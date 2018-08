Hyvästit helteille – Viikko alkaa viilenevässä säässä, sateenvarjoakin tarvitaan

Alkuviikolla lämpötila kipuaa enintään 20 asteeseen. Luvassa on myös sateita ja tuulista säätä.

Viikko alkaa viilenevässä säässä, ennustaa Ylen meteorologi Joonas Koskela.

Etelästä tuleva matalapaine liikkuu Suomen yli maanantaiaamun ja -iltapäivän aikana tuoden sateita. Viikon alkajaisiksi sateenvarjoja tarvitaan paikoin ainakin eteläisessä Suomessa.

Myös Lapissa maanantaipäivä voi olla sateinen. Maan keskivaiheilla on puolestaan poutaista. Helteille voi sanoa hyvästit, sillä lämpötila nousee sisämaassa korkeintaan 20 asteeseen.

Vielä lauantaina helleraja ylittyi muun muassa Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Porvoossa. Lauantai olikin vuoden 62. hellepäivä. Kesä on ollut vuonna 1961 alkaneen mittaushistorian toiseksi helteisin.

Viileyttä luvassa

Tiistaina Suomeen virtaa viileämpää ilmaa. Itäisessä Suomessa voi olla sadekuuroja. Lännessä on aurinkoisempaa.

– Voi olla, että etelässäkin 20 astetta on tiukassa. Tiistai on myös tuulinen – pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on etelässä navakkaa, sanoo Koskela.

Keskiviikon vastaisena yönä sää selkenee hieman ja korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen yllä.

– Keskiviikko on enimmäkseen poutainen päivä, ennustaa Koskela.

Keskiviikon sääkartoilla näkyy kuitenkin jo seuraava Suomea lähestyvä matalapaine, joka voi tuoda Lounais-Suomeen sateita.

– Viimeistään keskiviikkoiltana maan länsiosissa voi sataa. Samalla myös tuuli alkaa voimistua, sanoo Koskela.