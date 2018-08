Kaupunginjohtaja saa vauvan, mutta aikoo jatkaa töiden tekemistä: "Haluan olla esimerkkinä, että uran ja perhe-elämän voi yhdistää"

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka haluaa, että hänellä on ote työelämään myös äitiyslomalla.

Tästä on kyse Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka jää äitiyslomalle marraskuun puolivälissä.

Toikka haluaa jatkaa töitään äitiysloman aikana

Toikka sanoo, että keskustelut äitiysloman jälkeisestä ajasta ovat vielä kesken

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ilmoitti maanantai-iltana raskaudestaan kaupunginvaltuuston kokouksen päätteeksi. Seurauksena olivat railakkaat aplodit.

– Olen kuudennella kuulla raskaana eli loppusuoralla. Tämä on oikea hetki ilmoittaa asiasta. Kyse on henkilökohtaisesta asiasta, joka vaikuttaa tietysti myös viranhoitoon, kertoo Toikka.

– Kaikki taputtivat, ja lähes jokainen kävi onnittelemassa ja halaamassa.

Marita Toikka jää pois töistä marraskuun puolivälissä. Hän aikoo osallistua virkatehtävien hoitoon osittain myös äitiyslomaltaan. Strateginen johtaminen ja tietyt edustustehtävät pysyvät kalenterissa.

– Ensi vuoden alkuun on sovittu esimerkiksi kaupungin tervehdyksiä ja kaupunginjohtajan edustustehtäviä erilaisissa tilaisuuksissa.

Noin kolmen kuukauden äitiysloman jälkeisestä ajasta ja töihin paluusta keskustelut ovat vielä kesken.

– Vanhempainvapaan osalta pitää keskustella, miten jaamme sen kotona ja miten kaupungin asiat hoidetaan. Oletan, että vielä loppuvuoden aikana linja tulee kaikille selväksi.

Toikka aikoo keskustella kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa ja kuulla heidän näkemyksiään asiasta.

Rikkautta työhön ja perheeseen

Raskaus on Marita Toikan kolmas. Hän kertoo, että hän on alkanut työskennellä melko pian myös aiempien lastensa syntymien jälkeen. Toikalla on 17-vuotias tytär ja 15-vuotias poika.

– Minulla on käsitys, mitä aika lapsen syntymän jälkeen tulee olemaan. Omalle luonteelleni sopii, että minulla on ote työelämään kaiken aikaa, Toikka sanoo.

Häntä hymyilyttää joidenkin valtuuston jäsenten onnitteluissa esille tullut kommentti osallistumisesta synnytystalkoisiin. Hän kannustaa ihmisiä tekemään lapsia.

– Tämä on työn ja perhe-elämän tasapainottamista monelle, mutta kyllä se tuo myös niin paljon rikkautta sekä sinne työhön että perheeseen. Haluan olla esimerkkinä, että uran ja perhe-elämän voi yhdistää, Toikka sanoo.

Marita Toikka sanoo, että työn ja perhe-elämän yhdistämäinen tuo huomattavasti kuvakulmaa kunnalliseen päätöksentekoon ja valmisteluun. Pyry Sarkiola / Yle

Lapsen syntymän jälkeistä aikaa ja lasten hoitoa on jo mietitty.

– Meillä on ajatuksena, että alkuun muutamaksi ensimmäiseksi vuodeksi pyrimme saamaan kotiin au pair-apua.

Syksyn valmistelutyöt etenevät hallitusti

Kouvolassa on syksyllä valmistelussa merkittäviä asioita kuten esimerkikiksi perusopetuksen kehittäminen eli muun muassa tulevaisuuden peruskouluverkosta päättäminen.

– Suunnittelu etenee hallitusti ja aikataulussa. Esimerkiksi perusopetuksen kohdalla virkamiesvalmistelu on liki valmista. Ohjausryhmä kokoustaa vielä syyskuussa, ennen kuin asia siirtyy poliitikkojen käsiteltäväksi.

45-vuotias Marita Toikka aloitti Kouvolan kaupunginjohtajana vuonna 2017.

Sitä ennen hän työskenteli Imatran kaupungin hallintojohtajana, Joutsenon kaupungin hallinto- ja taloustoimen johtajana sekä Lappeenrannan kaupunginkanslian lakimiehenä.