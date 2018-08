Yle vieraili pahamaineisessa göteborgilaislähiössä – "Ei täällä vaarallista ole"

GÖTEBORG Kolmisenkymmentä nuorta miestä notkuu Hjällbon ostoskeskuksen liepeillä kahdeksan aikaan illalla.

Videokameralla varustettu vierailija herättää heti mielenkiinnon.

– Tulitko tekemään juttua autopaloista? Emme tiedä mitään, miehet sanovat yhteen ääneen.

Hjällbo on yksi Pohjois-Göteborgissa Angeredin alueella sijaitsevista lähiöistä. Asukkaista noin 90 prosenttia on maahanmuuttotaustaisia.

Ruotsin viranomaiset ovat luokitelleet alueen “erityisen haasteelliseksi”, eli ongelmalähiöksi. Vastaavia paikkoja on Ruotsissa vajaa parikymmentä. Hjällbo on yksi paikoista, joissa poltettiin autoja alkuviikosta.

– Kukaan ei puhu sinulle kameran edessä, koska siitä voisi seurata ongelmia, sanoo yksi miehistä.

Hän kertoo olevansa lähdössä Volvon tehtaalle yövuoroon. Muitakin on menossa sinne. Ennen työvuoroa on kuulemma mukava hengailla ostarin parkkipaikalla.

Muita hengailupaikkoja ei tähän aikaan illasta Hjällbossa ole. Ostarilla ei ole yhtään pubia. Kahvila ja kebab-ravintolakin ovat ehtineet sulkea.

Autopalojen jälkeen poliisi, sosiaaliviranomaiset, asukkaat ja yhdistykset ovat partioneet Hjälbossa iltaisin. Kuvassa kenttätyöntekijä Amanda Boström. Antti Kuronen / Yle

Ei tunnu turvattomalta

Ostoskeskuksen laidalla vapaaehtoiset pitävät auki pientä oleskelutilaa. Maanantai-illan autopalojen jälkeen Hjälbossa on partioitu iltaisin.

Partioihin osallistuu asukkaita, nuorisotyöntekijöitä, pappi ja yhdistysaktiiveja.

– Viikot ennen koulujen alkamista voivat olla levottomia, kertoo nuorisotyöntekijä Amanda Boström.

Hän naurahtaa kun kysyn, onko Hjällbo todellakin vaarallinen “no go-zone”, kuten muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää.

– En ole ikinä tuntenut itseäni turvattomaksi täällä.

Boströmin mukaan Hjällbossa on rikollisuutta, mutta siinä on yleensä kyse jengien välien selvittelystä. Ulkona liikkuminen ei ole turvatonta.

Göteborgin poliisin mukaan Angeredin alueella toimii organisoitu rikollisryhmä (siirryt toiseen palveluun), jonka epäillään olevan myös autopalojen taustalla.

Poliisin yhden tutkintalinjan mukaan Göteborgin autopalot olivat rikollisperheen kosto (siirryt toiseen palveluun). Poliisi takavarikoi sata kiloa kokaiinia Göteborgin satamassa vain pari päivää ennen tuhopolttoja.

Kielo Penttinen on työskennellyt Göteborgin nuorten parissa lähes neljäkymmentä vuotta. Antti Kuronen / Yle

Hjällbo on muuttunut monta kertaa

Hjällbon nuorisotalolla tapaan Huittisista kotoisin olevan Kielo Penttisen. Hän on ollut nuorisotyöntekijä Göteborgissa 37 vuotta.

Penttinen muistaa Angeredin eri vaiheet.

– Kun alue rakennettiin, uskottiin Göteborgin kasvavan Volvon imussa näin kauas pohjoiseen. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Angeredia ryhdyttiin alun perin rakentamaan keskiluokkaiseksi ideaaliyhteiskunnaksi.

Göteborgin vaikutusvaltaisimmalla poliitikolla, Torsten Henrikssonilla, oli visio. Hän halusi rakentaa “Ruotsin Brasilian” Angeredin (siirryt toiseen palveluun) metsiin. Se oli hänen mielestään ainoa tapa ratkaista senaikainen asuntopula. Brasilia on Brasiliassa pääkaupungiksi rakennettu kaupunki.

Hjällbo oli pilottihanke. Siellä toteutettiin moderneja ratkaisuja. Asuintalojen alapuolelle rakennettiin esimerkiksi parkkihalli, joka oli siihen aikaan ennenkuulumatonta.

Upouuteen Hjällbohon muutti 1960-luvulla paljon tehdastyöläisiä, myös suomalaisia. Kymmenessä vuodessa lähiö kuitenkin autioitui, kun monet muuttivat huvila-alueille.

Hjällbo oli moderni asuinalue 1960-luvulla. Arkkitehdit suunnittelivat sen ihanneyhteiskunnaksi. Antti Kuronen / Yle

Nyt Hjällbossa on jälleen asuntopula.

– Täällä asutaan todella ahtaasti, ja se on iso ongelma. Sukulaiset jakavat asuntoja Göteborgin kovien vuokrien takia, kertoo Kielo Penttinen.

Viimeisin muuttoaalto Hjällbohon tuli vuonna 2015, kun Ruotsiin saapui suuri joukko turvapaikanhakijoita.

– Muistan 1990-luvun alussa, kun tänne muutti Balkanin sotia pakenevia ihmisiä. He ovat asettuneet yhteiskuntaan. Nyt tulee paljon ihmisiä Syyriasta ja Somaliasta, sanoo Penttinen.

Penttinen ei ole koskaan tuntenut oloaan turvattomaksi Hjällbossa tai vastaavissa lähiöissä Angeredissa.

– Vaikka kyllä minua joskus varoitellaan, hän naurahtaa.

Andreas Wetterberg on johtava sosiaalityöntekijä Angeredin alueella. Antti Kuronen / Yle

Surkea koulumenestys suuri ongelma

Andreas Wetterberg on johtava sosiaalityöntekijä Angeredin alueella. Myös hän on sitä mieltä, että rikollisuuteen osallistuu varsin pieni ryhmä.

Väkivaltarikokset ovat usein rikollisliigojen välisiä, eikä alueella liikkuminen sinänsä ole turvatonta.

– Meillä on hyvä nuorisotalo ja seuratoimintaa. Rikollisuuteen osallistuvat ovat kuitenkin yleensä yli 18-vuotiaita, eikä heidän ongelmiaan ratkaista nuorisotaloissa, sanoo Wetterberg.

Hänen mukaansa pitäisi panostaa etenkin kouluihin. (siirryt toiseen palveluun) Angeredin alueella on useita kouluja joiden oppilaista vain kolmannes suoriutuu peruskoulun vaatimuksista.

– Se on hirveää. Tavallisissa kouluissa yli 90 prosenttia selvittää peruskoulun kunnialla, Wetterberg hymähtää.

Ruotsissa opintoja jatketaan peruskoulun jälkeen, mutta ongelmat kasautuvat tiettyihin kouluihin.

– Se, että koulun saa valita vapaasti on mielestäni ongelmallista. Koulut ovat eriytyneet hyvin voimakkaasti. Siksi heikosti menestyviin kouluihin pitäisi panostaa, toteaa Wetterberg.

Toinen ongelma on asuntopula. Lähiöistä on vaikea muuttaa pois vaikka olisi työpaikka. Asuntolainan saaminen on hankalaa.

– Monet tuntevat, etteivät he ole osallisia yhteiskunnassa. Yksi syy on se, etteivät he voi muuttaa pois täältä, sanoo Andreas Wetterberg.

Göteborgin lähiöissä tuhopoltettiin kymmeniä autoja samana iltana elokuussa. Antti Kuronen / Yle

Mies ja pitbull kieltävät kuvaamisen

Illan muuttuessa yöksi Hjällbon keskusta autioituu. Muutamaa satunnaista ohikulkijaa lukuun ottamatta torilla ei ole ketään.

Kun kuvaan ostoskeskusta, mies ilmestyy kuin tyhjästä. Hänellä on pitbull-rotuinen koira.

– Mitä kuvaat! Poista heti tuo viimeinen kuva, niin että näen, hän sanoo tiukasti.

Päätän totella.

