle lisää aihekirjoa – nyt saatetaan tubettaa esimerkiksi erilaisista ammateista. Myös Fortnite-videopelin ympärille on syntynyt tubettamista ja Tubeconissa nähtiin perjantaina esimerkiksi Fortnite-tanssikilpailu.

Kirkko tarjoaa Tubeconissa hattaroita. Jussi Mankkinen / Yle

Uudempi ja erikoisempi tubettajaryhmä liittyy kristinuskoon: myös papit ovat ryhtyneet tubettamaan, ja yksi heistä on paitsi Tubeconia luotsaava myös nuorisopappina Espoossa työskentelevä Jussi Koski eli Pastorific.

– Youtube-maailman hienoihin puoliin kuuluu, että se on todella avara ja että kuka tahansa voi tehdä videoita mistä aiheesta tahansa. Yleisö ja seuraajakunta sitten arvioivat, onko sisältö kiinnostavaa. Siinä välissä ei ole ketään, joka voisi vaikuttaa asiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi minä en ole kohdannut ennakkoluuloja siksi, että olen tubettava pappi, Koski kertoo.

Tubeconiakin on rakennettu talkoilla. Tässä yksi vapaaehtoistyöntekijöistä. Jussi Mankkinen / Yle

Kosken mukaan hänen kanavansa ei ole millään tavalla julistava.

– Sieltä löytyy muutamia aiheita, joissa sivuan uskontoa. Pääasiassa kanavani kertoo elämästäni pappina – ja arjestani muutenkin.

Myös Yhdysvalloista löytyy useita tubettavia pappeja. Yksi heistä on katolinen pappi Mike Schmitz, joka on kertonut mielipiteitään muun muassa tatuointien hankkimisesta ja tositelevisiotähti Bruce Jennerin sukupuolenkorjausleikkauksesta. Meksikosta taas löytyy tiuhaan tahtiin tubettava Padre Sergio, jonka kanavalla on lähes 300 000 seuraajaa.

Bars and Melodyn yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Youtuben luomia tähtiä

Tubeconin ohjelmistoon kuului perjantaina myös Sekasin-konsertti, jossa esiintyivät muun muassa Benjamin Peltonen ja Mikko Harju. Pääesiintyjänä oli Thousand Years -hitistään tunnettu Bars and Melody -duo, joka aiheutti nuoren yleisön keskuudessa korviahuumaavaa kirkumista.

Leondre "Bars" Devriesin (s. 2000) and Charlie "Melody" Lenehanin (s. 1998) muodostama duo osallistui vuonna 2014 Simon Cowellin luotsaamaan Britain's Got Talent -kykyjenetsintäkilpailuun. Voittoa ei tullut, mutta kaksikko solmi levytyssopimuksen Cowellin Syco-levy-yhtiön kanssa, ja ryhtyi tehtailemaan nopeasssa tahdissa menestyshittejä.

Bars and Melody eli Leondre "Bars" Devries ja Charlie "Melody" Lenehan. Jussi Mankkinen / Yle

Bars and Melodyn Youtube-kanavalla on yli kolme miljoonaa tilaajaa ja esimerkiksi Thousand Years -kappaletta on kuunneltu lähes 20 miljoonaa kertaa.

– Youtube on ehdottomasti yksi uramme kulmakivistä, ja siksi olemme tässä. Aloitimme sieltä, ei yleisöämme ole löytynyt vaikkapa television äärestä. Youtube on isompi kuin Apple Music tai Spotify ja se on kiistämättä maailman suurin alusta tällä hetkellä, Charlie Lenehan toteaa.

Baardiboys harrastaa musiikkivideoiden tekemistä ja bilettämistä. Jussi Mankkinen / Yle

Muun muassa livestriimejä tekevän yhtyeen mielestä ei Youtubekaan tosin aivan täydellinen paikka ole.

– Jos joku menestyy, löytyy aina ihmisiä, jotka haluavat olla eri mieltä. Youtubessa on paljon trollaamista, mutta se ei juuri vaikuta meidän toimintaamme. Eiväthän kaikki voi pitää siitä mitä teemme, mutta teemmekin näitä asioita niiden ihmisten takia jotka meistä pitävät, Leondre Devries sanoo.

– Youtube aiheuttaa myös paineita. Kanavan sisällön on oltava jatkuvasti tuoretta ja jouhevaa, ja tämä jos mikä on hyvin haasteellista. Ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, kuinka paljon sisällön tuottaminen Youtubeen vie aikaa. Ei se ole sitä, että vain istahdetaan kameran eteen ja julkaistaan video. Kuvaamiseen, editointiin ja järjestelyihiin menee aikaa tuntikausia, Lenehan jatkaa.

Pelaamista Tubeconissa. Jussi Mankkinen / Yle

Lenehanin mukaan yhtyeen on myös otettava jatkuvasti huomioon se, että heidän fanipohjansa on hyvin nuorta.

– Meidän lauluissamme ei kiroilla eikä käsitellä esimerkiksi alkoholia. Kyse on siitä, kuinka lasten kanssa käyttäydytään: jos sanot yhdenkin väärän asian, urasi voi olla samantien ohitse. Olemme nuoria ja saatamme joskus sanoa tyhmiä asioita, mutta meillä on tiimi, joka pitää meistä hyvää huolta. Jos sanomme jotakin hölmöä, meitä tullaan kyllä oikaisemaan ja ojentamaan, Lenehan virnistää.

Tubeconissa saa myös olla meikattavana. Jussi Mankkinen / Yle

Lisää Tubeconia:

Kioski-lavan ohjelmat Areenassa ja Hetki hetkeltä -seuranta.