PepsiCo ostaa SodaStreamin 2,8 miljardilla eurolla

Yhdysvaltalainen virvoitusjuomavalmistaja PepsiCo ilmoitti maanantaina ostavansa israelilaisen SodaStream-yhtiön 3,2 miljardilla dollarilla eli noin 2,8 miljardilla eurolla.

SodaStream on maailman suurin kotikäyttöisten hiilihapotuslaitteiden valmistaja ja myyjä.

PepsiCo maksaa SodaStreamin osakkeista 114 dollaria per kappale. Hinta on lähes 11 prosenttia korkeampi kuin osakkeiden perjantaina New Yorkin pörssissä noteerattu markkina-arvo. SodaStreamin siirtyminen PepsiCon hallintaan on jo hyväksytty molempien yhtiöiden johdossa.

Muun muassa Pepsiä, Mountain Dew´ta ja Gatoradea valmistava PepsiCo aikoo hankinnallaan päästä kiinni kotona valmistettavien juomien markkinoihin, jotka ovat olleet viime vuosina selvässä kasvussa.

