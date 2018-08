Millainen olisi sinun unelmiesi tunti? Tyyne Notkola, 94, valitsi ruokakaupan – edellisestä ostosreissusta yli vuosi

Unelmatuntia on tarjottu kunnallisena palveluna jo sadoille kotihoidon asiakkaille Päijät-Hämeessä. On käyty pizzalla, laitettu papiljotteja ja käyty vaateostoksilla. Tunti vain on kovin lyhyt aika.

Tästä on kyse Unelmatunnilla juodaan kahvia, luetaan lehteä tai käydään vaikka vaatekaupassa.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija pitää vanhuksille tarjottavaa vaihtelua erinomaisena kunnallisena palveluna.

Unelmatuntiin on osallistunut Päijät-Hämeessä arviolta satoja vanhuksia.

Lahtelainen Tyyne Notkola, 94, pääsi pitkästä aikaa ruokakauppaan. Edellisestä kerrasta on hurahtanut jo yli vuosi.

– Kaaduin kotonani ja nikama murtui. Selkäongelmien takia liikkuminen on ollut tosi vaikeaa. Ennen kävin aktiivisesti voimistelemassa, kertoo yksin kerrostaloasunnossa Nastolassa asuva Notkola.

Vierailu ruokakaupassa mahdollistui niin sanotulla unelmatunnilla, jota on tarjottu vuoden alusta lähtien Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä kotihoidon asiakkaille. Notkola halusi käydä unelmatunnillaan kodin lähellä sijaitsevassa ruokakaupassa, kun uusi kauppiaskin oli juuri aloittanut.

– Tähän saakka minulle on tuotu autokyydillä ruoka-annokset ateriapalvelusta. Säästän pitkän pennin, kun kaupasta tuodaan uutena palveluna haluamani ostokset suoraan kotiovelle.

Notkola oli yllättynyt, kuinka hyvä valikoima kaupassa oli. Esimerkiksi lihatiskin tarjonta saa häneltä kiitosta.

Unelmatuntiin on osallistunut Päijät-Hämeessä arviolta satoja vanhuksia, kun kotihoidon asiakkaita on maakunnassa kaikkiaan 1 500. Vanhuksia on käytetty muun muassa vaateostoksilla, pizzalla ja ulkoilemassa.

– On juotu kahvia, autettu papiljotteja päähän ja luettu yhdessä lehteä. Hyvin pieniä asioita, jotka tuntuvat meistä nuoremmista ihan tavallisilta asioilta, kertoo kotiin vietävien palvelujen aluejohtaja Jouni Sakomaa.

Tyyne Notkola juttelee, että häntä luullaan usein nuoremmaksi kuin 94-vuotiaaksi. Kädessä on lähikaupasta ostettu mikroateria, jossa on lihapullia ja muusia. Janne Ahjopalo / Yle

Professori Juho Saari: Tavattoman tärkeää

Päijäthämäläinen tapa tarjota vanhuksille unelmatunteja saa sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin Juho Saaren ilahtumaan. Hän pitää monotonisen olemisen katkaisevia toimintoja tavattoman tärkeinä.

– Jo tutkimustiedonkin mukaan suljettua arkea eläviä ihmisiä kannattaa integroida sellaiseen arkeen, jota he ovat ennen eläneet. Meistä niin arkisilta tuntuvat tapahtumat, kuten parturissa tai hammaslääkärillä käynnit, tarjoavat yksinäiselle sosiaalista vuorovaikutusta ja rytmiä elämään.

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari on tutkinut muun muassa suomalaista köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Mikko Koski / Yle

Saari on tyytyväinen, että Päijät-Hämeessä halutaan tarjota vaihtelua vanhuksille kunnallisena palveluna.

– Aina voidaan miettiä, saataisiinko mukaan järjestöpartnereita toteuttamaan unelmatunteja. Esimerkiksi rotaryt, leijonat ja veteraanijärjestöt voisivat olla tämänkaltaisessa toiminnassa mukana.

Iltapäivisin ja viikonloppuisin

Unelmatuntien tavoitteena on palvelujohtaja Jouni Sakomaan mukaan parantaa kotihoidon laatua Päijät-Hämeessä.

– Olemme saaneet käytännöstä hyvää palautetta hoitajilta ja asiakkailta. Onhan tämä vaihtelua hoitajillekin.

Kotihoidon työntekijöillä on tunnetusti tiivis työtahti, mutta unelmatunneille on saatu puristetuksi aikaa. Tunteja on järjestetty varsinkin iltapäiväaikaan ja viikonloppuisin.

On juotu kahvia, autettu papiljotteja päähän ja luettu yhdessä lehteä. Jouni Sakomaa

Yksinäisyys on tunnetusti monen suomalaisvanhuksen seuralainen.

– Kotihoidon työntekijä saattaa olla ainoa, joka vanhuksen luona käy. Elämä kotona voi olla pitkäveteistä seinien katselua, mikä ei tule nuoremmille ihmisille mieleenkään. Jopa kauppareissu saattaa olla elämys, toteaa Sakomaa.

Tyyne Notkola pitää unelmatunnin tarjoamaa tunnin, kahden irtiottoa kovin lyhyenä aikana.

– Olisin halunnut käydä kenkäostoksilla Lahdessa, mutta eihän tuo aika riitä mihinkään. Mutta toisaalta, hyvinhän meillä Suomessa asiat ovat. Mielestäni eläkeläiset valittavat vähän liikaa.