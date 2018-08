Helsingin rakennusvalvonta ei innostu Hakkaraisen sauna-asumisesta – esittää asumisen lopettamista uhkasakon voimalla

Helsingin rakennusvalvonta teki viime viikolla katselmuksen saunatilaan, jota kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) on käyttänyt kakkosasuntonaan. Selvitys on nyt valmis.

Helsingin kaupunki on saanut valmiiksi selvityksensä perussuomalaisten kansanedustajien Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen asumisjärjestelyistä.

Tarkoituksena oli selvittää, onko kaksikon vuokraaman tilan käyttö sille määritellyn käyttötarkoituksen mukaista.

Rakennusvalvonta esittää, että asuminen saunatilassa lopetetaan.

– Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle tullaan esittämään, että asetetaan velvoite asumisen lopettamiseksi uhkasakon uhalla, vs. rakennuslakimies Sara Rintamo kertoo Ylelle.

Velvoite ehdotetaan asetettavaksi osakkeenomistaja Dennis Pastersteinille, asunto-osakeyhtiölle sekä Hakkaraiselle ja Vähämäelle.

Selvityksen valmistumisesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lopullisesti asian päättää ympäristö- ja lupajaosto, jolle rakennusvalvonta tekee ehdotuksen.

Vähämäki asui saunatilassa vuosina 2013–2015. Vähämäki asuu nyt saman taloyhtiön toisessa huoneistossa avopuolisonsa kanssa.

Hakkarainen puolestaan asuu yhä saunatilassa.

Lupaa asuinkäyttöön ei voida myöntää

Rintamon mukaan saunatila ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia asuinhuoneistolta.

– Lupaa asuinkäyttöön ei voida myöntää, vaikka sitä hakisikin, hän sanoo.

Voimassa olevan luvan mukaan huoneisto koostuu saunan varastosta, kahdesta pukuhuoneesta, kahdesta pesuhuoneesta, WC:stä ja löylyhuoneesta.

Selvityksen mukaan huoneistossa on tehty tilamuutoksia viimeisimpien lupakuvien jälkeen.

Esimerkiksi sisäpihan puoleisten puku- ja pesuhuoneen välinen seinä on purettu ja tilat on yhdistetty ja pesuhuoneesta on poistettu lattiakaivo.

Vs. rakennuslakimies Sara Rintamo Helsingin rakennusvalvonnasta kertoo, että tilassa on nyt keittokomero, olo-/makuuhuone, erillinen wc, sauna, pesuhuone, pukuhuone ja varasto.

Heinäkuun lopussa selvisi, että kansanedustaja Teuvo Hakkarainen nostaa eduskunnassa korotettua kulukorvausta kakkosasunnostaan, joka kuitenkin on virallisesti saunatila.

Asianosaiset saavat kertoa vielä oman näkemyksensä asiasta kahden viikon sisällä.

