Mikko Kuustonen muistelee muusikkoystäväänsä Esa Kaartamoa: "Maailma menetti kauniin äänen ja poikkeuksellisen lahjakkuuden"

Suomalaisen rootsmusiikin ja americanan suurmies. Aliarvostettu tekijämies. Mestari. Järkälemäinen menetys omaisille, ystäville, ja suomalaiselle musiikille.

Sosiaalisessa mediassa on tänään muistettu laajasti musiikin monitoimimiestä, 56-vuotiaana kuollutta kitaristia Esa Kaartamoa.

Muusikko Mikko Kuustonen allekirjoittaa kaikki ystävästään lausutut kauniit sanat.

– Maailma menetti kauniin äänen ja poikkeuksellisen lahjakkuuden, ja aivan liian varhain. Esa oli käsittämättömän lahjakas ihminen, joka teki kaiken suurella sielulla ja sydämellä.

Kuustonen kuuli kuolinuutisen viikonloppuna tuoreeltaan, mutta ei vielä osaa puhua läheisestä ystävästään ja yhteistyökumppanistaan imperfektissä.

– Olen kuunnellut viime päivät Esan musaa, joka on ollut iso osa myös omaa elämääni. Esa on tuottanut kaikki olennaisimmat albumini ja soittanut bändissäni. Teimme yhdessä televisiosarjat Q ja tähdet ja Laulava sydän, ja yhdessä Edu Kettusen kanssa meillä oli Kaartamo Kettunen Kuustonen -kokoonpano_._ En edes muista kaikkea sitä, mitä teimme yhdessä.

Esa Kaartamo, Mikko Kuustonen ja Edu Kettunen Laulava sydän -ohjelman aikaan vuonna 2001. Antero Tenhunen / Yle

"Esa löysi musiikista aina olennaisen"

Kuustosen ja Kaartamon yhteinen, tiivis taival alkoi 1990-luvun taitteessa. Kaartamo kävi kuuntelemassa Kuustosen ja Heikki Silvennoisen Q.Stonea, joka oli niihin aikoihin Café Metropolin housebändi.

– Soitin Esalle suomenkielisiä biisejäni. Siitä tapaamisesta syntyi lopulta ensimmäinen merkityksellinen suomenkielinen albumini, vuonna 1991 julkaistu Musta Jalokivi. Sen levyn jälkeen olimme yhdessä tien päällä lähes vuosikymmenen ajan.

Moni laulun aihio olisi saattanut päätyä roskakoriin ilman Kaartamon ilmiömäistä korvaa, Kuustonen kuvailee.

– Esa löysi uskomattomalla tavalla olennaisen musiikista. Usein minulla oli vain raakile, tai pelkkä idea, mutta hän jotenkin tavoitti aina musiikista sen ytimen.

Esa Kaartamo Hoedown-yhtyeen riveissä vuonna 2016. Yle

Tuottajana Esa Kaartamo oli Mikko Kuustosen mukaan tavattoman kärsivällinen.

– Hän ei ikinä antanut helpolla periksi, mutta oikean hengen löytäminen oli tärkeämpää kuin kikkailu. Hän oli hienolla tavalla old schoolia, ja kunnioitti musiikin perinteitä. Se kuuluu hänen tuotannossaan, johon ovat vaikuttaneet Eagles, Little Feat ja J.J.Cale.

Erityisen tärkeä yhteinen projekti Kaartamolle ja Kuustoselle oli vuonna 1994 julkaistu Aurora-albumi. Sen kappaleita hiottiin Kaartamon kesäpaikalla Särkisalossa.

– Esalla oli kaikki mahdolliset vempaimet ja kotistudio, mutta jokainen demo tehtiin Philipsin kasettimankalla siinä hetkessä, kun kappale syntyi. Musa oli hänelle aina kikkailua tärkeämpää.