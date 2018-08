Kokoomuksen Toivakka ei aio enää asettua ehdolle eduskuntaan

Toivakka kirjoittaa päätöksensä perustelut (siirryt toiseen palveluun) näin: "Kahdentoista vuoden eduskuntatyön jälkeen olen päättänyt jättää eduskunnan ja politiikan. En ole ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Uskoni politiikkaan on edelleen vahva. Suomalainen yhteiskunta on järjestäytynyt hyvin. Mutta on pakko myöntää, että turhauttaa suunnattomasti kun Suomelle välttämättömiä uudistuksia jarrutellaan vuodesta toiseen. Samat asiat kuten sote-uudistus tai kannustinloukkujen purku ovat olleet kiistojen kohteena jo vuosikausia."

Toivakka valittiin ensi kertaa eduskuntaan vuonna 2007. Hän toimi eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä Alexander Stubbin hallituksessa 2014 -15 sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä Juha Sipilän hallituksessa 2015 - 16