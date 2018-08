Herätys: Työvoimapula enteilee palkkarallia, Kreikan lainaohjelma päättyy, maanantaina sateita ja poutaa

Yritykset valittavat työvoimapulaa – tästäkö alkaa palkkaralli?

Talous käy kuumana, ja yritykset valittavat työvoimapulaa. Työehtosopimuksia suuremmat palkankorotukset – talouden kielellä liukumat – kuuluvat noususuhdanteeseen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Mika Maliranta selvitti, ketkä palkkaliukumia ovat saaneet.

Kauan odotettu hetki Kreikassa: Lainaohjelma päättyy – mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

Mielenosoittajien heittämien polttopullojen aiheuttama tulipalo kreikkalaisessa pankissa marraskuussa 2015. Yannis Kolesidis / EPA

Kreikalle vuonna 2015 sovittu kolmas tukipaketti päättyy virallisesti tänään, mutta maa on sidottu vielä vuosikymmeniksi tiukkaan jälkiseurantaan. Kolme Kreikalle vuodesta 2010 räätälöityä hätäohjelmaa ja noin 273 miljardia lainaeuroa jättävät jälkeensä haavoittuneen maan. Kreikka on lainoittajien suurennuslasin alla vielä pitkään, tiiviimmin kuin muut tukipaketeista irtautuneet maat.

Uusperheen äiti miettii, mitä tekisi tyhjälle asunnolleen

Kalle Niskala / Yle

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton mukaan vanhojen asuntojen myynti on jäänyt vuoden alkupuoliskolla koko maassa hiukan viime vuodesta. Esimerkiksi Kokkolassa asuntoja on nyt tarjolla ennätysmäärä, ja Jaana Korkeaniemi on joutunut huomaamaan, että se tekee oman asunnon myynnistä todella vaikeaa.

Sorsastus alkaa – varo taantuvia lajeja

AOP

Sorsastuskausi alkaa tänään. BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelevat välttämään taantuvien riistavesilintulajien metsästystä. Vaarantuneita lajeja ovat muun muassa metsähanhi, haapana, haahka ja isokoskelo. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty kokonaan kolmeksi vuodeksi.

Poutaisinta maan keskivaiheilla

Yle

Matalapaineen keskus liikkuu tänään Suomen eteläpuolitse itään, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Runsaimman sateen alue viistää etelärannikkoa. Viimeistään illalla Etelä- ja Länsi-Suomessa kehittyy paikoin sadekuuroja, joiden yhteydessä voi esiintyä myös ukkosta. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Maan keskivaiheilla on poutaista ja melko aurinkoista. Lue lisää Ylen sääsivuilta.