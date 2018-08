Kahden lapsen kanssa Lontoosta Suomeen – ilmoitus Facebookin roskalava-ryhmässä poiki kodin irtaimiston kotiovelle

Tästä on kyse Äiti ja kaksi lasta muuttivat Lontoosta Rovaniemelle ilman muuttokuormaa

Äiti ilmoitti Facebookin Roskalava Rovaniemi-sivustolla tarvitsevansa kaiken irtaimiston

Lähes kaikki tarvittava löytyi muutamassa päivässä suoraan kotiovelle tuotuna

Lontoosta Rovaniemelle viime viikolla muuttanut Erja Sainio-Anderson (37) kertoo, että monet ulkomailla asuvat suomalaiset ajattelevat, että Suomessa ei enää olla ystävällisiä. Nyt se on kumottu, sanoo paluumuuton tehnyt Sainio-Anderson.

– Kyllä tämä on nyt täysin kumottu tämä urbaani legenda. Voiko tämän ystävällisempää olla kuin tuoda kotiovelle kodin tarvikkeita ilmaiseksi. Eihän tällaista voi edes uskoa todeksi.

Kaksi lasta ja matkalaukut

Vielä viikko sitten Sainio-Anderson oli perheineen Lontoossa ja stressasi Suomeen muuttoa. Hyppy neljäntoista Lontoon vuoden jälkeen takaisin Rovaniemelle kahden lapsen kanssa pelotti.

Kahvinkeitin ja astiat ovat lahjoituksia rovaniemeläisiltä. Maija-Liisa Juntti / Yle

Vaikka kyse on paluumuutosta, on muuttaminen maasta toiseen iso ja vaikea päätös, etenkin kun remontoitu ja kalustettu koti sekä aviomies jäävät ainakin toistaiseksi Lontooseen.

Sisustusalan journalistina työskentevä Sainio-Anderson tapasi miehensä ensimmäisessä työpaikassaan Lontoossa vuonna 2004. Pari ehti rakentaa uraa Lontoossa yhteensä 14 vuotta, kunnes lasten syntymän jälkeen alkanut koti-ikävä Suomeen ja Lappiin vei voiton.

Sainio-Anderson haki ja pääsi opiskelemaan Lapin yliopiston kaksivuotiselle sisustus- ja tekstiilimuotoilun maisteriohjelmaan syksyllä 2018.

– Onhan se vähän pelottavaa aloittaa täysin puhtaalta pöydältä jossain toisaalla. Paluumuuttokin on pelottava kokemus, kun on jo elämä jossain aivan muulla ja ei tiedä mihin on oikein hyppäämässä, Sainio-Anderson sanoo.

Tieto opiskelupaikasta tuli kesän alussa ja päätös ottaa opiskelupaikka vastaan tapahtui noin kuukausi sitten heinäkuussa. Sen jälkeen alkoi suunnittelu, miten muutto Englannista Suomeen ja Rovaniemelle oikein järjestyisi.

Koska mies joutui töiden vuoksi jäämään Lontooseen, helpoin vaihtoehto oli muuttaa Rovaniemelle vain vaatteita täynnä olevien matkalaukkujen kanssa. Rovaniemellä odotti tyhjä vuokra-asunto.

Apu yllättävältä taholta

Sainio-Anderson tutustui serkkunsa kehoituksesta Facebookin Roskalava Rovaniemi -ryhmään ja havaitsi siellä olevan vaikka mitä tarpeellista, mutta koska hänellä ei ole autoa, ei hän voinut lupautua hakemaan tarvitsemiaan kalusteita ja tavaroita edes ilmaiseksi.

– Mietin pääni puhki, miten minä kalustan asunnon Rovaniemellä. Ajattelin, että ei tuo haittaakaan tee, jos pyydän apua.

Lopulta vain päivä ennen Rovaniemen lentoa Sainio-Anderson päätti laittaa ryhmään viestin, jossa hän kertoi muuttavansa Lontoosta Rovaniemelle opiskelemaan ja tarvitsevansa käytännössä kaikki kodin tarvikkeet kahvinkeittimestä ja pesukoneesta aina sänkyihin, tuoleihin ja pöytiin asti.

"Edes kahveja en voi keittää, paitsi jos tuot keittimen", Sainio-Anderson kirjoitti Roskalavalle.

Mutta kuinkas kävi? Sainio-Anderson kertoo, ettei voinut uskoa silmiään kun puhelin kilahti vain muutama sekunti ilmoituksen julkaisun jälkeen. Rovaniemeläiset alkoivat kertoa tavaroista, joista ovat valmiita luopumaan, ja tuomaan ne kotiin.

Kaikki kodin tavarat kotiovelle

– En voinut edes kuvitella tätä avuntarjonnan tulvaa. Se tuli suorastaan shokkina. Odotuksena oli, että ehkä saan kattilan tai jotain muuta helposti kannettavaa.

Sainio-Anderson tuli kuvia sohvista, tuoleista ja pöydistä ja kysyttiin, että kelpaisiko nämä. Kun vielä kysyttiin, että koska nämä saa tuoda, alkoi hän hiljalleen uskoa, että nämä ihmiset ovat ihan tosissaan. He ovat todellakin tuomassa ilmaiseksi kalusteita ja kodinkoneita hänen uuteen vuokra-asuntoonsa.

Maija-Liisa Juntti / Yle

– Nyt kaikki kodin tavarat näyttäisivät olevan tulossa, jopa imurikin, Sainio-Anderson sanoo täyttyvän kotinsa olohuoneessa Rovaniemellä.

Sainio-Anderson kertoo, että jo nyt paluumuutto tuntuu oikealta päätökseltä. Lapset voi päästää yksin pihalle leikkimään, kun Lontoossa se ei olisi tullut kuuloonkaan. Samoin hiljaisuus ja kiireettömyys on vuosia metropolissa asuneelle jotain erityistä.

– Ei edes keskellä yötä olisi näin hiljaista kuin nyt tässä parvekkeella keskellä arkipäivää, Sainio-Anderson sanoo.

Sainio-Anderson kertoo, että Lontoossa on kiva elää ja olla, ja etenkin tehdä uraa, mutta lasten syntymän jälkeen koti-ikävä ja paluumuutto Suomeen on ollut lähes pakkomielle. Suomessa elämä lasten kanssa on helpompaa ja stressittömämpää.

– En ole pystynyt kokoaikaiseen työskentelyyn lastenhoidon kalleuden ja joustamattomuuden vuoksi. Siellä on hirveän hankalaa olla työssäkäyvä äiti.

"Ihana olla avuksi"

Ovikello soi toistamiseen ja tällä kertaa oven takana odottavat yöpöydät. Nimettömäksi jäänyt pariskunta tuo Roskalava-ilmoituksen nähtyään tarpeettomaksi jääneet pöydät suoraan eteiseen.

– Roskalavalta bongasin ilmoituksen ja lähetin viestin, että tällaiset löytyy. Nämä jäi meiltä ylimääräiseksi. On ihana olla avuksi, ja tulee itsellekin hyvä mieli, pariskunta toteaa.