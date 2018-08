Uusi käänne asumiskustannuksissa – vuokralainen hyötyy nykytilanteesta enemmän kuin omistusasuja

Tästä on kyse Pellervon taloustutkimus on julkistanut laajahkon ennusteen asumismenojen kehittymisestä vuosina 2019–2020. Ennuste kertoo miten kotitalouksien asumismenot kehittyvät lähivuosina.

Omistusasujilla kokonaisuutena asumisen kustannus kasvaa palkkaan verrattuna. Vuokralaisilla asumiskustannus vähenee palkkaan nähden.

Kustannukset kasvavat omakotiasumiseen tulevissa ylläpito- ja remonttikustannuksissa, sekä energiamaksuissa.

Vuokrameno on vertailussa verrattu lainanlyhennykseen, koska ne ovat molemmat pois muusta kuukausittaista kulutuksesta ja säästämisestä. Omistusasujat lyhentävät samalla velkaa.

Selvitys on toteutettu vuodesta 2011 lähtien.

Hyvä talouden vauhti näkyy viimein myös monen suomalaisen kukkarossa, sillä asumiskulujen osuus menoista laskee nyt vuokralla asuvien ihmisten kohdalla.

Tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2020 vuokralaiselle jää enemmän rahaa käteen. Omakotitaloasuja taas maksaa entistä enemmän varsinkin öljylämmitteisestä talosta, kun polttoaineen hinta kasvaa.

Omakotitaloasuja maksaa laitehuoltoja ja sähkökustannuksia kuukausittaisina kuluina enemmän. Esimerkiksi asumisen sähkökustannukset ja kiinteistön huolto kallistuvat. Siksi tulevat vuodet 2019–2020 eivät jätä asunto-omistajan käteen keskimäärin yhtään enempää käyttörahaa, osoittaa Pellervon taloustutkimuksen toteuttama Asumismenot-ennuste.

Kotitalouskiinteistöissä rahaa kuluu erityisesti rakennusten laitteiden ja energiakustannusten parantamiseen tulevina vuosina. Sen lisäksi säiden ääri-ilmiöt lisäävät menoja, joita käytetään esimerkiksi ilmastointiin tai sääsuojauksiin, jos hellesäät yleistyvät.

Näkymä tällä hetkellä on kotitalouksille positiivisempi kuin pitkään aikaan.

Lainakuluista omistusasujalle varoitellaan jo Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tilaamassa selvityksessä.

Moni kotitalous on hyvin asuntovelkainen, ja lainoihin on haettu lyhennysvapaita. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen

Viime vuosi on ollut asuntolainojen matalan koron takia edullinen asunnon omistajalle. Jatkossa velkaisen asunnon korkokustannus voi rokottaa oman asunnon omistajan taloutta, jos korkotaso kasvaa vuoden 2019 ja 2020 aikana. Tällöin omistusasuja voi joutua maksamaan reilusti enemmän lainanhoitokustannuksina.

Vuokra-asujan tulot kasvavat nopeammin kuin asumismenot

Se, miten suuren osan käytettävissä olevista nettotuloista asumismeno nielaisee, vaihtelee paljon. Jos olet vuokralaisena, asumismenojen osuus näyttää seuraavana kahtena vuotena ennusteessa paremmalta.

Parantunut ennuste liittyy nousseisiin palkkatasoihin. Palkka kasvaa kahden vuoden sisällä noin 2,2–2,3 prosenttia vuodessa ennusteen mukaan, kun lasketaan käteen jäävät tulot.

Asumismenot kasvavat tulevana kahtena vuotena keskimäärin noin 2,1 prosenttia.

Ennuste lupaa vuokralaisille paranevaa kahden vuoden sisällä, koska palkat kasvavat paremmin kuin aiemmin. Ansioiden nousu on korkeampaa kuin vuokrien nousu vuosikymmenen vaihtuessa ja vuonna 2020.

Pitkä jakso edelleen kallistuvaa

Kokonaisuudessaan ennusteen mukaan vuosikymmenen aikana kaikkien talouksien asumiskustannukset ovat hieman nousseet vuoteen 2020 mennessä. Vajaassa vuosikymmenessä vuokralla asumisesta maksetaan korkeampi osuus kotitalouden nettotuloista.

Vuokrakustannuksiin on mennyt lapsiperheessä kahdeksan vuotta sitten kotitalouden nettotuloista kaksi prosenttiyksikköä vähemmän, eli 19 prosenttia – kerrostalossa vuokralla asuvan lapsiperheen tuloista asuminen vie 21 prosenttia vuonna 2020.

Alueellisesti vuokralaisilla on kuitenkin hyvin erilaiset tilanteet.

Asuntojen kokonaisvelka-aste on jo taittunut lievästi. Vuoden 2018 alkuneljänneksen osuus oli 127 prosenttia, kun edellisenä vuonna se oli 128 prosenttia.

Voit vertailla vuokralla vuokralla asumisen ja omistusasumisen eroja tästä jutusta: kumpi säästää rahaa?

Tulojen kasvussa on isoja eroja

Kokonaisuudessaan Asumismenot-selvityksen mukaan tänä vuonna tulojen kasvu parantaa kotitalouksien asemaa. Asumismeno vie vähemmän kuussa omista tuloista ja käteen jäävä euromäärä asumiskustannuksen maksamisen jälkeen on suurempi.

Kohonnut palkka riittää paremmin asumiskulujen jälkeen muuhunkin. Alueittaisen vaihtelun takia ja erityisesti kotitalouden tyypin vaihtelun mukaan kulut voivat kuitenkin olla edelleen isommat.

Pääkaupunkiseudulla vuokriin käytetään edelleen enemmän rahaa keskimääräisistä tuloista kuin muualla.

Se näkyy tulopuolella myös, jos vuokraa asuntoa pääkaupungissa. Helsingissä vuokranantaja saa eniten vuokratuloa keskimäärin. Nettotulo 60 neliön vuokrattavasta asunnosta on Helsingissä 400 euroa kuukaudessa vuonna 2018.

Eläkkeet eivät kasva vuokrakustannusten mukaan

Huonommin ennusteessa on omiin asumismenoihin varaa yksinasuvalla eläkeläisnaisella omistusasunnossa. Hänellä asumiseen menee keskimäärin 42,2 prosenttia eläkkeestä vuonna 2020, kun vielä vuonna 2012 asumiseen meni 36,1 prosenttia eläkkeestä.

Omassa kodissa kulut pysyvät palkkatason nousun tasalla yksin asuvassa keskituloisessa taloudessa. Asumiskustannuksia on Omakotiliiton toiminnanjohtajan mukaan noin 15 prosentilla omistusasujista liikaa. Moni kotitalous on hyvin asuntovelkainen, ja lainoihin on haettu lyhennysvapaita.

– Nyt kansantalouden kasvaessa on syytä korjata kotitalouksien omaa taloutta, lyhentää lainaa, varautua korkojennousuun ja erityisesti huoltaa sekä kunnostaa kiinteistöjä, sanoo toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.

Taloyhtiölainojen osuudesta on ennusteessa tehty huomio, ettei niiden taso ole korkea eikä erityisen hälyttävä. Valtaosa taloyhtiöiden lainoista on asuntovelkaa, eikä kotitalouksien yhtiölainoina otettua velkaa.