Herätys: Rasismi puhuttaa Virossa, sairauksien määritelmät venyvät, luvassa sateita

Näin ulkomaalaistaustaiset virolaiset ovat kääntäneet erilaisuuden vahvuudekseen

Tavallisesta poikkeava ihonväri herättää Virossa yhä usein huomiota ja kummastusta. Nyt maa on kuitenkin muuttumassa. Miltä tuntuu, kun oma ulkonäkö poikkeaa radikaalisti valtaväestöstä? Neljä ulkomaalaistaustaista tallinnalaista kertoo tarinansa.

Terveistäkin tulee potilaita, kun sairauksien määritelmiä venytetään

Lääkeyhtiöt pyrkivät laajentamaan sairauksien määritelmiä niin, että terveistäkin tulee sairaita, sanoo kanadalaistutkija Alan Cassels. Hän kehottaa potilaita esittämään lääkäreille enemmän kysymyksiä tutkimusten ja hoitojen vaikutuksista.

AOP

Afganistanissa avustustyöntekijöitä kuolee ja siepataan – YK huolestui

Afganistan on avustusjärjestöjen työntekijöille vaarallisimpia maita. Tänä vuonna yli 20 työntekijää on kuollut ja 70 siepattu. YK on huolissaan avustustyöntekijöiden turvallisuudesta, sillä viime aikoina väkivaltaisuudet ovat yltyneet.

Talibanin ja Afganistanin hallituksen joukkojen välisissä taisteluissa loukkaantuneita potilaita hoidettavana Ghaznin sairaalassa. Mohammad Anwar Danishyar / EPA

23-vuotias Lasse Urpalainen vihaa kutsua itseään miljonääriksi – eksyneestä pesäpalloilijasta tuli e-urheilun huippu

Lasse Urpalainen on noussut elektronisen urheilun historian menestyksekkäimmäksi suomalaiseksi. Neljä vuotta sitten espoolaisen nuoren suunta oli hukassa ja alkoholi turhan tuttu kaveri. Nyt espoolainen on miljonääri ja maailmanmestari lajissa, jota harrastaa 10 miljoonaa ihmistä.

Team Liquid

Yhdysvalloissa viranomaiset haluavat vakoilla Messenger-sovellusta

Yhdysvalloissa hallinnon viranomaiset painostavat Facebookia purkamaan viestien salauksen Messenger-viestisovelluksessa, jotta poliisi voi rikostutkinnassa vakoilla epäillyn ääniviesteillä käymiä keskusteluita. Jos Facebook taipuu vaatimuksiin, voi ennakkotapauksella olla vaikutusta muidenkin viestipalveluiden tietosuojaan.

Valentin Wolf / AOP

Luvassa sateita

Sunnuntaina laaja sadealue saapuu lännestä Suomen ylle, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Aamun aikana sadealue liikkuu maan yli niin, että päivällä sataa lähinnä idässä.

Muualla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lännenpuoleinen tuuli on puuskissa voimakasta. Lue lisää Ylen sääsivuilta.