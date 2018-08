WHO: Tuhkarokkotartunnat ennätyksellisissä lukemissa Euroopassa

Yli 41 000 lasta ja aikuista on saanut tartunnan. Yli puolet tapauksista on Ukrainassa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Euroopassa on tänä vuonna todettu ennätysmäärä turhkarokkotartuntoja. Pelkästään vuoden alkupuoliskolla tautitapauksia on ollut jo yli 41 000.

Tuhkarokko Ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma nousee 3–5 vuorokauden kuluttua kuumeesta ja kestää reilun viikon.

Hengitysteiden bakteeri-infktiot, korvatulehdus tai keuhkokuume ovat tyypillisiä jälkitauteja, harvinaisempi jälkitauti on aivotulehdus.

Aikuisiällä sairastettuna ja henkilöillä, joilla on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys, tauti on usein vakavampi.

Tuhkarokko johtaa kuolemaan 1–3 tapauksessa 100 sairastunutta kohden.

Varsinkin köyhissä maissa tuhkarokko on edelleen suuri uhka lapsille.

Tuhkarokkoa voidaan torjua vain rokotuksin. Lähteet: THL, Duodecim

Viranomaiset pitävät epidemian syynä rokotusten puutteita.

Tähän mennessä eniten tapauksia tällä vuosikymmenellä on ollut 2017, jolloin koko vuoden aikana todettiin lähes 24 000 tuhkarokkotartuntaa.

Euroopan alueella yli tuhat sairastapausta on todettu seitsemässä maassa: Ranskassa, Georgiassa, Kreikassa, Italiassa, Venäjällä, Serbiassa ja Ukrainassa. Tuhkarokko on koetellut eniten Ukrainaa, missä yli 23 000 ihmistä on saanut tartunnan.

Kaikissa tartuntamaissa tautiin on myös kuollut ihmisiä, eniten Serbiassa, jossa kuolonuhreja on 14. Yhteensä tautiin on kuollut tänä vuonna 37 ihmistä.

Tuhkarokkovirus on erittäin tarttuva ja se leviää helposti ihmisten välillä. Epidemioiden välttämiseksi rokotuskattavuuden pitäisi olla vähintään 95 prosenttia, muistuttaa WHO.

Tällä hetkellä koko Euroopan lasten rokotuskattavuus on 90 prosenttia. Toisaalta erot ovat alueellisia: paikoin kattavuus on 95 prosenttia ja toisaalla vain alle 70 prosenttia.

WHO vaatii toimia paitsi jäsenmailta myös ihmisiltä itseltään.

– Voimme pysäyttää tämän tappavan taudin. Emme kuitenkaan onnistu, mikäli kaikki eivät osallistu: on rokotettava lapsensa ja itsensä, potilaat ja kansalaiset – sekä on muistutettava muita, että rokottaminen säästää ihmishenkiä, sanoi WHO:n Euroopan-johtaja Zsuzsanna Jakab.

