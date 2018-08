Raahen murhista syytetty kertoo kokeneensa naisvihaa

Raahessa viime syksynä paljastuneiden kahden henkirikoksen taustalla oli syyttäjän mukaan vihaa ja halveksuntaa naisia kohtaan.

Nelikymppiselle miehelle luettiin maanantaina Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa syytteet oman äitinsä ja 25-vuotiaan, miehelle tuntemattoman naisen murhista. Nuori nainen löytyi syyskuussa kuolleena tontilta Raahen keskustasta ja äiti kotoaan.

Syyttäjän mukaan harkittu teko

Syyttäjän mukaan teräasetta kantanut mies lähti yöaikaan seuraamaan baarista itselleen ainakin enemmässä määrin tuntematonta naista. Ulkona mies syyttäjän mukaan löi naista useita kertoja teräaseella selkään.

Mies oli jo pidempään suunnitellut jonkin väkivaltarikoksen toteuttamista niin, että kohteena olisi fyysisesti heikompi osapuoli ja nainen, syyttäjä kuvaili haastehakemuksessa. Hänen mukaansa miehen suhtautuminen naisiin oli vihamielistä ja halveksivaa ja teko oli harkittu.

– Hän on toteuttanut lopulta tämän väkivalta-aikeensa tultuaan mitä ilmeisimmin torjutuksi jälleen naispuolisen henkilön taholta, syyttäjä kirjoittaa.

Syyttäjän mukaan laiha ja pienikokoinen nainen oli vahvan päihtymystilansa vuoksi kykenemätön puolustamaan itseään.

Taustalla viha äitiä kohtaan

Neljä päivää tämän jälkeen mies murhasi syyttäjän mukaan 65-vuotiaan äitinsä teräaseella. Myös tämä teko oli syyttäjän mukaan vakaasti harkittu ja taustalla oli vihaa äitiä kohtaan.

Mies on tunnustanut surmanneensa molemmat naiset mutta kiistänyt, että olisi harkinnut tekoja vakaasti. Tekoihin vaikutti miehen mukaan hänen terveydentilansa.

Syytetty on sama mies, jonka seksikumppaneita poliisi etsi viime vuonna, koska mies on hiv-positiivinen. Miestä vastaan on nostettu syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Hänen epäillään olleen suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä kertomatta kumppanille sairaudesta.

Lisäksi syyttäjä on kertonut aiemmin, että miestä syytetään kahdesta pahoinpitelystä ja kahdesta raiskauksen yrityksestä.

Muita syytteitä käsitellään oikeudessa myöhemmin, joten niiden sisältö ei ole julkinen.

Jutun käsittely alkoi maanantaina Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Juttua käsitellään myös tiistaina ja keskiviikkona.

Lue lisää: Raahen kahdesta henkirikoksesta epäillään samaa tekijää

Raahen kahdesta taposta epäillyn epäillään levittäneen HIV:tä

Onko Raahen surmatöillä mahdollisesti yhteyttä? – Poliisin mukaan yleinen turvallisuus ei ole vaarassa

Nainen löytyi kuolleena yksityisasunnosta Raahessa – poliisi epäilee rikosta