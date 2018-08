Tarkastuskäynnille tulleet viranomaiset menivät sekaisin huumeiden kärystä – Brittihallitus otti Birminghamin vankilan takaisin hallintaansa turvallisuusyhtiöltä

Ylitarkastaja Peter Clarkin mukaan vankila oli huonoin, missä hän on koskaan käynyt.

Britannian hallitus on ottanut Birminghamin vankilan takaisin hallintaansa tarkastuksen paljastettua suuria puutteita laitoksen ylläpidossa. Englannin keskiosissa sijaitsevan 1 200 paikkaisen vankilan toiminta oli aikaisemmin yksityistetty G4S-turvallisuusyhtiölle.

Tarkastuskäynnin yhteydessä paljastui, että vangit saivat käyttää huumeita ja väkivaltaa lähes vapaasti. Vankilaa tarkastamaan tulleiden viranomaisten autot sytytettiin tuleen parkkipaikalla. Sisätiloissa tarkastajat alkoivat oirehtia kaikkialla leijuvasta huumausaineiden kärystä.

– Tämä on ainoa vankila, mistä olen joutunut itse poistumaan osastolta, koska huumeet alkoivat vaikuttaa minuun. Se oli rehellisesti sanottuna täysin naurettavaa, ylitarkastaja Peter Clark kertoi BBC:lle.

Myös vankilan fyysiset puitteet olivat retuperällä. Tarkastajat löysivät vankilan lattialta oksennusta, verta ja rottien ulosteita.

Clarkin mukaan vankilan henkilökuntaa oli erityisen vaikea löytää, sillä he olivat lukinneet itsensä toimistoihin välttääkseen vankien kohtaamista. Joskus tarkastajat löysivät nukkuvia vartioita.

Britanniassa vankeinhoitoa ryhdyttiin ulkoistamaan 1990-luvun alkupuolella. Tällä hetkellä maassa toimii 16 yksityistä vankilaa. Vuonna 2011 G4S-yritys sai 15 vuoden mittaisen sopimuksen Birminghamin vankilan ylläpidosta.

Britannian hallitus on nyt ilmoittanut ottavansa vankilan hallintaansa aluksi kuudeksi kuukaudeksi, lisäävänsä laitoksen henkilökuntaa ja siirtävänsä 300 vankia muualle. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun sopimus vankilan ylläpidosta on jouduttu purkamaan ennen aikojaan.

4GS on yksi maailman suurimmista turvallisuusalan yrityksistä. Yhtiön mukaan Birminghamin vankilalla on ollut ”poikkeuksellisia haasteita”, uutistoimisto Reuters raportoi.

Lue lisää:

BBC: Birmingham Prison taken over from G4S by government (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters