Nyt puhuu siltayhtiö: "Seurasimme sortuneen sillan kuntoa säännöllisesti, mikään ei viitannut sortumisvaaraan"

Genovassa tiistaina sortunutta Morandi-siltaa hallinnoinut Autostrade per l'Italia -yhtiö on kertonut aikovansa rakentaa sillan uudelleen. Yhtiö piti tänään ensimmäisen tiedotustilaisuutensa sitten 43 kuolonuhria vaatineen onnettomuuden.

Toimitusjohtaja Giovanni Castellucci sanoi, että yritys on varannut 500 miljoonaa euroa onnettomuuden uhrien ja Genovan kaupungin avustamiseen sekä sortuneen sillan uudelleenrakentamiseen.

Autostrade per l'Italia ei aio kilpailuttaa rakennushanketta, vaan toteuttaa sen Atlantia-konsernin sisäisesti. Atlantia on konserni, joka omistaa Autostrade per l'Italian ja monia muita yhtiöitä. Sen suurin osaomistaja on italialainen Benetton-suku.

Sillan uudelleenrakentamiseen tarvitaan kuitenkin Italian hallituksen hyväksyntä.

– Mikäli hyväksyntä saadaan, se rakennetaan uudelleen kahdeksan kuukauden kuluessa, Castellucci sanoi.

Autostrade per l'Italia -yhtiön toimitusjohtaja Giovanni Castellucci. Luca Zennaro / EPA

"Oikeuslaitoksen tulee selvittää, mistä sortuminen johtui"

Castellucci sanoi, ettei Autostrade per l'Italia ole vastuussa sillan sortumisesta. Hänen mukaansa yritys seurasi säännöllisesti sortuneen Morandi-sillan kuntoa eikä havainnut siinä mitään hälyttävää.

Syypään määrittäminen on hänen mukaansa oikeuslaitoksen tehtävä. Castelluccin mukaan tämä ei ole helppoa, sillä onnettomuuteen saattoi vaikuttaa moni eri tekijä.

Lehdistötilaisuudessa Castellucci vakuutti, että kaikki Autostrade per l'Italian hallinnoimat sillat ovat turvallisia.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Fabio Cerchiai ilmaisi tukensa Castelluccille ja kertoi tämän nauttivan hallituksen luottamusta. Italiassa lukuisat tahot ovat vaatineet yrityksen johdon eroa siltaturman johdosta.

Toimitusjohtaja Giovanni Castellucci ei ottanut kantaa Italian hallituksen suunnitelmiin yrityksen toimiluvan kieltämiseksi.

Lue myös:

Tarkastajat varoittivat Genovan sillan "poikkeamista" jo viime vuonna

Italian hallitus vaatii: Tieyhtiön maksettava Genovan turmasillan kunnostaminen

Romahtiko Genovassa silta, koska Italia on laiminlyönyt tieverkkoa? Ainakin tiet ovat huonommassa kunnossa kuin Itä-Euroopassa eikä investointeja ole tehty

Lähteet: Reuters