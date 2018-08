Riitaisasti kesälomalle lähtenyt sote-valiokunta jälleen koolla – "Kesä on tehnyt varmasti kaikille hyvää"

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu parhaillaan ensimmäistä kertaa kesälomakauden jälkeen.

Valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen vakuutti menevänsä kokoukseen "hyvällä mielellä".

– Kesä on tehnyt varmasti kaikille hyvää, hän sanoi ennen kymmeneltä alkanutta kokousta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ päättyi kesällä riitaisasti kummalliseen episodiin: sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet ja yksi sinisten edustaja jättivät kirjelmän eduskunnan puhemiesneuvostolle, jossa valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.) moitittiin muun muassa sote-mietinnön viivyttämisestä.

Krista Kiuru oli maanantaina vähäsanainen kiiruhtaessaan kokoukseen.

– Täällähän on koko jengi koolla. Palataan myöhemmin asiaan, hän sanoi valiokunnan oven edessä päivystäneelle toimittajajoukolle.

Työntäyteinen syksy edessä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on edessään paljon työtä.

Valiokunta jatkaa mietintöluonnosten valmistelua. Valiokunnalla on valmistelun pohjana valtava määrä paperia. Eduskunnan muilta valiokunnilta saatuja lausuntoja on 14 kappaletta. Asiantuntijakuulemisina saatuja lausuntoja on monta sataa. Jo pelkästään hallituksen esitysten tekstejä on ainakin 1500 sivua.

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan maanantaina keskustellaan todennäköisesti myös siitä, kuinka paljon asiantuntijoita joudutaan vielä kuulemaan.

Pekoselta kysyttiin, saadaanko asia perustuslakivaliokuntaan syyskuun loppuun mennessä.

– Se vaatii paljon työtä.

Juvonen: Ei pidä hätiköidä

Perussuomalaisten Arja Juvonen sanoi, ettei käsittelyssä pidä hätiköidä, kun tiedossa on suuria muutoksia kunnille ja maakunnille.

Täytyykö lausuntoaikaa jatkaa?

– No, katsotaan sitä.

Maanantaina sosiaali- ja terveysvaliokunta päättänee myös työskentelyaikataulustaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan seuraava kokous on syyskuun alussa.

Lisää aiheesta:

Sote-tanner tömisee taas, edessä kiihkeä syksy – hallitus ehdottaa maakunta- ja eurovaalien yhdistämistä toukokuussa

Sote-valiokunnan keskustalaiset kannelleet puheenjohtaja Krista Kiurusta puhemiesneuvostoon, Kiuru puolustautuu Facebookissa: "Sama virsi on jatkunut läpi kevään"