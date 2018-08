Sote-valiokunta heti erimielinen – asiantuntijakuulemiset päätettiin lopettaa äänestyksellä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on koolla ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt lopettaa asiantuntijakuulemiset maakuntauudistusta ja soten valinnanvapautta koskevista laeista.

Ratkaisu tehtiin äänestyksessä hallituspuolueiden äänin 10-7.

– Kannat valiokunnassa vaihtelivat, joten siltä osin valiokunta ei päässyt yksimielisyyteen vaan asiassa oli äänestettävä, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.).

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekosen mukaan opposition mielestä asiantuntijakuulemisia olisi pitänyt jatkaa.

– Tässä on yli puolet pykälistä muuttunut, ja viimeisimmässä vastineessa on myös pykälämuutoksia. Me olisimme oppositiossa halunneet kuulla vielä vähintään perustuslakiasiantuntijoita.

