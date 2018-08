50 000 nimeä ei pelkästään riitä – kansalaisaloite voi tyssätä, jos sitä ei ehditä vaalikauden aikana käsittelemään

Yli 50 000 nimen keräämisestä huolimatta osa eduskunnassa tällä hetkellä käsittelyssä olevista kansalaisaloitteista ei välttämättä johda mihinkään. Syynä on se, että tämän vaalikauden aikana eduskunnalle toimitetut kansalaisaloitteet raukeavat, jos niitä ei ehditä käsitellä kuluvan vaalikauden aikana.

Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi kertoi tiistaina Radio Suomen Päivän haastattelussa, että tällä hetkellä vireillä on kahdeksan kansalaisaloitetta.

Vastikään kaksi kansalaisaloitetta keräsi tarvittavat 50 000 kannattajaa. Toinen kansalaisaloitteista koskee kosmetiikan mikromuovien kieltämistä ja toinen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä.

Kansalaisaloitteen etenemistahtiin vaikuttaa se, miten kyseinen valiokunta ehtii aloitetta käsitellä.

– Valiokunnilla on määrättynä käsittelyjärjestys. Hallituksen esitykset on priorisoitava, eli ne on käsiteltävä ensimmäiseksi. Kansalaisaloitteita käsitellään hallitusten esitysten jälkeen. Tietyissä valiokunnissa on paljon hallituksen esityksiä, Kulovesi sanoo.

Kansalaisaloite voi edetä eduskuntaan, jos 50 000 ihmistä allekirjoittaa sen kuuden kuukauden aikana. Tämän jälkeen aloitteen alullepanijoilla on kuusi kuukautta aikaa toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukseen, joka tarkistaa ilmoitukset. Väestörekisterikeskuksen käsittely vie oman aikansa, Kuloveden arvion mukaan ehkä noin kuukauden. Tämän jälkeen on jälleen kuusi kuukautta toimittaa tarkistettu aloite eduskuntaan.

Vaalikauden alussa kannattaa lähteä keräämään nimiä kansalaisaloitteeseen, mutta enempi en keräysajankohtaa neuvo.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään alle kahdeksan kuukauden päästä, 14. huhtikuuta. Jos parhaillaan kerää kansalaisaloitteseen nimiä, voi tulla kiire.

– Sanoisin, että varmuuden vuoksi aloite kannattaa toimittaa seuraavalle eduskunnalle, Kulovesi sanoo.

Jos nimiä kerää nyt, aloitteen voi siis tuoda seuraavalle eduskunnalle. Sen sijaan jos nyt eduskunnassa oleva kansalaisaloite raukeaa, ja se halutaan yhä eduskuntaan, aloitteeseen pitää kerätä nimet uudestaan.

