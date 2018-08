Entinen ministeri Lenita Toivakka kypsyi politiikan aggressiivisuuteen ja lyhytnäköisyyteen: ”Pitäisi huutaa kovaa ja klikata paljon”

Mikkeliläinen Lenita Toivakka nousi eduskuntaan vuoden 2007 vaaleissa yllätysnimenä. K-kauppiaana miehensä Jukka Toivakan kanssa pitkään toiminut nainen nousi ryminällä kokoomuksen naisyhdistyksen, eduskuntaryhmän ja toisella kaudellaan myös ministeriryhmän kärkinimiin. Toivakka oli noussut Mikkelin kaupunginvaltuuston muutamaa vuotta aiemmin.

– Sain politiikalta paljon ja kieltämättä aika nopeasti, Lenita Toivakka myöntää.

Toivakka ilmoitti jättävänsä politiikan maanantain blogikirjoituksessaan. Hän myöntää, että politiikan muuttuminen aggressiiviseksi ja lyhytnäköiseksi vaikutti päätökseen.

– Väärinymmärtäminen on suosittua ja välillä tuntuu, että moni poliitikko viihtyy omassa kuplassaan. Pitäisi huutaa kovaa ja klikata paljon saadakseen äänensä kuuluviin, Toivakka harmittelee.

– Se ei ole itselleni ominainen tapa toimia. Onneksi on kuitenkin nähty, että rauhallinen asiapoliitikko, joka on ahkera ja tekee työtä valiokunnassa järjestöjä ja ihmisiä kuunnellen, voi kuitenkin menestys. Toivottavasti ensi vaalikaudella näin tapahtuu.

Toivakka joutui itse poliittisen kuohun keskelle keväällä 2016. Perheen sijoitusyhtiöihin liittyvän kuohunnan jälkeen Lenita Toivakka jäi ilman salkkua, kun kokoomus kierrätti ministereitä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri salkku siirtyi Kai Mykkäselle.

– Ei minulla jäänyt mitään hampaankoloon. Se oli hienoa, mutta hyvin kuluttavaa aika. Luulen, että olin jo hyvin valmis siirtymään rivikansanedustajaksi ja mieluisaan ulkoasianvaliokuntaan.

Vuonna 1961 syntynyt kansanedustaja kuitenkin myöntää, että ministeripestin päättymisen jälkeen luopumisajatukset alkoivat käydä mielessä.

– Sain tehtyä aika paljon sellaisia asioita, mitä halusin 12 vuodessa. Pikkuhiljaa into ja motivaatio ovat hiipuneet. Haluan jotain vielä tehdä ja juuri sellaista, missä voin hyödyntää kokemustani ja verkostoja, joita minulle on kertynyt. Politiikasta se kuitenkaan löydy. Mutta ensin viedään eduskuntatyö loppuun.

Kokoomusveteraani kiittelee Toivakkaa

Kokoomuksen pitkäaikainen vaikuttaja, muun muassa puoluehallituksessa pitkään toiminut mikkeliläinen Pekka Selenius nostaa Toivakan politiikan raskaaseen sarjaan. Harva edustaja nousee yhtä nopeasti politiikan ulkopuolelta eturivin paikoille.

- Lenita Toivakka on ollut tiimipelaaja aivan puolueen kärkipaikoilla. Hän on ollut ahkera ja perehtynyt tarkasti niihin asioihin, joihin on halunnut olla vaikuttamassa.

Selenius toimi aiemmin Toivakan kotivaalipiirin Etelä-Savon kokoomuksen toiminnanjohtajana. Vuoden 2017 loppuun mies toimii vasta perustetun Kaakkois-Suomen piirihallituksen puheenjohtajana.

- Lisäksi Lenita on liikkunut paljon kansalaisten parissa ja kuunnellut heidän ajatuksiaan ja toiveitaan. Se on meidän demokratian aivan kulmakiviä, Pekka Selenius muistuttaa.

Toivakan luopuminen tuo lisää väriä ja jännitettä Kaakkois-Suomen vaalipiiriin ensi kevään eduskuntavaaleihin. Toivakan yli 5 000 äänellä on ottajia.