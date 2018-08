Onko parisuhteesi hukkumassa ruuhkavuosiin? Uuden vireen voi löytää pienillä arkisilla teoilla: Sano suoraan, että väsyttää äläkä kolistele kattiloita

– Jos olisit enemmän kotona ja tekisit enemmän, minäkin jaksaisin paremmin.

Ruuhkavuosia elävien parisuhteessa syytökset lentelevät. Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Liisa Välilän mukaan etenkin pienten lasten vanhemmista tulee helposti kilpailevat työtoverit: minä olen tehnyt oman osuuteni, nyt on sinun vuorosi.

Lapset ovat pieniä, tarvitsevia ja iholla jatkuvasti. Lisäksi hoidettavana ovat työt, kotityöt, kaupassa käynnit, ruuanlaitot, harrastukset ja niin edelleen. Illalla, kun päivän rumba on hoidettu ja lapset saatu vihdoin nukkumaan, on päällimmäinen ajatus lähinnä kaatua sänkyyn. Yksin.

Pari- ja perhepsykoterapeuttina toimiva Välilä sanoo, että ruuhkavuosia elävien tyytymättömyys parisuhteeseen on hyvin usein omaa henkilökohtaista väsymystä, paineita ja epävarmuutta. Oma akku on tyhjä ja siitä syytetään kumppania.

– Kovin usein meistä tulee sellaisia pärjääjiä. "Ei tartte auttaa", vaikka oikeasti on hätä ja kaipaisi lohdutusta ja kannustusta. Sanotaan kumppanille, että halutaan olla yksin, vaikka samaan aikaan haluaisikin päästä toisen kainaloon.

Hoida parisuhdetta, kuten hoidat kuntoasi

Moni pistää parisuhteensa hyllylle odottamaan: palataan asiaan sitten, kun muu elämä vähän helpottaa. Mutta mitä kauemmin parisuhde on hyllyllä, sitä helpommin puolisot vieraantuvat toisistaan ja ajautuvat erilleen.

– Aletaan tehdä pitkää päivää töissä, ollaan harrastuksissa ja somessa. Helposti ihastutaan johonkin toiseen. Tulee vastaan kaikkea helpompaa ja mukavampaa kuin se, että tälle tarvitsisi nyt tehdä jotain, Välilä toteaa.

Parisuhteen hoitaminen on monien mielikuvissa usein raskasta ja negatiivista, nalkutuksen ja haukkujen kuuntelemista.

– Eikö se voisi olla positiivista? Hoidetaan parisuhdetta, vähän kuin hoidetaan kuntoa. Tulee virkeämpi olo, kun on tehnyt jotain. Monelle parisuhde on ongelmallinen ja latautunut sana. Jos puhuttaisiinkin rakkaudesta, vahvistettaisiin ja hoidettaisiin rakkautta, Välilä ehdottaa.

Mutta miten rakkautta hoidetaan, kun on miljoona muutakin asiaa mielessä?

Pyydä suoraan, älä vihjaile

Vaikka voimat ovat kortilla, olisi minimissään syytä muistaa hyvät käytöstavat. Kohdella kumppania arvostavasti.

– Aamulla sanotaan huomenta ja illalla hyvää yötä. Sanotaan kiitos ja ole hyvä. Tämäkin usein jo parantaa sitä parisuhdetta, Välilä sanoo.

Sitten on syytä katsoa vähän myös peiliin ja tunnistaa omat tunteensa ja tarpeensa. Ja sanoa ne reilusti ääneen. Välilän mukaan usein sorrutaan pyytämisen sijaan vihjailuun: eihän täällä ehdi edes syömään tai vessaan.

– Toinen ei välttämättä osaa lukea kumppanin väsymystä ilmeistä ja eleistä tai kattiloiden kolistelusta. Pitäisi sanoa ääneen, että nyt olen väsynyt, sopiiko, että menen tänään vähän aiemmin nukkumaan. Tai: en ole päivällä ehtinyt syömään, sopiiko, että syön ja luen tämän lehden rauhassa. Johon toinen voi hyvinkin vastata myöntävästi. Usein me kuitenkin haluamme toisillemme hyvää.

Jos kumppani ei ole kovin puheliasta tyyppiä, voi itse alkaa ottaa asioita esille. Kysyä, miten voisi itse olla enemmän toisen tukena ja mistä toinen tykkäisi.

– Usein toinen ihan hätkähtää, että kysytkö oikeasti minulta, oletko minusta kiinnostunut.

Tärkeintä olisi Välilän sanoin vahvistaa arkirakkauden tekoja. Ne voivat olla ihan pieniäkin asioita. Ostaa toiselle kaupasta jotain hyvää tai mennä ovelle vastaan, kun toinen tulee töistä kotiin. Halata ja sanoa, että tykkään sinusta.

Muutokset lähtevät omasta itsestä, Välilä muistuttaa.

– Jos toinen muuttaa omaa käytöstään, ei toinenkaan voi jatkaa ihan sillä samalla vanhalla tyylillä.

Laita parisuhteen sijaan hyllylle kaikki muu

Ruuhkavuosien tohinassa ja varsinkin pikkulapsiperheessä olisi syytä muistaa kaksi asiaa: suhteellisuudentaju ja armollisuus.

Kun lapset ovat pieniä, ei omille harrastuksille ole yhtä paljon tilaa kuin aiemmin. Koti ei voi olla samassa kunnossa, kuin silloin, kun siellä eli vain kaksi aikuista. Kumppanilta ei voi odottaa, että hän jaksaa aina olla kannustava kuuntelija, lempeä lohduttaja ja kiihkeä rakastaja, kun hän käy myös töissä tai hoitaa lapsia aamusta iltaan kotona.

Myös itselleen olisi opittava olemaan armollinen. Ei ole pakko silittää, laihduttaa, treenata maratonille ja tehdä väitöskirjaa silloin, kun lapset ovat pieniä.

– Hektisempien vuosien aikana harva asia on pakko. Ne muutamat vuodet, jotka ovat lapsen kehityksen ja perheen muodostumisen kannalta tärkeitä, olisi hyvä pikkuisen himmata ja miettiä, mitä on pakko tehdä juuri nyt, Välilä muistuttaa.

Toisin sanoen, kun aika ja energia ovat kortilla, voisi olla hyvä laittaa parisuhteen sijaan kaikki muu hyllylle vähäksi aikaa.

– Harva ihminen katuu sitä, ettei kolmekymppisenä tehnyt enempää töitä ja rakentanut uutta saunaa. Ihmiset katuvat sitä, että tekivät niin, eivätkä siksi muista, millaisia lapset silloin olivat.

Yhteisestä kalenterista löytyy myös yhteinen aika

Lapsuuden kodin malleilla on iso merkitys siihen, miten parisuhteen ja perheen arki pyörii. Välilän mukaan harva tämän päivän 30–40-vuotias on kasvanut sellaisessa kodissa, jossa on suunnitelmallisesti jaettu kotitöitä tai lastenhoitoa.

– Olemme usein edelleen "isät käyvät töissä ja äidit hääräävät kotona" -mallin kasvattamia ja moni ajattelee, että koti hoituu itsekseen.

Tämän vuoksi Välilä suosittelee pitämään säännöllisiä kotikokouksia ja yhteistä viikkokalenteria. Yhdessä voi käydä läpi tulevan viikon tapahtumat ja kirjata ylös, kuka missäkin menee, mitä minäkin päivänä syödään, kuka ruuan milloinkin tekee ja miten kotityöt jaetaan. Kun lapset ovat isompia, heidät voi ottaa mukaan suunnittelemaan.

Paperilla todellisuus tulee paremmin näkyville ja on ehkä helpompi löytää aikaa yhteisille hetkille ja kummankin omille toiveille. Kalenterista voi huomata, että kolmena iltana viikossa on lasten harrastuksia, mutta kahtena iltana ei ole mitään pakollista menoa. Yhdessä voi miettiä, mitä vapaisiin hetkiin laitetaan, jos laitetaan.

Samalla tulee näkyväksi se, miten työt on tähän mennessä jaettu.

– Moni tajuaa vasta sitten, että ai niin, sinähän olet ollut täällä 10 tuntia lasten kanssa joka päivä, nyt olisi varmaan minun vuoro.

Kun itse pikkuisen satsaa suhteeseen, moni asia hoituu helpommin. Liisa Välilä

Muutama minuutti päivässä riittää

Välilä uskoo, että tiukempaankin solmuun ajautuneen suhteen elvyttäminen on mahdollista. Uuden vireen voi löytää, kun jaksaa pitää suhteesta huolta edes vähäsen ja säännöllisesti.

Muutama minuutti yhteistä aikaa päivässä riittää. Tehdään yhdessä lyhyt kävelylenkki tai Pikku Kakkosen aikana keskitytäänkin kumppaniin kotitöiden sijaan.

– Pitäisi nähdä se, että kun itse pikkuisen satsaa suhteeseen, se antaa monin verroin lisää virtaa ja moni asia hoituu helpommin. Kun suhde toimii, jaksaa itsekin paremmin.

Kannattaa kokeilla itse toimia eri tavalla kuin aiemmin.

Jos pitkän päivän jälkeen haluaa olla hetken yksin, voi kännykkään uppoutumisen sijaan lähteä hetkeksi ulos, vaikka se tuntuisikin aluksi raskaalta.

– Usein luullaan, että pään saa nollattua pelaamalla puhelimella tai katselemalla toisten kuvia somessa, mutta se harvoin oikeasti virkistää. Voi pyytää kumppania hoitamaan lapsia sen hetken, että käy lenkillä. Ehkä mieli on ulkoilun jälkeen paremmin virittynyt siihen, että istuisikin kumppanin kanssa yhdessä sohvalle ja kysyisi, miten tämän päivä on mennyt.

Kolme helppoa parisuhdeharjoitusta

1) Kirjaa ylös kumppanin hyvät ominaisuudet

Se, mihin keskittyy, yleensä lisääntyy. Keskity nyt kumppanin puutteiden sijaan hänen hyviin puoliinsa. Kirjatkaa ylös toistenne hyviä ominaisuuksia ja lukekaa listat vuoron perään toisillenne. Loppuilta menee varmasti mukavissa merkeissä.

Oikeanlaisen fiiliksen voi löytää muistelemalla hetken menneitä. Mihin kumppanissani rakastuin ja miksi valitsin juuri hänet? Milloin suhde oli parhaimmillaan ja miten siihen voisi palata uudelleen?

2) Jakakaa puheenvuorot

Keskitytään puhumiseen ja kuuntelemiseen. Se, kummalla on puheenvuoro, puhuu. Ei hauku, moiti tai nalkuta, vaan kertoo ajatuksistaan ja toinen on hiljaa ja kuuntelee. Ja sitten toisinpäin. Valitkaa paikka, jossa on helppo puhua, esimerkiksi saunassa tai autossa. Tärkeää olisi myös katsoa toista silmiin.

3) Kirjoita kirje

Jos keskustelu on vaikeaa, yksi hyvä keino tulla kuulluksi on kirjoittaa kirje. Kirjeessä on helpompi erottaa omat ajatukset ja omat tunteet. Kirje on merkki kumppanille, että toinen on tosissaan ja miettinyt, mitä haluaa sanoa. Kirjeeseen on myös helppo palata, jos tulee kiistaa siitä, sanoiko toinen jotain vai eikö sanonut ja miten sen asian sanoi.

