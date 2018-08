Weekend-festivaali riehaantui häiriöiksi Hietaniemen hautausmaalla – Alueen tyhjentämiseen tarvittiin ratsupoliisin apua

Weekend-festivaalia ilmaiseksi seuraamaan pyrkinyt ja festivaalin liepeillä pyörinyt yleisö juopotteli ja teki tarpeitaan Hietaniemen hautausmalla sankarihautojen tuntumassa perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Hautausmaan ylipuutarhuri Ari Pipatti kertoo, että festivaalin järjestysmiehet eivät pystyneet hallitsemaan tilannetta, vaan sitä rauhoittamaan tarvittiin ratsupoliisin apua.

Pipatin mukaan häiriöitä osattiin odottaa, koska samanlaista on ollut aina, kun Hietaniemen rannassa on järjestetty isoja tapahtumia.

– Olen tässä 20 vuotta ollut, ja kaikennäköisiä tapahtumia rannassa on pidetty. Samanlaista on ollut aina. On ollut pahempaakin siivoa, mutta ei voi olla huonompaa paikkaa Helsingissä järjestää tällaista kolmipäiväistä tapahtumaa, sanoo Pipatti.

Pipatti harmittelee järjestyshäiriöiden ja festivaalihälyn aiheuttamaa häiriötä hautausmaan normaalikäytölle. Pahinta hänen mukaansa on, että festivaalin rakentaminen ja purkaminen vaikeuttaa hautausmaalle pääsyä kaikkiaan kolmen viikon ajan.

