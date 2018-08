KCNA: Kim Jong-un arvostelee jälleen omaa hallintoaan – kritisoi Pohjois-Korean terveydenhuoltoa

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on kritisoinut maansa terveydenhuoltoa, kertoo Pohjois-Korean valtiollinen media KCNA.

Lääketieteellisiä tarvikkeita valmistavassa tehtaassa vieraillut Kim kutsui terveyssektorista vastaavia virkamiehiä "joutilaiksi ja vastuuttomiksi".

Talouspakotteiden eristämässä Pohjois-Koreassa on pulaa lääkkeistä, sairaalavälineistä ja koulutetusta terveydenhuoltohenkilökunnasta.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johtaja kritisoi julkisesti maansa hallintoa.

Kesäkuussa pidetyn Singaporen huippukokouksen jälkeen Kim on tehnyt lähes 30 vierailua rakennustyömaille, maatiloille ja tehtaisiin, sanomalehti New York Times raportoi. Vierailujen yhteydessä Kim on toistuvasti syyttänyt virkamiehiä tehottomuudesta ja asiantuntemuksen puutteesta.

Aikaisemmin tällaiset vierailut keskittyivät maan asevoimien laitoksiin, joiden hankkeet edistyivät Kimin mukaan lähes aina loistavasti.

Pohjois-Koreaa seuraavien asiantuntijoiden mukaan painotuksen siirtäminen maan talouteen on viesti sekä Yhdysvalloille että maan omille kansalaisille.

Vuonna 2012 Kim vannoin ensimmäisessä julkisessa puheessaan, ettei pohjoiskorealaisten tarvitsisi enää koskaan "kiristää vöitään". Tämän lupauksen pitäminen on käynyt entistä vaikeammaksi kansainvälisten talouspakotteiden kuristaessa Pohjois-Korean taloutta.

– On selvää, että Kim Jong-un yrittää epätoivoisesti lieventää talouspakotteita. Hän haluaa löytää tavan nostaa tuottavuutta ja parantaa kansalaistensa elämää, arvioi Pohjois-Korean tutkimuksen professori Koh Yu-hwan Soulin Dongguk-yliopistosta.

– Samaan aikaan hän haluaa siirtää vastuun alaisilleen kritisoimalla laiskoja viranomaisia, Koh kertoi sanomalehti New York Timesille. (siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää:

KCNA: Pohjos-Korean johtaja Kim Jong-un kriittisenä rakennustyömaalla – hallinnolle kritiikkiä

Lähteet: AFP