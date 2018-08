Kymmenien metsästäjien jahdin tulos mahtui muovipusseihin – "Naakka vei voiton tänään"

Alastaipaleen kylätalon pihalle kokoontuu aamukahdeksalta muutama kymmenen maastopukuista miestä. Puheenaihe on yhteinen: yllättävän viisas ja arka naakka.

– Ei me voitu niille tänään mitään, sanoo Peränteen metsästysseuran Eero Kulmala.

Naakan rauhoitus päättyi elokuun alussa.

Peränteen metsästys- ja Ampumaseura sekä Harjukankaan Erä järjestivät Ähtärissä lauantaiaamuna ensimmäisen naakkajahtinsa. Yhteistyössä miehitettiin maatilat, joenvarret ja pellonreunat reilun kymmenen kilometrin matkalta Virtain rajalta Ähtärin Vääräkoskelle.

Passipaikat oli jaettu ennakkoon ja naakkaparvien liikkeitä seurattu tavallistakin aktiivisemmin jahtia edeltävä viikko.

Hanskat ja naamari eivät naakkaa hämänneet

Passiin lähdettiin lähes 50 miehen voimin lauantaiaamuna kello viisi.

Metsästäjien tavoite oli pitää naakkaparvet liikkeessä koko jahdin ajan. Parven laskeutuessa yhdelle tilalle, ne oli tarkoitus hätistää uudelleen liikkeelle ja niiden laskeutuessa seuraavaan paikkaan, hätistää jälleen. Naakkaa ei kuitenkaan hämätty.

– Hyvillä paikoilla me oltiin ja paljon lintuja nähtiin. Mutta naakat olivat tosi arkoja, vaihtoivat paikkaa ja hakeutuivat sellaisiin suojiin, joista emme saaneet niitä ammutuksi, kertoo Harjukankaan Erän Matti Poti.

– Viideltä oltiin passissa, mutta se oli lähempänä kuutta, kun ensimmäiset varikset tulivat, ja sitten tuli naakkojakin iso parvi. Muutaman kerran ammuttiin, mutta ne menivät liian korkealle, Esa Kulmala sanoo.

Kulmalan mukaan parvet lensivät kaukana passimiehistä, korkealla ja liian lähellä asutusta. Eikä niitä harhautettu edes maastopuvuilla.

– En tiedä, mistä ne näkivät meidät. Puskassa oltiin, hanskat kädessä ja naamari päässä, mutta ei siitä mitään hyötyä tuntunut olevan, Kulmala sanoo.

Satojen naakkojen parvia hätisteltiin miesvoimin liikkeelle aina, kun nähtiin mihin ne laskeutuivat. Useimmiten passimiesten ulottumattomiin.

Naakkajahdin saaliiksi lähes 50 metsästäjää sai muutaman naakan ja parisenkymmentä muuta varislintua. Saalista kokoonnuttiin tarkastelemaan jahdin jälkeen. Hanne Leiwo/Yle

Metsästämällä ei naakkaongelmaa ratkaista

Ähtäriläisten jahti järjestettiin yhteistyössä alueen tilanomistajien ja tuottajien kanssa. Maatiloilla naakkaparvet ovat ongelma ja sitä ne ovat myös riistalinnuille.

– Samanlaisia munarosvoja ne ovat kuin kaikki varislinnut, Kulmala sanoo.

Lauantaiaamun saaliiksi jahdista jäi muutama naakka ja parikymmentä muuta varislintua. Kun miehiä oli mukana lähes 50 ja jokainen käytti jahtiin aikaa noin 5 tuntia, ei lähes 250 miestyötunnin panostuksen tuotos päätä huimaa.

– Ei tästä ollut ongelman ratkaisukeinoksi. Naakka vei voiton tänään, Matti Poti sanoo.

Potin mukaan haulikolla ja metsästämällä ei naakkaongelmaa saada ratkaistua. Nyt toivotaankin päättäjiltä toimia. Metsästäjien harteille naakkaongelman ratkaisemista ei voi jättää.

– Mutta ei me lannistuta. On me opittu pyytämään tyhjääkin, ja joskushan se voi antaa paremmin, Poti sanoo.

Seuraavaa jahtia ei Ähtärissä ole vielä suunniteltu. Maanantaina alkavat sorsastus ja karhunmetsästys sitovat metsästäjiä eikä naakanpyyntiin ole saatavissa samanlaista, tai jopa suurempaakin jahtijoukkoa kuin lauantaina.

Poti pitää kuitenkin todennäköisenä, että naakkajahti jossain vaiheessa järjestetään udelleen.

– Ehkä sitten pitää miettiä, onko jotain, millä lintuja pystyttäisiin tälläistä tilaisuutta varten houkuttelemaan. Otetaan tästä opiksi, Poti miettii.

Matti Kiilusen Manu-koira vahtii aaamun naakkajahdin saalista. Hanne Leiwo/Yle

Opettavainen kokemus

Lauantaiaamun jahti piti naakkaparvet jahtialueella kiireisenä. Aamulla nämä parvet tuskin ehtivät tekemään tuhojaan, mutta metsästäjät arvelevat, että illansuussa tilanne voi jo olla toinen. Linnut todennäköisesti palaavat takaisin levättyään ensin päivän muualla.

Naakkajahdin menestystä ei haluta määritellä saaliin kautta, vaan oppimiskokemuksena. Yhteistyö ennen jahtia ja sen aikana oli sekä Kulmalan että Potin mukaan kaikkien toimijoiden kesken hyvä ja kokemus opettavainen.

Saaliiksi saadut linnut päätyvät oppimateriaaliksi noutajakokeisiin.

Aamun passiporukka saa vielä Matti Potilta kiitokset.

– Tässä oli metsästäjäkunta aktiivisimmasta päästä, ampumataito vähintään kohtuullista ja innokkuus hyvä., Poti kehaisee.

