Trump: Ei myönnytyksiä Turkille pidätetyn pastorin tapauksessa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kieltäytynyt antamasta myönnytyksiä Turkille pidätetyn amerikkalaisen pastorin Andrew Brunsonin vapauttamisasiassa. Hän sanoi maanantaina, ettei hän ole huolissaan siitä, että hänen asettamat pakotteet vahingoittavat Euroopan taloutta.

Trump kertoi uutistoimisto Reutersille, että hänellä oli sopimus Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa. Trump sanoi, että Erdoğan oli halunnut, että Turkin kansalainen palasi Israelista. Sen mukaan hän auttoi suostuttelemaan Israelia vapauttamaan pidätetty Turkin kansalainen. Vastineeksi Trump oli ajatellut, että Erdoğan vapautettaisi pastori Andrew Brunsonin.

– Sain tämän henkilön vapautettua. Odotan hänen antavan tämän hyvin viattoman ja ihanan miehen, hyvän isän ja suuren kristityn pois Turkista, Trump sanoi.

Yhdysvaltalaispastori Andrew Brunson siirrettiin vankilasta kotiarestiin Izmirissä 25. heinäkuuta 2018. EPA

Trump ei ole tyytyväinen Turkin toimintaan.

– Mielestäni on hyvin surullista, mitä Turkki tekee. Turkki tekee kauhean virheen. Ei tule mitään myönnytyksiä, hän sanoi.

Valkoisen talon mukaan Trump ja Erdoğan tapasivat Brysselissä Naton huippukokouksessa heinäkuun puolivälissä, jossa he keskustelivat Brunsonin tapauksesta ja mahdollisuudesta hänen vapauttamiseen.

Turkki oli pyytänyt USA:n apua Israelin tuomitsemiseksi ja auttamaan vapauttaa turkkilainen nainen, joka pidettiin Israelissa.

Israel on vahvistanut, että Trump oli pyytänyt Ebruia Ozkanin vapautusta ja hänet on karkotettu maasta 15. heinäkuuta. Ankara on kuitenkin kieltäytynyt koskaan suostuneensa vapauttamaan Brunsonia vastineeksi.

Trump on asettanut tullimaksuja Turkin alumiini- ja terästuonnille vastauksena Erdoğanin kieltäytymiseen vapauttaa Brunson. Tullimaksut aiheuttavat taloudellista vahinkoa Euroopassa.

– En ole huolissasi, en ole huolissasi, toimin oikean asian puolesta, Trump sanoi, kun häneltä kysyttiin muille talouksille aiheutuvista vahingoista.

Lue myös:

Yhdysvallat kaksinkertaistaa Turkin terästullit

Erdoğan uhkaa jäädyttää kahden amerikkalaisen ministerin varoja vastatoimena amerikkalaisten asettamille pakotteille

Turkki uhkaa Yhdysvaltoja vastapakotteilla vangitun pastorin tapauksessa

Turkki älähti Trumpille: ”Kukaan ei määräile meitä”