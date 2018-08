Armeijaan tulee pakollinen kasvisruokapäivä joka viikko – syynä terveellisyys ja ilmastonmuutos

Varuskuntaravintoloissa syödään syksystä lähtien yhä enemmän kasvisruokaa. Syksyn ruokalistalla on joka viikko kasvisruokapäivä, kertoo majuri Eija Pulkki Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta. Pulkki on Puolustusvoimien ruokahuollon palvelupäällikkö.

Tosin saman päivän molemmat ateriat, lounas ja päivällinen, eivät ole jatkossakaan vain kasvisruokaa, mutta laskennallisesti uusi ruokalista pitää sisällään kasvisruokapäivän viikossa. Viikossa on siis kaksi ateriaa, jolloin tarjolla on pelkästään kasvisruokaa kaikille.

Kasvisaterialla ei tarjota myöskään kalaa. Sen sijaan kasvisruokien valmistamiseen voidaan käyttää maitotuotteita tai kananmunia. Ruokahuollosta vastaava Leijona Catering kattaa sotilaiden pöytään kahdella aterialla viikossa muun muassa perunoita, pastaa, soijaa ja quornia mutta ei liharuokaa.

Kaikissa varuskunnissa on jo pitkään ollut tarjolla kasvisruokaa niille, jotka eivät syö lihaa, ja kasvisruokia on asteittain lisätty ylipäätään kaikkien varusmiesten ruokavalioon. Varusmiestoimikuntien liitto esitti kasvisruokapäivää jo viime vuonna mutta armeijan ruokahuollossa päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun.

– Monissa kouluissa on siirrytty kokonaiseen kasvisruokapäivään mutta pidimme parempana jakaa se kahdelle päivällä. Kouluissa tarjotaan vain yksi lämmin ateria mutta meillä tarjotaan kaksi, sanoo kehitysjohtaja Petri Hoffren Leijona Cateringista.

Hoffrenin mukaan kasvisruuan lisäämisen taustalla on kasvisruoan terveellisyys ja lihantuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen mutta ei raha.

– Ilmastonmuutos siellä on taustalla mutta halvempaa kasvisruoka ei ole.

Ruuan taloudellisuutta Leijona Cateringissa on kuitenkin jouduttu miettimään, sillä härkäpapuja tai nyhtökauraa sotilaiden lautaselle ei juurikaan ilmesty. Sen sijaan kasvisaterioilla tarjotaan soijasuikaleita ja quornia eli lihan korvikkeeksi kehitettyä sieniproteiinia.

Aniharva varusmies on kasvissyöjä

Ruotuväki-lehden (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna tekemän selvityksen mukaan Suomen noin 20 000 varusmiehestä vain 88 on kasvissyöjiä. Tosin alueellisia eroja on paljon. Jääkäriprikaatissa Lapissa kasvissyöjien määrä on 0,23 prosenttia, kun taas Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä osuus on kolminkertainen eli 0,63 prosenttia.

Varusmiehet ovat selvästi harvemmin kasvissyöjiä kuin suomalaiset keskimäärin. Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan esimerkiksi 17 – 24 vuotiaista nuorista vajaa viidennes olisi luopunut lihan syönnistä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Erityisruokavaliota tarvitsevat varusmiehet voivat ilmoittaa ruokavaliostaan palveluksensa alussa. Leijona Catering valmistaa kuhunkin erityisruokavalioon sopivat ateriat, jotka tarjotaan joko varuskunnan ravintolassa tai maastossa, kertoo majuri Eija Pulkki Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta. Pulkki on Puolustusvoimien ruokahuollon palvelupäällikkö.

Pulkin mukaan kaikissa varuskunnissa on tarjolla myös vegaaninen vaihtoehto. Erityisruokavalio ei ole sinänsä ole este erikoisjoukkoihin pääsyyn mutta ruokavalioon liittyvä terveydellinen syy voi olla.

Norjassa (siirryt toiseen palveluun) puolustusvoimat siirtyi yhteen kasvisruokapäivään viikossa vuonna 2013. Tärkeimmäksi syyksi mainittiin lihan syönnin vaikutukset ilmastonmuutokseen.