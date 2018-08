Pyörätiellä voi uhata odottamaton vaara – Liikennettä vaarantavia esteitä yllättävän paljon

Yleisimpiä vaaratilanteet ovat erilaisten työmaajärjestelyjen kohdilla, mutta ilkivaltaisia esteitäkin on pyöräteillä satunnaisesti.

Aamulehti kertoi tänään läheltä piti tilanteesta, jossa äiti ja poika olivat ajaa polkupyörillä pyörätien yli viritettyyn kuormausliinaan (siirryt toiseen palveluun) Porissa. Helsingissä pyöräilijä loukkaantui heinäkuun lopulla ajettuaan lippusiimaan, jolla oli katkaistu pyörätie työmaan kohdalta. Erilaiset pyöräteitä katkovat viritelmät ovat yleisiä ja saattavat olla pyöräilijöille erittäin vaarallisia. Ilkivaltaisia ansoja kuitenkin on onneksi vähän.

Porin tapaus vaikuttaa ilkivaltaiselta. Pyöräliiton vt. toiminnanjohtaja Otso Kivekäs muistaa ilkivaltaisia ansoja kymmenen vuoden ajalta tätä ennen vain yhden, mutta näkemys niistä on yksiselitteinen.

– Ne ovat ehdottoman lainvastaisia ja hengenvaarallisia, kuittaa Kivekäs.

Helsingin poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein on samoilla linjoilla ja huomauttaa, että esimerkiksi rikoslaista löytyy pykälä vaaran aiheuttamisesta, joka voi tulla tällaisissa tapauksissa kysymykseen. Pelkästä esteen asettamisesta voi saada rangaistuksen vaaran aiheuttamisesta, ja jos joku esteessä vahinoittaa itsensä, on kysymys pahoinpitelystä tai vamman tuottamuksesta, Sanoo Pasterstein.

Myös tieliikennelaissa kielletään laittamasta liikenneväyälle mitään mikä voi haitata tai vaarantaa liikennettä, Pasterstein huomauttaa.

– Tässä on velvoite myös siihen, että jos joku huomaa tällaisen, niin hän ei saa jättää sitä siihen vaan on ryhdyttävä toimiin vaaran poistamiseksi, ja jos se on mahdotonta, niin vähintään ilmoittaa esteestä poliisille, sanoo Pasterstein.

Pastersteinin mukaan vaarallisten esteiden laittaminen pyöräteille tai esimerkiksi lenkkipoluille voi olla harkitsematonta pilaa, mutta erittäin vaarallista. Pyöräillessä ja myös lenkkeillessä vauhti voi olla sen verran kova, että varsinkin pimeässä huonosti havaittavaan esteeseen törmääminen voi olla kohtalokasta.

Työmaiden väliaikaisjärjestelyt usein puutteellisia

Ilkivaltaisia esteitä paljon yleisempiä ovat työmaiden kohdilla tehtyjen järjestelyjen aiheuttamat vaarat.

Pasterstein huomauttaa, että esimerkiksi jo Helsingissä on tuhansia kaivuulupia vuodessa. Joukkoon mahtuu kaikenlaista ja valvottavaa on paljon. Valvonta kuuluu ensisijassa kunnille, mutta tarvittaessa myös poliisi puuttuu epäkohtiinin, sanoo Pasterstein.

Myös Kivekkään mukaan työmaiden järjestelyt ja niiden merkitseminen vaihtelevat huomattavasti. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Helsingissä tapahtuneessa lippusiimaonnettomuudessa oli ilmeisesti kysymys luvattomasta pyörätien katkaisusta, joka kaiken lisäksi oli tehty huonosti havaittavalla lippusiimalla.

Virallisesti kevyen liikenteen järjestelyille on oltavat luvat, mutta luvallistenkin järjestelyjen ongelmana on Kivekkään mukaan se miten määräyksiä noudatetaan. Myös tilapäisjärjestelyjen merkinnät ovat usein puutteellisia. Kiireen tai huolimattomuuden seurauksena voi syntyä vaarallisia ratkaisuja eikä järjestelyjen säilymistä kunnossa välttämättä seurata. Isoilla ja pitkään jatkuvilla työmailla järjestelyt saattavat ajan kuluessa sekaantua pahastikin, sanoo Kivekäs.